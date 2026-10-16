Mourinho ngoáy chân chế giễu Vinicius

Mourinho nhại lại Vinicius.

Real Madrid trải qua trận đấu đầy nhọc nhằn tại sân Olimpico thuộc lượt trận thứ 2 vòng phân hạng Champions League. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bị dẫn 1-3 trước khi Carlos Espi, Endrick và Antonio Rudiger lần lượt ghi bàn trong 8 phút cuối, giúp đội khách ngược dòng thắng 4-3.

Hai đội hòa nhau 1-1 sau hiệp đầu tiên. Tuy nhiên, Real Madrid nhanh chóng rơi vào thế khó khi Donyell Malen lập cú đúp cho Roma trong hiệp hai. Ngay sau bàn thắng thứ hai của Malen ở phút 57, Vinicius bị HLV Mourinho rút khỏi sân để nhường chỗ cho Endrick.

Ở tình huống Roma ghi bàn, Vinicius mắc sai lầm đáng trách. Tiền đạo người Brazil cố thực hiện động tác đánh gót từ đưa đường chuyền của thủ môn Thibaut Courtois, nhưng không chạm bóng như ý muốn và để mất quyền kiểm soát ngay bên phần sân nhà. Roma lập tức tổ chức phản công nhanh, tạo điều kiện để Malen ghi bàn.

Hình ảnh ghi lại bên đường biên cho thấy Mourinho có động tác nhấc gót chân, mô phỏng hành động của Vinicius ngay sau bàn thua. Cử chỉ này cho thấy chiến lược gia người Bồ Đào Nha chế giễu pha xử lý thiếu an toàn của ngôi sao Real Madrid.

Tình huống Vinicius giật gót làm mất bóng.

Trước giờ bóng lăn tại Rome, La Liga thông báo Vinicius bị treo giò 4 trận vì kéo tóc đối thủ trong chiến thắng 1-0 trước Villarreal cuối tuần trước. Real Madrid được cho là kỳ vọng án phạt chỉ kéo dài 2 đến 3 trận, qua đó giúp tiền đạo này có thể trở lại sớm hơn.

Tuy nhiên, Vinicius chỉ có thể trở lại khi Real Madrid gặp Celta Vigo ngày 22/11 và vắng mặt ở đại chiến El Clasico với Barcelona.

Mourinho công khai chỉ trích thời điểm La Liga công bố án phạt, cho rằng quyết định được đưa ra quá sát giờ thi đấu tại Rome. Nhắc đến sai lầm của Vinicius, ông nói: "Vinicius để mất bóng trong tình huống đáng lẽ không nên mất. Nhưng bóng đá là vậy. Tôi cũng mắc sai lầm. Thật đáng tiếc khi chuyện này xảy ra đúng lúc cậu ấy đang lấy lại phong độ và tìm lại niềm vui chơi bóng".

Về phần mình, Vinicius thừa nhận anh không hài lòng khi bị thay ra. "Tôi tức giận khi phải rời sân là điều bình thường, bởi tôi luôn muốn thi đấu trọn vẹn từng phút, đạt phong độ tốt nhất và giúp đỡ đội bóng. Hôm nay, tôi không thể làm được điều đó", tiền đạo người Brazil chia sẻ.