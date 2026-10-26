Mourinho đã khắc chế cỗ máy chiến thắng của Barcelona như thế nào?

Cái duyên của Mourinho

Dưới bàn tay chỉ đạo của Jose Mourinho, Real Madrid đã có một màn trình diễn phòng ngự phản công mẫu mực để rời xứ Catalan với chiến thắng 2-1, bất chấp việc Barcelona vượt trội ở hầu hết các thông số kỹ thuật cũng như hành trang tiến đến trận đánh.

Hành trang đầu tiên là phong độ ở giải quốc nội. Nếu như Barcelona toàn thắng 9 trận trước đó ở La Liga, gần như trận nào cũng tạo ra cách biệt lớn so với đối thủ thì Real Madrid chật vật hơn nhiều. Họ thua Real Betis, trắng tay trước Atletico Madrid rồi nhọc nhằn vượt qua Villarreal. Cách biệt 6 điểm sau 1/4 chặng đường phản ánh sự tương phản giữa 2 đội bóng.

Phong độ hiện tại ủng hộ Barcelona, ​​cũng như việc họ đã thắng 6 trong 7 trận El Clasico gần nhất ở các sân chơi chính thức. Barcelona cũng đã giành chiến thắng trong tất cả 23 trận đấu La Liga vừa qua trên sân nhà, ghi ít nhất 2 bàn thắng trong tất cả 4 lần làm chủ nhà từ đầu mùa giải 2026/27.

Nhưng đó là Real Madrid của Xabi Alonso hay Carlo Ancelotti. Với Mourinho thì rất khác. Ông thực sự là một người rất hiểu Barcelona và rất biết cách khắc chế đối thủ này. Mourinho đã bất bại trong 5 trận gần nhất gặp Barca (thắng 3, hòa 2). Vậy Người đặc biệt đã làm thế nào để hạ gục một đối thủ đặc biệt như vậy?

Mourinho cao tay hơn Flick

Ngay sau hồi còi khai cuộc, bầu không khí áp lực từ các khán đài đã nhanh chóng bóp nghẹt các vị khách. Phải mất gần 2 phút thi đấu Real Madrid mới có được quyền chạm bóng đầu tiên, và ngay cả khi có bóng, họ lại lúng túng đánh mất nhịp điệu. Đội khách để mất bóng tới 6 lần chỉ trong 5 phút đầu, mà nguyên nhân lớn đến từ sự chệch choạc của Yan Diomande với 3 đường chuyền hỏng liên tiếp. Qua chi tiết này, có thể nhận ra sức ép của Barca là lớn thế nào.

Dẫu vậy, giữa vòng vây pressing nghẹt thở từ phía Barcelona, Real Madrid lại bất ngờ tạo ra pha bóng đáng chú ý đầu tiên nhờ sự nhạy bén của tài năng trẻ Arda Guler. Sự cân bằng sau đó nhanh chóng được thiết lập lại. Qua 10 phút, 15 trên tổng cộng 22 cầu thủ trên sân vẫn giữ vững tỷ lệ chuyền bóng chuẩn xác tuyệt đối 100%.

Kylian Mbappe sớm cho thấy anh chính là mối hiểm họa thường trực lớn nhất của đội khách khi liên tục dùng tốc độ xuyên thủng khối phòng ngự dâng rất cao của Barca. Guler hay Diomande bị phong tỏa chặt chẽ và chỉ có vỏn vẹn 2 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương ở 15 phút đầu. Thế nhưng, đây hoàn toàn nằm trong kế hoạch mà Mourinho đã dày công chuẩn bị.

Hệ thống phòng ngự linh hoạt với 5 hậu vệ của Real Madrid được tổ chức kỷ luật đã bóp nghẹt mọi ý tưởng sáng tạo từ hàng công biến ảo của Hansi Flick. Đáng chú ý nhất là màn tái đấu đầy duyên nợ bên hành lang cánh giữa Marc Cucurella và ngòi nổ Lamine Yamal. Từng đụng độ ở Champions League mùa trước khi Cucurella còn khoác áo Chelsea, Cucurella một lần nữa chứng minh anh là khắc tinh của sao trẻ Barca.

