Với một số gia đình thích xê dịch, một chuyến du lịch bằng ôtô có thể kéo dài hàng giờ, thậm chí cả ngày vào các dịp lễ hoặc khi có thời gian nhàn rỗi. Khi đó, câu chuyện chọn ôtô không chỉ xoay quanh động cơ mạnh đến đâu, cốp chứa được bao nhiêu vali mà còn là cảm giác của những người ngồi phía sau.

Bởi sau 4-5 giờ di chuyển, một hàng ghế rộng rãi, có thể ngả lưng thoải mái hay thay đổi tư thế ngồi đôi khi lại quan trọng hơn những trang bị dành riêng cho người cầm lái.

Đây cũng là lý do những mẫu MPV cỡ trung và cỡ lớn trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với các gia đình thường xuyên du lịch bằng ôtô. Vậy trong ngân sách khoảng một tỷ đồng, đâu là những lựa chọn đáng cân nhắc với những gia đình đông thành viên, yêu thích những chuyến du lịch tự lái?

Kia Carnival

Với những gia đình đông thành viên, thường xuyên di chuyển liên tỉnh và cần một chiếc ôtô đủ rộng để chở cả người lẫn hành lý, Kia Carnival là lựa chọn đáng cân nhắc.

Mẫu MPV cỡ lớn thương hiệu Hàn Quốc có chiều dài cơ sở 3.090 mm cùng 2 cấu hình 7 hoặc 8 chỗ ngồi.

Đáng chú ý, ở các phiên bản 7 chỗ cao cấp, mẫu MPV này được trang bị 2 ghế độc lập tại hàng ghế thứ hai, tích hợp khả năng chỉnh điện, ngả lưng một chạm cùng đệm đỡ chân. Một số cấu hình còn có tính năng sưởi và làm mát ghế.

Không gian hàng 2 trên Kia Carnival. Ảnh: Thaco.

Với những khách hàng muốn nâng cao trải nghiệm, Kia còn cung cấp tùy chọn ghế VIP hàng thứ hai trên các phiên bản phù hợp, bổ sung massage, nhớ vị trí và màn hình điều khiển tiện nghi.

Đây là lợi thế với những gia đình có người lớn tuổi hoặc thường xuyên đưa trẻ nhỏ đi xa, bởi hành khách có thể thay đổi tư thế ngồi thay vì phải giữ nguyên vị trí trong suốt hành trình.

Bên cạnh hàng ghế thứ hai, Carnival còn sở hữu điều hòa tự động 3 vùng, cửa trượt điện và rèm che nắng dành cho hành khách phía sau. Khoang hành lý cũng có thể mở rộng khi không sử dụng hết các vị trí ngồi.

Hiện Kia Carnival được phân phối tại Việt Nam với các phiên bản động cơ diesel 2.2L và hybrid 1.6L tăng áp. Giá bán khởi điểm từ 1,299 tỷ đồng, trong khi những phiên bản hybrid của chiếc MPV có giá từ 1,399 tỷ đồng.

Hyundai Custin

Nếu Carnival phù hợp với những gia đình cần một chiếc MPV lớn, Hyundai Custin lại là lựa chọn dành cho nhóm khách hàng muốn trải nghiệm hàng ghế thương gia nhưng chưa sẵn sàng chi hơn một tỷ đồng.

Mẫu MPV thương hiệu Hàn Quốc có chiều dài cơ sở 3.055 mm. Xe được thiết kế theo cấu hình 7 chỗ, với 2 ghế độc lập ở hàng ghế thứ hai và lối đi chính giữa để tiếp cận hàng ghế cuối.

Hyundai Custin sở hữu mức giá dễ tiếp cận, dao động từ 820 triệu đồng. Ảnh: TC Group.

Điểm đáng chú ý nhất của mẫu MPV Hàn Quốc nằm ở các tiện nghi dành cho người ngồi sau. Trên những phiên bản cao cấp, hàng ghế thứ hai có khả năng chỉnh điện 10 hướng, tích hợp chế độ thư giãn, sưởi và làm mát.

Người ngồi sau cũng có thể sử dụng rèm che nắng, cửa gió điều hòa riêng và sạc điện thoại không dây tùy cấu hình.

