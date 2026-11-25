Real Madrid đánh bại PSV 5-1 tại Champions League rạng sáng 25/11 với cả 5 bàn thắng được ghi trong hiệp 2. Màn trình diễn của đội chủ sân Bernabeu gợi nhớ đến một Real Madrid từng khiến cả châu Âu khiếp sợ bởi sức mạnh tấn công dưới thời Jose Mourinho hơn một thập kỷ trước.

Kỷ lục ghi bàn của Mourinho

Mùa giải 2011/12, Real Madrid của Mourinho vô địch La Liga với 100 điểm, 32 chiến thắng và kỷ lục 121 bàn thắng. Đội bóng Hoàng gia ghi trung bình 3,18 bàn mỗi trận, bỏ xa Barcelona của Pep Guardiola tới 9 điểm.

Mourinho xây dựng lối chơi tấn công trực diện, tận dụng tốc độ của Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria và khả năng chuyền bóng của Mesut Ozil. Mỗi khi giành lại quyền kiểm soát bóng, Real nhanh chóng tổ chức tấn công, khai thác khoảng trống khi đối phương chưa kịp lùi về phòng ngự. Riêng Ronaldo ghi tới 46 bàn tại La Liga mùa giải đó.

Mourinho thay đổi thế trận trước PSV

Sau hiệp 1 không có cú sút trúng đích nào, Mourinho quyết định tung Jude Bellingham, Dean Huijsen và Ibrahima Konate vào sân ngay sau giờ nghỉ.

Bellingham giúp Real tăng khả năng phối hợp và xâm nhập vòng cấm từ tuyến giữa, trong khi Huijsen cải thiện khả năng triển khai bóng từ hàng thủ. Mourinho cũng yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình, pressing quyết liệt hơn để giành lại bóng ngay trên phần sân đối phương.

Real kết thúc trận đấu với 62% thời lượng kiểm soát bóng và 24 cú dứt điểm, trong đó có 19 pha dứt điểm bên trong vòng cấm. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng đạt 4,79, tương xứng với số cơ hội mà đội bóng Hoàng gia tạo ra.

Real Madrid thắng bằng sức mạnh hàng công

Sau 5 lượt trận tại Champions League mùa này, Real Madrid giành trọn 15 điểm và ghi 18 bàn. Đoàn quân của Mourinho ghi ít nhất 3 bàn trong 4 trận liên tiếp dù chưa giữ sạch lưới lần nào.

Với tốc độ của Kylian Mbappe, Vinicius cùng khả năng sáng tạo của Arda Guler và Bellingham, Mourinho chủ động xây dựng lối chơi phát huy thế mạnh của hàng công. Ông sẵn sàng đẩy cao đội hình, chấp nhận khoảng trống phía sau hàng phòng ngự để duy trì sức ép lên đối thủ.

Những chiến thắng bằng lối chơi phòng ngự phản công trong quá khứ khiến Mourinho thường bị gắn mác HLV tiêu cực. Tuy nhiên, triết lý của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha luôn xoay quanh mục tiêu giành chiến thắng bằng cách tận dụng tốt nhất khả năng của các học trò. Với dàn ngôi sao tấn công mà Real Madrid đang sở hữu, chủ động tấn công cũng là một lựa chọn đầy thực dụng của Mourinho.