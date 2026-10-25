Mourinho gặp lại Barca: 30 năm từ yêu đến 'kẻ thù số 1'

Hành trình 30 năm

Sau 13 năm, Jose Mourinho trở lại Camp Nou (3h ngày 26/10). Nơi đây từng là nhà của Mou, góp phần định hình con đường huấn luyện và cũng là nơi ông trở thành “kẻ thù số 1” sau những chuyến làm khách đầy tranh cãi.

Mourinho từng là tâm điểm trên sân cỏ, ở khu kỹ thuật, trong phòng họp báo, ngoài hành lang, thậm chí cả bãi đỗ xe. Giờ đây, ông trở lại với vẻ điềm tĩnh hơn, ít nhất là bề ngoài.

Mourinho để lại những hình ảnh mang tính lịch sử tại Camp Nou. Ảnh: EM

Cần một chiến thắng để giúp Real Madrid không bị Barca bỏ xa 9 điểm ở La Liga, ông vẫn khẳng định đây không phải chuyến đi đặc biệt, dù đã trải qua đủ mọi chuyện trên đất của đội bóng Catalunya.

Giữa Mourinho năm 1996 và Mourinho năm 2026 là biết bao thăng trầm, cảm xúc, sự khước từ và những phát ngôn.

Tròn 30 năm kể từ ngày ông theo Bobby Robson đến Barcelona, phía trước là Siêu kinh điển thứ 18 và lần thứ 9 làm khách tại Camp Nou cùng Real Madrid - lần thứ 14 nếu tính cả 3 trận với Chelsea và 2 trận với Inter.

Trong 30 năm ấy, Mourinho đi từ phiên dịch viên đến “Người đặc biệt”, từ người hát vang “Hôm nay, ngày mai và mãi mãi, Barca trong tim” tại quảng trường Sant Jaume thành nhân vật phản diện lớn nhất của “Blaugrana”.

Ban đầu, Barca không muốn ông đi cùng Robson. Sau này, ông cũng không hoàn toàn thuyết phục được Joan Laporta khi Barca tìm người thay Frank Rijkaard, dù một bộ phận ban lãnh đạo ủng hộ.

Trong giới Barca, nhiều người tin rằng cuộc thương lượng năm 2008 và quyết định bổ nhiệm Pep Guardiola sau đó khiến Mourinho mang tâm lý hậm hực vì bị khước từ.

“Họ đề nghị tôi phân tích tình hình và tôi đã làm, nhưng tôi chưa bao giờ tiến gần đến việc ký hợp đồng. Chưa bao giờ”, Mourinho khẳng định sau này.

Trước đó, ông gây tranh cãi tại Camp Nou trong một trận Barca gặp Chelsea, khi cáo buộc Rijkaard vào phòng thay đồ của trọng tài và chỉ trích các cầu thủ chủ nhà “diễn kịch rất giỏi”.

Chelsea thua ở cuộc đối đầu ấy, còn Mourinho chia tay bằng những nụ hôn gió gửi lên khán đài, qua đó nhận lấy danh xưng mà chính ông nhắc đến: “Kẻ thù số 1 của Barcelona”.

Mourinho sẽ trở lại Camp Nou sau 13 năm. Ảnh: MD

Dù có hậm hực hay không, thực tế là từ năm 2008, khi Guardiola lên nắm Barca còn Mourinho đến Inter, ông liên tục để lại tại Camp Nou những hình ảnh đã đi vào lịch.

Đầu tiên là đêm của những vòi phun nước. Ngày 28/4/2010, Mourinho chạy theo đường zigzag trên mặt cỏ Camp Nou, tay chỉ về phía khán đài dành cho CĐV Inter, trong lúc Victor Valdes tìm cách ngăn ông và phía Barca bật hệ thống tưới sân.

Dù Thiago Motta bị truất quyền thi đấu, Nerazzurri vẫn trụ vững và loại tập thể của Guardiola. “Một đội bóng luôn chiến thắng đôi khi không biết cách chấp nhận thất bại”, ông nói khi ấy.

Những hình ảnh kinh điển

Việc Mourinho đến Real Madrid càng khiến mối quan hệ giữa ông và Camp Nou trở nên độc hại. “Hôm nay, ngày mai và mãi mãi, vẫn là phiên dịch viên”, khán đài chế giễu ông trong trận El Clasico đầu tiên, trận thua 0-5 tháng 11/2010.

Đó rõ ràng là lời nhại lại câu hát của Mourinho trong lễ mừng chức vô địch La Liga năm 1997 cùng Barca. “Phiên dịch viên” cũng là cách gọi khiến ông đặc biệt khó chịu trong những năm đầu sự nghiệp.

Năm 2011 diễn ra đầy căng thẳng. Real Madrid và Barca gặp nhau ở bán kết Champions League. Guardiola mắng Mourinho trước trận lượt đi tại Bernabeu, rồi đến thẻ đỏ của Pepe. Thất bại 0-2 và cuộc họp báo với điệp khúc “Tại sao?”, khiến Mou bị UEFA trừng phạt.

Ông xem trận lượt về trong khách sạn. Đó là lần duy nhất Mourinho vắng mặt khi Real Madrid đến Camp Nou trong nhiệm kỳ của mình.

Real Madrid phải thắng để không bị Barca nới rộng cách biệt thành 9 điểm. Ảnh: MD

Tháng 8 năm ấy là thời khắc tồi tệ nhất: cú chọc mắt Tito Vilanova giữa một cuộc xô xát, cùng những lời nói trước báo giới mà nhiều năm sau ông thừa nhận hối tiếc.

Tháng 1/2012, tay đút túi, mặc bộ đồ thể thao và tựa vào một chiếc xe, Mourinho đứng chờ Teixeira Vitienes nhiều phút tại bãi đỗ xe Camp Nou.

“Đúng là một nghệ sĩ. Ông thích phá những người làm nghề đến thế cơ à”, ông buông lời với trọng tài sau khi Real Madrid bị loại ở tứ kết Cúp Nhà vua.

Ở mùa giải 2012/13, Mourinho tiếp tục cuộc chiến về trọng tài trong những lần đối đầu Barca. Tuy nhiên, ông cảm thấy CLB không ủng hộ mình đủ mạnh, và những rạn nứt dẫn đến cuộc chia tay bắt đầu hình thành.

Chuyến làm khách gần nhất của Mourinho tại Barcelona diễn ra tháng 2/2013, ở bán kết Cúp Nhà vua. Cristiano Ronaldo ghi 2 bàn, Real Madrid thắng 3-1 giành quyền vào chung kết.

Trớ trêu thay, một trong những niềm vui của mùa giải cuối cùng lại biến thành thất vọng: Real Madrid thua Atletico trong trận chung kết ngay tại Bernabeu, mất La Liga vào tay Barca và dừng bước trước Borussia Dortmund ở bán kết Champions League. Mùa giải trắng tay khép lại nhiệm kỳ của Mourinho tại Real Madrid.