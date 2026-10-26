Mourinho tố Yamal 'làm mọi thứ' để Cucurella bị đuổi

Jose Mourinho cho rằng Lamine Yamal đã chơi tiểu xảo. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố được đưa ra trong buổi họp báo sau hồi còi mãn cuộc, xuất phát từ màn đối đầu trực diện rất căng thẳng nơi hành lang cánh giữa hai nhân tố chủ chốt bên phía Real Madrid và Barca.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận năng lực chuyên môn của Yamal, tuy nhiên ông cũng đồng thời chỉ trích hành động láu cá đến từ tuyển thủ Tây Ban Nha: "Rất khó để đối đầu với Yamal, bởi cậu ấy không chỉ chơi bóng xuất sắc mà còn quá thông minh. Trận đấu này, cậu ấy đã làm tất cả mọi cách để trọng tài truất quyền thi đấu của Cucurella".

Bên cạnh đó, Mourinho tiết lộ toan tính chiến thuật kỹ lưỡng ở vị trí hậu vệ biên nhằm khóa chặt ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía đối phương: “Chúng tôi sở hữu hai hậu vệ trái chất lượng. Alvaro đã thi đấu vào giữa tuần để Cucurella đạt thể trạng sung mãn cùng sự tập trung cao nhất cho trận đại chiến này. Tôi chỉ thực sự thấu hiểu năng lực của một cầu thủ khi tận mắt quan sát trực tiếp. Đứng ở khoảng cách 10 mét ngay trước mặt, tôi mới thấy rõ Yamal xuất sắc và tinh quái đến nhường nào”.

Trận thắng ngay tại Camp Nou giúp Real Madrid rút ngắn cách biệt với đại kình địch xuống còn 3 điểm trên bảng xếp hạng La Liga. Ở lượt trận tiếp theo, "Los Blancos" sẽ làm khách trên sân của Racing Santander vào ngày 1/11.

Mourinho bảo vệ các cầu thủ Real Madrid Ngay sau cuộc đối đầu với AS Roma tại Champions League rạng sáng 15/10, HLV Mourinho đã có những phát biểu đáng chú ý về tập thể Real Madrid và cá nhân Vinicius Junior.