Yamal bị theo kèm rất kỹ

Suốt 20 phút đầu, Yamal hoàn toàn "tắt điện", không tung ra nổi cú sút nào, chỉ có duy nhất 1 pha chạm bóng trong vòng cấm Real và để thua tới 2/3 tình huống đối đầu trực diện.

Dù Barca áp đảo hoàn toàn với việc nắm giữ tới 2/3 thời lượng bóng lăn trong nửa giờ đầu tiên, nhỉnh hơn về độ chuẩn xác trong các đường chuyền (88,8% so với 87,5%) cũng như khả năng tranh chấp tay đôi và bóng bổng (lên tới 75% so với 25%), nhưng hiệu quả của họ gần như bằng không.

Bịt kín những điểm nổ

Real Madrid đã phong tỏa các nẻo đường vào khung thành vô cùng xuất sắc. Tinh thần chiến đấu quả cảm của dàn sao như Diomande, Cucurella, Guler, Bernardo Silva và Aurelien Tchouameni giúp họ có tới 16 lần đoạt lại bóng và liên tục giành thắng lợi ở các pha tranh chấp then chốt.

Barcelona dần rơi vào thế bế tắc, biểu hiện rõ qua việc Raphinha tung ra tới 3 cú dứt điểm trước giờ nghỉ nhưng bóng đều bay chệch đích. Và bi kịch ập đến với đội chủ nhà ở thời điểm nhạy cảm nhất. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Gerard Martin - người có ngày thi đấu dưới sức - phá bóng lúng túng, vô tình kiến tạo cơ hội mười mươi cho Kylian Mbappe.

Mbappe ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1

Cú ra chân cận thành khiến bóng khẽ đổi hướng rồi lăn thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng thủ đội khách. Đó chỉ mới là cú sút trúng đích thứ 2 từ đầu trận bên phía Real, nhưng là phần thưởng xứng đáng cho sự lạnh lùng và kỷ luật thép của họ.

Sang hiệp hai, Barca dồn toàn lực lên tấn công và thi đấu có phần sắc nét hơn, nhưng Lamine Yamal vẫn chìm trong thất vọng với tỷ lệ chuyền bóng chỉ đạt 81,3%. Khi niềm hy vọng số một sa sút, những trụ cột khác cũng không thể gánh vác trọng trách. Pedri chỉ thắng đúng một pha tranh chấp tay đôi. Niềm hy vọng lóe lên khi Raphinha bất ngờ tung cú dứt điểm chính xác đầu tiên sau 6 lần thử vận may, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bàn gỡ hòa thắp lại ngọn lửa cho đội bóng xứ Catalan, tiếc rằng những lỗ hổng mang tính hệ thống của họ vẫn tiếp tục bộc lộ. Điểm tựa tin cậy nhất nơi tuyến giữa là Rodri bất ngờ có một ngày thi đấu thảm họa với 10 lần làm mất bóng. Sự bối rối của Hansi Flick lộ rõ khi các thống kê áp đảo - thời lượng kiểm soát bóng 61,9% cùng 17 cú dứt điểm so với 8 của đối thủ - không thể chuyển hóa thành sự an toàn trên sân.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, đòn kết liễu đã xuất hiện. Bắt nguồn từ pha tăng tốc đột phá dũng mãnh của Eduardo Camavinga, bóng được chuyền như đặt đến chân Mbappe để tiền đạo người Pháp hoàn tất cú đúp, giáng một đòn chí mạng đánh sập hoàn toàn ý chí của đội chủ nhà.

Mourinho đã cho thấy khả năng đọc trận đấu và thay người bậc thầy ở những khoảnh khắc quyết định, điều mà Flick hoàn toàn thất bại. Barcelona bất lực nhìn đối thủ ca khúc khải hoàn. Mọi con số thống kê hoa mỹ của đội chủ sân rốt cuộc trở nên vô nghĩa, bởi thứ duy nhất mà Real Madrid quan tâm chính là 3 điểm trọn vẹn. 3 điểm đó họ đạt được chắc chắn nhờ sự cao tay của Mourinho.