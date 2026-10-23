Mourinho phải phá bỏ công thức cũ để hạ Barca

Real Madrid đạt hai tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất mùa trước Sevilla và Leipzig, lần lượt 65,1% và 64,4%.

Hai trận gần nhất mang đến cho Real Madrid một diện mạo khác. Đội bóng của Mourinho cầm bóng 65,1% trước Sevilla và 64,4% trước Leipzig, hai tỷ lệ cao nhất trong 12 trận từ đầu mùa. Trước đó, Real chỉ đạt trung bình 49,5% và duy nhất một lần vượt mốc 60%.

Sự thay đổi không chỉ nằm ở tỷ lệ kiểm soát. Trước Leipzig, Real thực hiện 742 đường chuyền, hoàn thành 679, trong đó có 352 đường chuyền thành công bên phần sân đối phương. Lần đầu mùa này, 8 cầu thủ Real cùng vượt mốc 50 đường chuyền trong một trận. Arda Guler và Federico Valverde trở thành cặp kết nối nhiều nhất với 42 lần chuyền bóng cho nhau.

Ba ngày trước đó, Real cũng thắng Sevilla 4-1 với xG 2,24 so với 0,75, tung 15 cú sút và có 36 lần chạm bóng trong vùng cấm đối thủ. Mourinho sau trận nhấn mạnh đội kiểm soát từ đầu đến cuối và hài lòng không chỉ vì chiến thắng, mà còn bởi cách chơi.

Camp Nou vì thế đặt Mourinho trước một lựa chọn thú vị: tiếp tục tin vào thứ bóng đá đang vận hành tốt, hay trở lại cách tiếp cận thận trọng quen thuộc mỗi khi đối diện Barca.

Real giờ đủ chất lượng để không chỉ phòng ngự

AS gọi đây là “cám dỗ” của Mourinho. Real sở hữu Mbappe, Bellingham, Guler và Diomande, những cầu thủ đủ khả năng trừng phạt khoảng trống mà hệ thống của Hansi Flick luôn chấp nhận. Nếu Mourinho dành quá nhiều quân số chỉ để ngăn Barca chơi bóng, ông có nguy cơ tự làm giảm sức mạnh của đội mình.

Guler là nhân vật trung tâm của tranh luận ấy. Khi tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ được kéo xuống đá giữa trước Sevilla, Real lập tức đạt kỷ lục mùa về kiểm soát bóng và số đường chuyền. Mourinho thừa nhận Guler chưa phải sản phẩm hoàn thiện, nhưng đánh giá cao khả năng đọc trận đấu và tin anh có thể chơi thường xuyên hơn ở vị trí trung tâm.

Real Madrid đạt hai tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất mùa trước Sevilla và Leipzig, lần lượt 65,1% và 64,4%.

Giới chuyên môn Tây Ban Nha cũng nghiêng về việc giữ Guler trong đội hình. Cựu hậu vệ Real Rafael Alkorta cho rằng “rất khó không xếp Guler đá chính” ở Camp Nou. Alvaro Benito nhìn xa hơn: Vinicius vắng mặt lại có thể giúp Mourinho sử dụng tuyến giữa sáng tạo hơn với Guler, Bernardo Silva và Tchouameni.

Lý do nằm ở Yan Diomande. Khác Vinicius, cầu thủ Bờ Biển Ngà chịu khó lùi về hỗ trợ, nhờ đó tiền vệ phía trong không phải liên tục dạt biên để che khoảng trống. Benito cho rằng chi tiết này “thay đổi tất cả” trong việc lựa chọn nhân sự của Mourinho.

Diomande cũng giữ biên rộng hơn, ít chiếm khu vực hoạt động của Mbappe và Bellingham. Phó giám đốc AS, Javier Silles nhận xét cách bố trí ấy giúp Real tấn công hợp lý hơn, kết hợp được sự điềm tĩnh trong kiểm soát với tốc độ ở hai biên.

