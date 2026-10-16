Mourinho nổi giận vì án treo giò 4 trận của Vinicius Jr

HLV Jose Mourinho bày tỏ sự tức giận trước cách xử lý kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), sau khi Vinicius Jr nhận án treo giò 4 trận tại LaLiga.

Điều khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bất bình không chỉ là mức phạt mà còn là thời điểm quyết định được công bố, ngay trước trận Real Madrid gặp Roma tại Champions League.

Vini Jr đã nhận thẻ đỏ trong trận thắng 1-0 trước Villarreal ở giải VĐQG hôm thứ Bảy tuần trước vì giật tóc Nathan Saliba.

Theo quyết định kỷ luật, ngôi sao người Brazil bị treo giò hai trận vì hành vi bạo lực và thêm hai trận do phản ứng với trọng tài sau khi nhận thẻ đỏ. Điều này đồng nghĩa anh sẽ bỏ lỡ trận El Clasico gặp Barcelona trong tháng này.

Huấn luyện viên Real Madrid, Jose Mourinho. Ảnh: Getty Images

Mourinho đặc biệt tức giận khi Real Madrid chỉ biết thông tin về án phạt khoảng hai giờ trước trận đấu với Roma. Theo ông, việc công bố quyết định vào thời điểm nhạy cảm như vậy có thể tác động tiêu cực đến tâm lý cầu thủ.

"Các bạn có nghĩ đó là chuyện bình thường không khi một cầu thủ của đội bóng Tây Ban Nha, đang chuẩn bị thi đấu một trận quan trọng cho bóng đá Tây Ban Nha, lại chỉ biết mình bị treo giò bốn trận ngay trước giờ bóng lăn hai tiếng? Chúng tôi biết tin khi đang trên xe buýt, gần như đã đến sân vận động", Mourinho bức xúc.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiếp tục chỉ trích cách xử lý của cơ quan quản lý bóng đá Tây Ban Nha, cho rằng những quyết định như vậy có thể gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần của cầu thủ trước một trận đấu quan trọng.

Vini Jr. của Real Madrid giật tóc tiền vệ Nathan Saliba của Villarreal. Ảnh: Sky Sports

Trong cuộc đối đầu tại sân Olimpico, Vinicius Jr không thể hiện được phong độ tốt nhất và bị thay ra ở phút 59 để nhường chỗ cho Endrick. Tiền đạo người Brazil chỉ có 22 lần chạm bóng, để mất bóng sáu lần, không tung ra cú sút nào và tạo được một đường chuyền quyết định.

Dù vậy, Real Madrid vẫn tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Roma 4-3. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ghi ba bàn trong bảy phút cuối trận nhờ công của Carlos Espi, Endrick và Antonio Rudiger.

Khi được hỏi liệu án treo giò có ảnh hưởng đến màn trình diễn của Vinicius Jr hay không, Mourinho không trực tiếp đổ lỗi cho quyết định kỷ luật. Ông cho rằng việc một cầu thủ quan trọng cảm thấy thất vọng là điều dễ hiểu, đồng thời đánh giá cao nỗ lực kiểm soát cảm xúc của học trò.

"Tôi nghĩ cậu ấy đã chơi khá tốt. Việc một cầu thủ quan trọng cảm thấy thất vọng là điều bình thường. Sau trận đấu, cậu ấy rất vui với chiến thắng của toàn đội và đó mới là điều quan trọng nhất", Mourinho chia sẻ.

Vinicius Junior. Nguồn: Splash

Về phần mình, Vinicius Jr thừa nhận không hài lòng khi phải rời sân sớm ở Champions League, bởi anh luôn muốn được thi đấu trọn vẹn. Tuy nhiên, điều khiến tiền đạo người Brazil bức xúc hơn cả vẫn là mức án treo giò mà anh cho rằng quá nặng.

"Tôi không nhớ có cầu thủ nào từng bị treo giò bốn trận trong tình huống như vậy. Tôi chỉ cố gắng đẩy cầu thủ đứng trước mặt mình sang một bên và vô tình vướng vào tóc anh ấy. Tôi rất ngạc nhiên với án phạt này. Tôi cũng không hề xúc phạm trọng tài để phải nhận mức án treo giò bốn trận", Vinicius Jr giải thích.

Án phạt khiến Real Madrid đối mặt với tổn thất đáng kể về lực lượng trong giai đoạn quan trọng của mùa giải, đặc biệt khi Vinicius Jr không thể góp mặt ở trận đại chiến với Barcelona. Trong khi đó, những phát biểu gay gắt của Mourinho tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về cách thức và thời điểm công bố các quyết định kỷ luật tại bóng đá Tây Ban Nha.