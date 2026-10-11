Mourinho bỏ họp báo sau thẻ đỏ của Vinicius

Dù đông đảo phóng viên chờ đợi trong phòng họp báo, chiến lược gia người Bồ Đào Nha kiên quyết không lộ diện nhằm bảo vệ quyền chỉ đạo của mình ở các vòng đấu tiếp theo.

Theo El Mundo, nhà cầm quân 63 tuổi chủ động né tránh truyền thông vì lo ngại những phát biểu thẳng thắn về công tác trọng tài sẽ dẫn đến án phạt cấm chỉ đạo 2 trận từ ban tổ chức La Liga. Nếu bị phạt, ông sẽ vắng mặt trong hai cuộc đối đầu quan trọng với Sevilla và Barcelona.

Quyết định trên diễn ra sau một hiệp hai đầy tranh cãi trong trận đấu với Villarreal, đỉnh điểm là tình huống Vinicius Junior nhận thẻ đỏ trực tiếp do lỗi hành vi bạo lực khi kéo tóc Nathan Saliba trong pha bóng tranh chấp ở phút 72.

Trong thế phải chơi thiếu người, "Los Blancos" vẫn chơi đầy quả cảm, giúp bàn thắng của Yan Diomande ở phút 63 còn nguyên giá trị. Đội bóng Hoàng gia tạm thời vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng La Liga sau chiến thắng nhọc nhằn tại Bernabeu.

Hiện Real Madrid chuẩn bị hồ sơ để chính thức khiếu nại công tác điều hành của tổ trọng tài. Về phần mình, huấn luyện viên Mourinho chọn giải pháp im lặng tuyệt đối nhằm giữ vững sự hiện diện trên băng ghế chỉ đạo trong các trận đấu tiếp theo.

Vào ngày 15/10, đại diện La Liga sẽ làm khách trên sân của AS Roma tại vòng phân hạng Champions League.

Phản ứng của Mourinho về các cầu thủ Real Madrid Sau trận hòa 2-2 trước Fiorentina ở loạt giao hữu rạng sáng 2/8, HLV Jose Mourinho thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của các cầu thủ Real Madrid.