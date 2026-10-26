Mourinho giăng bẫy thực dụng, bóp nghẹt hàng công Barca

HLV Mourinho chứng tỏ đẳng cấp trước Barca. Ảnh của David Ramirez/Soccrates/Getty Images.

1. Nét vẽ chiến thuật thực dụng đỉnh cao của Jose Mourinho

Khi đối đầu với một cỗ máy tấn công đang vận hành trơn tru dưới bàn tay Hansi Flick, Jose Mourinho đã đưa Real Madrid trở lại với bản ngã đáng sợ nhất của ông: Khối phòng ngự lùi sâu kết hợp chuyển trạng thái thần tốc.

Thay vì cuốn vào lối đá đôi công mạo hiểm, Real Madrid kiên nhẫn chịu trận, bịt kín các khoảng trống ở nách trung lộ và giăng bẫy đối thủ bằng những đường phản công khai thác triệt để khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao của Barca.

Hiệu suất bàn thắng kỳ vọng ở hiệp một (xG 0.85 so với 0.65 của Barca) chứng minh sự vượt trội về độ sắc bén. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha một lần nữa chứng minh ông sinh ra cho những trận cầu sinh tử, nối dài chuỗi 5 trận El Clasico bất bại liên tiếp đầy kiêu hãnh.

2. Kylian Mbappe – "Hung thần" không thể ngăn cản của Barcelona

Nếu có một cái tên gieo rắc nỗi kinh hoàng lớn nhất cho người hâm mộ xứ Catalunya trong những năm qua, đó chắc chắn là Kylian Mbappe. Cú đúp tại Camp Nou đã nâng tổng thành tích của siêu sao người Pháp lên con số 13 bàn thắng chỉ sau 11 lần chạm trán Barcelona xuyên suốt sự nghiệp.

Bàn mở tỷ số có thể mang yếu tố may mắn từ pha bóng lập bập, nhưng bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 88 lại là minh chứng cho bản năng sát thủ hàng đầu thế giới. Khả năng chọn vị trí thông minh, di chuyển không bóng để đón đường căng ngang của Camavinga với pha dứt điểm đạt xGOT tuyệt đối (1.00) đã dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng của đối thủ. Mbappe không cần chạm bóng quá nhiều, nhưng mỗi lần anh xuất hiện ở vòng cấm là một lần bảng điện tử đổi số.

Mbappe ấn định chiến thắng 2-1 cho Real. Ảnh: EPA.

3. Andriy Lunin và "phép màu" của người đóng thế

Việc Thibaut Courtois bất ngờ đổ bệnh ngay trước giờ bóng lăn từng bị xem là "đòn chí mạng" giáng vào tham vọng của đội khách. Thế nhưng, Andriy Lunin đã biến áp lực ngàn cân thành sân khấu tôn vinh giá trị bản thân.

Thủ thành người Ukraine đã có tới 5 pha cứu thua xuất sắc, trong đó đỉnh cao là tình huống phản xạ trên vạch vôi ở cự ly chỉ 6 mét trước cú đánh đầu hiểm hóc của Gerard Martin ở phút 66. Nếu không có đôi bàn tay nhựa sống và phản xạ phi thường của Lunin để đứng vững trong những thời điểm Barca gây sức ép nghẹt thở sau bàn gỡ hòa, Real Madrid khó lòng trụ lại để chờ đợi thời cơ phản đòn.

4. Chiều sâu đội hình và giá trị của các "quân bài tẩy"

Sức mạnh của Real Madrid nằm ở chỗ họ luôn có những cá nhân biết cách lên tiếng đúng lúc khi các trụ cột vắng mặt. Thiếu vắng Vinicius Junior vì án treo giò, tài năng trẻ Yan Diomande đã có màn trình diễn xuất sắc vượt kỳ vọng bên cánh trái, liên tục làm khổ hàng thủ đối phương và trực tiếp góp công lớn vào bàn mở tỷ số.

Đặc biệt, dấu ấn thay người của Mourinho ở phút 80 với cái tên Eduardo Camavinga chính là nét chấm phá quyết định cục diện. Ngay khi tuyến giữa Madrid có dấu hiệu kiệt sức, tiền vệ người Pháp xuất hiện như một "máy quét", lập tức cướp bóng, tự tin loại bỏ Pau Cubarsi trước khi dọn cỗ cho Mbappé lập công. Khả năng định đoạt trận đấu từ băng ghế dự bị chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội hình.

5. Tinh thần thép và sự gai góc trước chảo lửa Camp Nou

Dấu ấn cuối cùng làm nên chiến thắng của Real Madrid chính là bản lĩnh chịu đựng áp lực và sự lọc lõi ở những thời khắc nhạy cảm. Trước sức ép dữ dội từ hơn 90.000 khán giả và những pha hãm thành liên tiếp của đối thủ, Los Blancos không hề hoảng loạn.

Họ sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật từ sớm, sẵn sàng va chạm quyết liệt ở khu trung tuyến với Tchouameni hay Cucurella, và kéo trận đấu về những cuộc tranh chấp thể lực vụn vặt ở cuối trận để bảo toàn lợi thế. Sự lạnh lùng ấy đã bóp nghẹt sự hưng phấn của dàn sao trẻ Barca, biến Camp Nou thành nơi phô diễn bản lĩnh quân vương của đội bóng Hoàng gia.