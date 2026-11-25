Mourinho giúp Real Madrid ngược dòng

Nhà vô địch Hà Lan chưa tái hiện được phong độ ở giải quốc nội khi bước ra sân chơi Champions League mùa này. Dù vậy, PSV Eindhoven nhập cuộc đầy tự tin khi bước vào trận đấu với Real Madrid.

Trên sân Bernabeu, Sven Mijnans, tác giả của hai cú hat-trick mùa này, chậm một nhịp khi băng vào đón quả tạt khó chịu của Ivan Perisic. Ngay trong 5 phút đầu, Ruben van Bommel còn bỏ lỡ cơ hội rõ ràng hơn khi thoát xuống đối mặt Thibaut Courtois - người chỉ còn biết đứng nhìn - nhưng dứt điểm chệch cột dọc.

Real Madrid ngược dòng thắng tưng bừng với dấu ấn Mourinho. Ảnh: RMCF

Real Madrid dần bắt nhịp. Vinicius Junior có pha đi bóng sở trường từ cánh trái vào trung lộ tung cú sút chân phải đi trúng điểm nối xà ngang và cột dọc, trong khi Kylian Mbappe chuyền hỏng ở nhịp quyết định của một pha phản công chớp nhoáng.

Đội chủ nhà phải trả giá khi Tchouameni phạm lỗi với Mijnans trong vòng cấm. Trọng tài Darren England chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi xem lại tình huống trên màn hình. Perisic đánh lừa Courtois mở tỷ số.

Trong thời gian bù giờ hiệp 1, Kodai Sano suýt nhân đôi cách biệt cho PSV với cú đánh đầu đi cách cột dọc chỉ vài cm.

Bước vào hiệp 2, HLV Jose Mourinho phản ứng bằng 3 sự thay đổi giữa các tuyến. Ông rút cả hai trung vệ và tung Jude Bellingham vào sân. Tuyển thủ Anh lập tức tạo khác biệt, giúp Real Madrid khởi sắc hoàn toàn về lối chơi.

Phút 50, Federico Valverde đón pha chạm bóng bằng gót của Arda Guler rồi đặt lòng vào góc khung thành, ghi bàn thứ 3 trong 4 lần ra sân gần nhất cho CLB.

Đội chủ nhà như lột xác. Guler suýt đưa “Los Blancos” vượt lên ngay sau đó, nhưng thủ môn PSV kịp cứu thua.

Không phải chờ lâu, Bellingham đưa Real Madrid dẫn 2-1 bằng một khoảnh khắc ngẫu hứng. Anh hãm bóng chân trái, tâng một nhịp chân phải rồi thực hiện cú vuốt bóng bằng má ngoài từ ngoài vòng cấm tuyệt đỉnh.

Bellingham ghi siêu phẩm đầy ngẫu hứng. Ảnh: RMCF

Chỉ ít lâu sau, PSV mất bóng dễ dàng và Mbappe dứt điểm đơn giản nâng tỷ số lên 3-1, dập tắt hy vọng của đội khách.

Brahim Diaz, người vào sân từ ghế dự bị, sau đó chuyền cho Mbappe thoát xuống. Tiền đạo người Pháp đảo chân đánh lừa thủ môn rồi đưa bóng vào lưới trống, hoàn tất cú đúp.

Bellingham khép lại đêm thăng hoa của hàng công Real Madrid bằng một pha tâng bóng khác ở giữa sân, để Vinicius thoát xuống vào vòng cấm, bình tĩnh dứt điểm ấn định chiến thắng 5-1.

PSV có lý do để tiếc những cơ hội gia tăng cách biệt trong hiệp một. Sau 5 lượt trận, đội bóng Hà Lan đã thua 3, chỉ thắng 1, khiến cơ hội giành vé play-off trở nên bấp bênh.

Trong khi đó, Real Madrid thắng cả 9 trận tại Bernabeu trên mọi đấu trường mùa này. Thầy trò Mourinho cũng toàn thắng cả 5 lượt trận Champions League trên hành trình hướng tới chức vô địch châu Âu thứ 16.

Thông tin trận đấu:

Ghi bàn:

Real Madrid: Valverde 50’, Bellingham 60’, Mbappe 64’, 84’, Vinicius 87’.

PSV: Perisic 32’/phạt đền.

Đội hình xuất phát:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Militao, Rudiger, Cucurella; Tchouameni, Bernardo Silva, Arda Guler; Diomande, Mbappe, Vinicius.

PSV (4-4-2): Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Wanner, Sano, Perisic, Mijnans; Van Bommel, Guus Til.