Bên cạnh đó, cửa trượt giúp việc lên xuống xe thuận tiện hơn, đặc biệt khi dừng chân tại các bãi đỗ có không gian hạn chế. Với gia đình có con nhỏ, thiết kế này cũng giúp việc đưa trẻ lên xe hay sắp xếp đồ đạc dễ dàng hơn.

Hyundai Custin có 2 tùy chọn động cơ xăng tăng áp 1.5L và 2.0L, đi cùng hộp số tự động 8 cấp. Xe được lắp ráp trong nước với giá niêm yết từ 820 đến 974 triệu đồng.

GAC M6 Pro

Với giá bán từ 699 triệu đồng, GAC M6 Pro là một trong những lựa chọn dễ tiếp cận nhất trong nhóm MPV sở hữu 2 ghế độc lập ở hàng ghế thứ 2. Mẫu xe sở hữu chiều dài cơ sở khoảng 2.810 mm cùng cấu hình 7 chỗ ngồi. Điểm đặc biệt của GAC M6 Pro nằm ở thiết kế khoang hành khách kiểu thương gia với 2 ghế độc lập ở hàng 2, tựa tay riêng.

Xe có khả năng điều chỉnh không gian khá linh hoạt. Hành khách có thể kết hợp tư thế ngả của hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai để tạo thành vị trí nghỉ ngơi khi dừng chân trên những hành trình dài.

Đáng tiếc mẫu MPV không có ghế massage hay đệm đỡ chân chỉnh điện như các mẫu MPV cao cấp. Tuy nhiên M6 Pro vẫn sở hữu những tiện nghi hướng đến người ngồi sau như cửa gió điều hòa, cổng sạc USB cho các hàng ghế và nhiều ngăn chứa đồ bố trí khắp khoang lái.

M6 Pro có thêm cửa sổ trời ở bản cao cấp. Ảnh: Phúc Hậu.

Ở phiên bản cao cấp, M6 Pro còn có cửa sổ trời toàn cảnh và các công nghệ hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn và phanh khẩn cấp tự động.

Khoang hành lý cũng là một lợi thế của mẫu xe Trung Quốc. Khi sử dụng đủ 3 hàng ghế, M6 Pro có dung tích cốp 324 lít. Con số này tăng lên khoảng 1.100 lít nếu gập hàng ghế cuối, đủ để gia đình sắp xếp thêm vali hay các vật dụng phục vụ chuyến đi.

GAC M6 Pro sử dụng máy xăng tăng áp 1.5L, công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Hiện MPV GAC M6 được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản GS và GL, giá niêm yết lần lượt 699 và 799 triệu đồng.

Toyota Innova Cross HEV

Không phải gia đình nào cũng cần một chiếc MPV lớn với hàng loạt trang bị cao cấp. Với nhóm khách hàng muốn cân bằng giữa giá bán, không gian và chi phí nhiên liệu khi thường xuyên đi xa, Toyota Innova Cross HEV là lựa chọn đáng cân nhắc.

Khác với 2 phiên bản Innova Cross sử dụng động cơ xăng có cấu hình 8 chỗ, phiên bản hybrid của chiếc MPV Nhật Bản được bố trí 7 chỗ ngồi, với 2 ghế thương gia độc lập ở hàng thứ hai.

Đáng chú ý, cặp ghế này có khả năng chỉnh điện 4 hướng cùng đệm đỡ chân chỉnh điện. Thiết kế giúp hành khách có thể ngả lưng và thay đổi tư thế thoải mái hơn trong những chuyến đi dài.

Toyota Innova Cross HEV có giá niêm yết 950 triệu đồng. Ảnh: TMV.

Mẫu MPV Nhật Bản sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện, cho phép xe vận hành bằng điện trong một số điều kiện phù hợp mà không cần cắm sạc từ nguồn ngoài.

Với những gia đình thường xuyên di chuyển trong phố nhưng vẫn có nhu cầu về quê hay đi du lịch cuối tuần, hệ truyền động hybrid có thể giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu trong quá trình sử dụng.

Hiện Toyota Innova Cross HEV có giá niêm yết từ 960 triệu đồng, cao hơn bản xăng nhưng vẫn dễ tiếp cận hơn đáng kể so với những chiếc MPV cỡ lớn có ghế thương gia.