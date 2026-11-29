Real Madrid và cú sốc Bernabeu

Bước vào trận đấu vòng 14 La Liga với chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, Real Madrid nhập cuộc đầy tự tin trước Alaves.

Với đội hình có nhiều lựa chọn, không gặp tổn thất đáng kể nào ở những vị trí quan trọng, Jose Mourinho thực hiện xoay vòng khi để Yan Diomande trên ghế dự bị và sử dụng Brahim Diaz - như món quà cho việc anh gia hạn đến 2031.

Angel Perez ghi bàn đẹp mắt. Ảnh: D.A

Vinicius Junior sớm có cơ hội ngon ăn nhưng không thắng được thủ môn Antonio Sivera. Thoát hiểm, đội khách bất ngờ vượt lên ở phút 22. Toni Martinez chớp đường chuyền về bất cẩn của Dean Huijsen, bình tĩnh dứt điểm qua Thibaut Courtois và Ibrahima Konate, người đang lùi về bọc lót.

Việc thủng lưới trước trong hiệp 1 đang là “thói quen” của Real Madrid mùa này. Các học trò của Mourinho lập tức gia tăng sức ép để tìm bàn gỡ. Jude Bellingham đánh đầu đưa bóng về phía khung thành nhưng Nahuel Tenaglia kịp phá ra.

Từng thắng cả 9 lần tiếp Alaves gần nhất, đội chủ nhà tiếp tục dồn lên. Bellingham không tận dụng được quả tạt tuyệt đẹp của Arda Guler, trong khi cú sút nguy hiểm của Kylian Mbappe chạm người đổi hướng, đi chệch khung thành trong gang tấc.

Real Madrid vẫn ép sân đầu hiệp 2, với Bernardo Silva và Diomande vào sân, nhưng suýt thủng lưới thêm khi Abde Rebbach tung cú sút căng làm tung lưới Courtois. Bàn thắng bị hủy vì lỗi việt vị.

Mbappe - nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 La Liga - là người có khả năng tạo đột biến nhất bên phía chủ nhà, buộc Sivera thêm một lần trổ tài.

Đến phút 60, Mourinho tung “thần tài” Carlos Espi vào sân. Lần đầu tiên anh được thi đấu sớm như vậy. Thế nhưng, gần như ngay lập tức, Alaves đội thêm gáo nước lạnh cho Real Madrid.

Mariano Diaz, người cũ của Bernabeu, thực hiện pha chọc khe cho Angel Perez băng xuống. Huijsen như ngủ mơ không kèm người, để Perez vượt qua Courtois bằng cú chạm tinh tế, rồi gẩy bóng vào lưới trống.

Mbappe lập công là không đủ với Real Madrid. Ảnh: RMCF

Real Madrid điều chỉnh khi kéo Vinicius sang phải, Diomande đá trái. Đến phút 69, Bellingham nhả bóng để Mbappe thực hiện động tác loại hậu vệ đội khách rồi sút tung lưới rút ngắn cách biệt.

Bàn thắng khiến những phút cuối ở Bernabeu trở nên nghẹt thở. Sivera liên tiếp cản phá các pha dứt điểm không quá khó của Mbappe, còn Espi đánh đầu trúng cột dọc từ cự ly gần.

Phút 86, Real Madrid tưởng chừng được hưởng phạt đền khi Bellingham ngã trong vòng cấm. Sau khi xem lại tình huống qua VAR, trọng tài xác định tiền vệ người Anh ăn vạ và rút thẻ vàng thứ hai.

Với lợi thế hơn người, Alaves giữ vững tỷ số đến hết trận. Real Madrid đứt mạch thắng và có nguy cơ bị Barca nới rộng cách biệt trên bảng xếp hạng La Liga. Trước mắt, đội quân của Mourinho hiện đã mất vị trí nhì bảng vào tay Atletico Madrid.

Thông tin trận đấu

Ghi bàn:

Real Madrid: Mbappe 69’.

Alaves: Toni Martinez 22’, Angel Perez 61’.

Thẻ đỏ: Bellingham 88’.

Đội hình xuất phát:

Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurelien Tchouameni, Arda Guler; Brahim Diaz, Jude Bellingham, Vinicius Jr; Kylian Mbappe.

Alaves (5-3-2): Antonio Sivera; Angel Perez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Abde Rebbach; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Denis Suarez; Toni Martinez, Mariano Diaz.

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