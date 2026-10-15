Mourinho và Valverde bất đồng sau màn ngược dòng

Mourinho khẳng định AS Roma là đối thủ khó chơi.

Rạng sáng 15/10, Real Madrid trải qua trận đấu không hề dễ dàng khi làm khách trên sân Olimpico. Đội bóng Italy gây áp lực bằng lối chơi áp sát cường độ cao và theo kèm người chặt chẽ. Mourinho thừa nhận đối thủ xứng đáng vượt lên dẫn trước, dù ông không hài lòng với hai bàn thua của đội nhà.

"Chúng tôi đối đầu một đối thủ khó chịu với phong cách thi đấu khác biệt, dựa nhiều vào khả năng theo kèm người và cường độ pressing cao. Họ xứng đáng dẫn trước, nhưng tôi không hài lòng với hai bàn thua. Dù vậy, đây vẫn là chiến thắng quan trọng, giúp chúng tôi giành 6 điểm trước hai đối thủ khó chơi và có vị thế thuận lợi", Mourinho chia sẻ.

Ngược lại, Valverde cho rằng Real Madrid chỉ thật sự triển khai được kế hoạch sau những sự thay đổi nhân sự. Mourinho không đồng tình với cách lý giải này và nhấn mạnh Roma tạo ra bất ngờ bằng cách bố trí đội hình khác hẳn những gì ban huấn luyện Real nghiên cứu trước trận.

Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Roma tập trung quân số ở hành lang phải với ba cầu thủ tham gia tấn công. Cách bố trí này khiến Real gặp khó trong việc dâng cao gây áp lực lên Wesley, buộc Mourinho phải liên tục trao đổi với Aurelien Tchouameni ngay trong hiệp một để điều chỉnh hệ thống.

"Tôi cảm thấy đội bóng ổn định hơn khi hiệp hai bắt đầu. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn để thủng lưới một bàn đáng lẽ có thể tránh được vì cách xử lý ở tuyến giữa, trước khi đối thủ tận dụng tình huống chuyển trạng thái để ghi bàn", ông phân tích.

Valverde bất đồng quan điểm với HLV Mourinho.

Mourinho cho rằng bước ngoặt đến từ sự kết hợp giữa tinh thần chiến đấu và những điều chỉnh chiến thuật hợp lý. Real Madrid không chỉ phản ứng mạnh mẽ về mặt cảm xúc mà còn duy trì được tổ chức trong cách vận hành lối chơi.

Nhà cầm quân này cũng thừa nhận ông hiểu rõ triết lý của Gian Piero Gasperini sau nhiều năm làm việc tại Italy, nhưng vẫn bất ngờ trước phương án tấn công biên phải mà Roma triển khai. Theo Mourinho, rất khó để một đội bóng duy trì cường độ thi đấu cao như vậy trong suốt 90 phút.

Khi được hỏi liệu việc bố trí Valverde đá cánh phải, còn Arda Guler chơi ở tuyến giữa có trở thành phương án lâu dài sau khi phát huy hiệu quả trước Villarreal hay không, Mourinho chỉ trả lời ngắn gọn: "Mỗi trận đấu đều khác nhau".

Tại sân Olimpico, Real Madrid bị dẫn 1-3 nhưng vẫn thắng ngược chủ nhà Roma 4-3. Những điều chỉnh nhân sự hợp lý, đặc biệt với sự xuất hiện của Endrick và Carlos Espi, giúp đội khách tạo ra bước ngoặt để toàn thắng 2 trận ở Champions League từ đầu mùa.

Real Madrid lộ rõ vấn đề Dù ngược dòng thắng AS Roma 4-3 tại Champions League rạng sáng 15/10, Real Madrid vẫn bộc lộ những vấn đề khiến người hâm mộ lo ngại.