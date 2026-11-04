Mourinho ủ mưu kéo Enzo Fernandez từ Man City về Real Madrid

Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, Enzo Fernandez trở lại danh sách mục tiêu của Real Madrid trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho mùa giải tới.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha theo dõi tình hình tại Man City, với kỳ vọng những biến động ở CLB Anh có thể mở ra cơ hội tiếp cận tuyển thủ Argentina trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2027.

Real Madrid khởi động lại kế hoạch mua Enzo Fernandez. Ảnh: MCFC

Trong dự án của Jose Mourinho, Enzo Fernandez là lựa chọn hấp dẫn nhờ khả năng tổ chức lối chơi, hoạt động rộng và tham gia vào cả hai mặt trận tấn công lẫn phòng ngự.

Enzo có thể giúp Real Madrid tăng khả năng kiểm soát khu trung tuyến, đồng thời bổ sung những đường chuyền đưa bóng nhanh lên phía trên.

Sự quan tâm dành cho Enzo cũng cho thấy Real Madrid tiếp tục yêu cầu nâng cấp tuyến giữa, dù đã bổ sung Bernardo Silva.

Một mùa giải dài với nhiều đấu trường đòi hỏi Mourinho có thêm phương án để điều chỉnh cách tiếp cận từng đối thủ và phân phối sức lực cho các trụ cột.

Yếu tố có thể tác động lớn đến kế hoạch này là vụ án tài chính của Man City. Đội bóng thành Manchester đang chờ xác định hình phạt sau phán quyết của Premier League về các vi phạm tài chính.

Man City có quyền kháng cáo, nhưng nguy cơ chịu những biện pháp trừng phạt về thể thao tạo ra sự bất định cho tương lai.

Real Madrid muốn theo sát diễn biến ấy. Nếu một án phạt ảnh hưởng đến tham vọng cạnh tranh của City, việc thuyết phục các ngôi sao cân nhắc bến đỗ mới có thể trở nên thuận lợi hơn.

Trên sân cỏ, đội quân của Enzo Maresca cũng vừa trải qua hai thất bại liên tiếp tại Premier League, trước Aston Villa và mới nhất thua Brighton ngay trên sân nhà Etihad.