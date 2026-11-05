Mourinho hết lời ca ngợi Bellingham sau màn ngược dòng của Real Madrid

“Không có tiền vệ nào trên thế giới giống như cậu ấy. Bellingham là cầu thủ toàn diện ở mọi khía cạnh. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả, bởi với tôi, cậu ấy thực sự phi thường”. Đó là những lời Jose Mourinho dành cho Jude Bellingham sau chiến thắng nghẹt thở của Real Madrid trên sân AEK Athens.

HLV Mourinho đánh giá Bellingham là tiền vệ toàn diện nhất hiện nay.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không chỉ đánh giá cao chất lượng chuyên môn của tiền vệ 23 tuổi, mà còn nhấn mạnh những đóng góp vượt ra ngoài bàn thắng hay kiến tạo. “Kể từ khi tôi đến, cậu ấy luôn chơi rất tốt. Ngay cả trong những ngày không thực sự nổi bật, Bellingham vẫn mang đến sự chăm chỉ, khả năng lãnh đạo, khát vọng, chất lượng chuyên môn và bản năng xuất hiện ở những vị trí có thể ghi bàn”, Mourinho chia sẻ.

Chủ nhà AEK Athens nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra khó khăn cho Real Madrid bằng lối chơi trực diện. Họ chỉ mất 12 phút để vượt lên dẫn trước, khi Aboubakary Koita tận dụng khoảng trống trước vòng cấm để tung cú sút quyết đoán, đánh bại Thibaut Courtois.

Dù vậy, Real Madrid không mất quá nhiều thời gian để tìm được bàn gỡ. Phút 32, từ đường tạt bóng của Marc Cucurella, Bellingham có pha xử lý đầy ngẫu hứng với cú đánh gót đưa bóng vào lưới. Tiền vệ người Anh sau đó thừa nhận đây gần như là phản xạ tự nhiên: “Tôi tìm được vị trí thuận lợi và thực hiện điều duy nhất mà bản thân cảm thấy có thể làm trong tình huống ấy”.

Bàn thắng này còn mang ý nghĩa đặc biệt về mặt thống kê. Ở tuổi 23, Bellingham trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong 7 mùa giải Champions League liên tiếp, vượt qua kỷ lục trước đó của đồng đội Kylian Mbappe. Anh cũng cán mốc 10 bàn sau 37 trận cho Real Madrid tại đấu trường này, trở thành tiền vệ thứ hai của đội bóng đạt thành tích trên, sau Guti (16 bàn sau 97 trận).

Bellingham là người mở đầu cho màn ngược dòng của Real Madrid trước AEK Athens.

Sau bàn gỡ của Bellingham, AEK tiếp tục gây sức ép và khiến đội khách gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Phút 75, Stavros Pilios đưa đội chủ nhà vượt lên lần thứ hai, thắp lại hy vọng giành điểm trước đối thủ giàu thành tích nhất Champions League.

Nhưng bản lĩnh và chất lượng cá nhân của Real Madrid một lần nữa lên tiếng. Chỉ ba phút sau bàn thua, Kylian Mbappe xuất hiện đúng lúc ở cột xa để đệm bóng cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Khi hai đội tưởng như sẽ chia điểm, Federico Valverde tung cú sút từ ngoài vòng cấm ở phút 90+2, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng Tây Ban Nha.

Đánh giá về trận đấu, Mourinho thừa nhận AEK Athens đã chơi rất tốt và khiến Real Madrid không thể có một màn trình diễn hoàn hảo. Dù vậy, ông hài lòng với cách các học trò phản ứng trước những thời điểm khó khăn, đặc biệt là khi liên tục bị đối thủ vượt lên dẫn trước.

Chiến thắng tại Athens giúp Real Madrid có 12 điểm sau 4 lượt trận, bằng PSG và tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng ở vòng bảng Champions League. Mourinho tin rằng đội bóng gần như đã bảo đảm suất đi tiếp, nhưng mục tiêu trước mắt vẫn là giành thêm điểm để lọt vào Top 8, qua đó tránh phải thi đấu vòng play-off. “Chúng tôi cần giành thêm khoảng 7 hoặc 8 điểm. Tôi không chắc con số chính xác, nhưng toàn đội phải đạt được mục tiêu đó”, HLV người Bồ Đào Nha nói.