Mourinho vì thế không còn buộc phải lựa chọn giữa phòng ngự chắc và tấn công mạo hiểm. Ông đang có nhân sự cho một phương án ở giữa: đủ người giữ bóng, nhưng vẫn sở hữu tốc độ để phản công khi Barca dâng cao.

Không cần đôi công mù quáng, nhưng không thể lùi quá sâu

Barca vẫn là đội kiểm soát bóng tốt nhất La Liga với tỷ lệ trung bình 69,8%, trong khi Real đứng thứ năm với 53,1%. Nếu cố tranh bóng theo kiểu đôi công từng phút tại Camp Nou, Real có thể tự đẩy mình vào thế trận mà Barca quen thuộc hơn.

Nhưng trận thua PSG 2-4 cũng cho thấy đội bóng của Flick không bất khả xâm phạm. Barca cầm bóng 53%, nhưng để PSG tung 22 cú sút, 14 lần trúng đích và đạt xG 3,70. Joan Garcia phải thực hiện 10 pha cứu thua.

PSG không thắng bằng cách giữ bóng nhiều hơn. Họ vượt qua lớp pressing đầu tiên, đưa bóng nhanh vào khoảng trống phía sau hàng thủ và khiến Barca liên tục phải quay mặt về khung thành nhà.

Đây chính là kiểu trận đấu phù hợp với Mbappe và Diomande.

Arda Guler trở thành mắt xích quan trọng khi Mourinho muốn tăng khả năng giữ bóng và kết nối giữa các tuyến.

Real không cần giữ 65% bóng như trước Sevilla hay Leipzig. Điều quan trọng hơn là không tự lùi quá sâu. Nếu khoảng cách từ Mbappe tới tuyến giữa kéo dài 30-40 m, mỗi pha phá bóng sẽ chỉ mở đầu cho một đợt tấn công khác của Barca. Ngược lại, Guler hoặc Bernardo Silva có thể giúp Real giữ được bóng sau khi thoát pressing, buộc đội chủ nhà phải lùi về thay vì liên tục bao vây vùng cấm.

Predrag Mijatovic gần đây ca ngợi khả năng đọc trận đấu của Mourinho sau màn ngược dòng trước Roma. Cựu tiền đạo Real gọi những điều chỉnh của HLV người Bồ Đào Nha là “khứu giác của một con sói già”, nhưng cũng nhấn mạnh đội bóng còn nhiều vấn đề phải cải thiện.

El Clasico sẽ kiểm tra chính khả năng thích nghi ấy.

Mourinho có đủ lý do để thận trọng. Barca đang dẫn đầu La Liga về khả năng kiểm soát, sở hữu Lamine Yamal và Raphinha ở hai biên, trong khi một sai lầm khi triển khai bóng có thể lập tức trở thành cơ hội nguy hiểm.

Nhưng Real hiện cũng có lý do để không sợ cầm bóng. Hai trận gần nhất cho thấy Guler giúp tuyến giữa kết nối tốt hơn, Diomande tạo cân bằng ở cánh trái, còn Mbappe được giải phóng để tập trung vào vùng nguy hiểm nhất.

Bởi vậy, câu hỏi “Mourinho có dám đá đôi công với Barca?” không nhất thiết dẫn tới một trận đấu mở hoàn toàn. Thử thách thực sự nằm ở việc ông có đủ tự tin để Real chơi bóng theo cách của mình, thay vì dành cả trận chỉ để phản ứng với đối thủ.

Nếu Mourinho tiếp tục sử dụng một tuyến giữa giàu kỹ thuật và giữ đội hình đủ cao để pressing, El Clasico có thể đánh dấu bước tiến quan trọng của Real. Còn nếu ông kéo toàn bộ đội hình về sát vùng cấm ngay từ đầu, phiên bản chủ động vừa xuất hiện trước Sevilla và Leipzig sẽ phải nhường chỗ cho Mourinho quen thuộc nhất.