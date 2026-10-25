Mourinho trở lại Camp Nou: Mối thù 13 năm chưa kết thúc

Mourinho trở lại Camp Nou sau 13 năm, nơi ông từng trải qua những trận đấu căng thẳng nhất trong sự nghiệp huấn luyện.

Ngày 25/10, Mourinho một lần nữa bước ra đường biên Camp Nou. Barcelona toàn thắng 9 vòng La Liga, hơn Real Madrid 6 điểm. Một thất bại sẽ khiến khoảng cách tăng lên 9 điểm sau 10 vòng. El Clasico vì thế không chỉ đánh thức quá khứ mà còn có thể định hướng cả mùa giải trở lại Bernabeu của Mourinho.

Mourinho từng giúp Real giành La Liga 2011/12, chấm dứt sự áp đảo của Barcelona thời Pep Guardiola. Ông cũng để lại những cuộc khẩu chiến, tranh cãi trọng tài và sự cố chọc mắt Tito Vilanova. Các nhân vật đã thay đổi, nhưng sức ép chiến thắng vẫn còn.

Từ thất bại 0-5 đến chức vô địch 100 điểm

Từ năm 1996 đến 2000, Mourinho làm việc tại Barcelona cùng Bobby Robson và Louis van Gaal. Ông từng kể gia đình có bốn năm hạnh phúc tại thành phố này, nơi con trai ông chào đời. Nhưng khi trở thành đối thủ, Mourinho quyết tìm cách đánh bại CLB từng đào tạo mình.

Năm 2010, Inter Milan của Mourinho vượt Barcelona ở bán kết Champions League với tổng tỷ số 3-2. Trận lượt về tại Camp Nou, Inter chơi thiếu người từ phút 28, thua 0-1 nhưng vẫn đi tiếp. Mourinho chạy vào sân ăn mừng, giữa cảnh hệ thống vòi phun nước được bật lên. Vài tháng sau, ông trở lại trên cương vị HLV Real Madrid và nhận thất bại 0-5 trước Barcelona của Guardiola.

Trận thua ngày 29/11/2010 phơi bày khoảng cách giữa hai đội. Real không kiểm soát nổi nhịp độ của Xavi, Iniesta và Messi, còn hàng thủ liên tục bị kéo giãn. Mourinho sau đó chuyển hướng sang một Real giàu thể lực, phòng ngự có tổ chức và phản công nhanh, thay vì cố tranh quyền kiểm soát bóng bằng mọi giá với đối thủ.

Mourinho từng bất lực chứng kiến Real Madrid thua Barcelona 0-5 tại Camp Nou vào tháng 11/2010.

Cách tiếp cận ấy kéo theo căng thẳng. Trong 18 ngày ở mùa 2010/11, hai đội gặp nhau bốn lần. Real thắng chung kết Cúp Nhà vua nhờ Ronaldo nhưng thua bán kết Champions League. Sau thất bại 0-2 tại Bernabeu, Mourinho chỉ trích trọng tài. UEFA phạt ông 50.000 euro và ban đầu cấm chỉ đạo năm trận, rồi giảm số trận phải chấp hành sau kháng cáo.

Đỉnh điểm căng thẳng đến ở Siêu cúp Tây Ban Nha tháng 8/2011, khi Mourinho chọc tay vào mắt Tito Vilanova trong một cuộc xô xát. Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha phạt ông cấm chỉ đạo hai trận ở Siêu cúp. Câu chuyện El Clasico khi ấy không chỉ còn là Messi đối đầu Ronaldo mà còn bị chi phối bởi những vụ việc bên ngoài chuyên môn.

Dù vậy, Mourinho có thành tích để đáp trả. Tháng 4/2012, Real thắng 2-1 tại Camp Nou, với bàn quyết định của Ronaldo, rồi vô địch La Liga bằng 100 điểm và 121 bàn thắng. Họ hơn Barcelona 9 điểm khi mùa giải khép lại. Ngày 26/2/2013, trong lần gần nhất dẫn Real đến Camp Nou, Mourinho tiếp tục thắng 3-1 ở bán kết Cúp Nhà vua, Ronaldo ghi hai bàn và Raphael Varane ghi một bàn.

Camp Nou vẫn là bài kiểm tra khó nhất

Theo Reuters, Mourinho chỉ thắng một trong 10 trận El Clasico đầu tiên khi dẫn Real, nhưng bất bại năm trận cuối cùng với ba chiến thắng. Tính cả thời kỳ Chelsea và Inter, ông gặp Barcelona 27 lần, thắng 8, hòa 9 và thua 10. Thống kê cho thấy Mourinho không sinh ra đã biết cách khuất phục Barca; ông phải trả giá qua nhiều thất bại trước khi tìm được công thức hiệu quả.

Lần này, Mourinho gặp một Barcelona khác. Đội bóng của Hansi Flick ghi 39 bàn sau 9 vòng, thắng 6 trong 7 trận El Clasico gần nhất. Real đã thua hai trận và hứng chịu tiếng la ó của khán giả nhà. Nguy cơ bị bỏ xa 9 điểm khiến cuộc tái ngộ không còn chỗ cho hoài niệm.

Barcelona của Hansi Flick toàn thắng 9 vòng La Liga, tạo sức ép lớn lên Mourinho trước cuộc tái ngộ.

Điểm tựa của Real nằm ở hàng công, với bốn bàn mỗi trận trong ba trận gần nhất. Song Vinicius Junior bị treo giò, còn lối đá dâng cao của Barcelona đặt ra lựa chọn khó: Real sẽ pressing mạo hiểm hay lùi sâu để khai thác tốc độ Mbappe? Thất bại 2-4 của Barca trước PSG cho thấy họ có thể bị trừng phạt khi mất bóng, nhưng Real cũng khó thắng nếu chỉ chờ một vài tình huống phản công.

Mourinho vẫn biết cách đưa áp lực ra khỏi phòng thay đồ. Sau trận thắng Leipzig ở Champions League, ông nhắc việc Real có ít hơn Barcelona 24 giờ nghỉ trước El Clasico. The Guardian nhận xét cuộc đấu của Mourinho thường bắt đầu ngay từ phòng họp báo. Cây bút Rob Smyth còn đánh giá việc lấy lại chức vô địch La Liga từ Barcelona thời Guardiola là một trong những thành tựu đáng kể nhất của nhà cầm quân Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, người trong cuộc đã bớt gay gắt. Trả lời Vanity Fair hồi tháng 6, Mourinho nói không còn oán giận Barcelona. Cựu hậu vệ Barca Jordi Alba cũng đánh giá ông là HLV xuất sắc trong cuộc phỏng vấn AS, dù dự đoán Barcelona thắng 4-1. Sau những tranh cãi, sự tôn trọng vẫn tồn tại.

Tháng 2/2013, Mourinho rời Camp Nou với chiến thắng 3-1. Ngày 25/10, ông trở lại trên chiếc ghế quen thuộc nhưng trước một thách thức mới: chứng minh kinh nghiệm từng đánh bại Barcelona của Guardiola vẫn có giá trị trước tập thể Flick. Cuộc đối đầu 13 năm chưa khép lại, nhưng điều Real cần ở Mourinho lúc này không phải thêm một màn khẩu chiến, mà là ba điểm để cứu cuộc đua vô địch.