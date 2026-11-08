Mourinho vượt Guardiola, lập kỷ lục ấn tượng ở La Liga

Mourinho đạt tỷ lệ thắng ấn tượng với Real.

Rạng sáng 8/11, Real Madrid tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh bại Valencia 3-0 trên sân Mestalla ở vòng 12 La Liga. Không chỉ nối dài chuỗi thắng ấn tượng, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn chứng kiến HLV Mourinho thiết lập cột mốc đặc biệt, vượt qua Guardiola và bỏ xa nhiều chiến lược gia danh tiếng.

Theo thống kê, Mourinho hiện sở hữu 97 chiến thắng sau 126 trận dẫn dắt tại La Liga, đạt tỷ lệ thắng lên tới 77%. Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử giải đấu đối với những HLV có ít nhất 100 trận cầm quân.

Guardiola đứng thứ hai với 116 chiến thắng sau 152 trận, tương đương tỷ lệ 76,3%. Xếp sau lần lượt là Carlo Ancelotti (71,1%), Xavi Hernandez (69,6%), Zinedine Zidane (67,8%) và Luis Enrique (66,4%).

Đáng chú ý, Hansi Flick hiện là người có tỷ lệ chiến thắng cao hơn Mourinho, đạt 79,3% sau 69 chiến thắng trong 87 trận. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức chưa đáp ứng điều kiện tối thiểu 100 trận để được đưa vào bảng thống kê này.

Ở cuộc đối đầu Valencia, Real Madrid sớm kiểm soát thế trận và giải quyết trận đấu bằng ba bàn thắng. Federico Valverde mở tỷ số ở phút 28, trước khi Arda Guler nhân đôi cách biệt chỉ tám phút sau đó. Đến phút 75, Kylian Mbappe ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách.

Kết quả giúp Real Madrid nối dài chuỗi toàn thắng tại La Liga lên 5 trận. Nếu tính trên mọi đấu trường, đội bóng Hoàng gia có 8 chiến thắng liên tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2022, Real Madrid thiết lập được chuỗi thắng dài như vậy.

Chiến thắng trước Valencia vì thế giúp Real tiếp tục duy trì đà thăng hoa, còn Mourinho có thêm một dấu mốc đáng tự hào, khẳng định vị thế của một trong những HLV hay nhất lịch sử La Liga.