Mourinho biến nỗi khó chịu của Valverde thành vũ khí

Valverde mở tỷ số cho Real bằng cú sút xa trong chiến thắng 3-0 trên sân Valencia.

Phút 28 trên sân Mestalla hôm 8/11, cú đá phạt của Kylian Mbappe bật hàng rào Valencia và bóng tìm đến Valverde ở sát rìa vùng cấm. Tiền vệ người Uruguay không cần thêm nhịp chỉnh bóng, tung cú sút chéo góc bằng chân phải để hạ Stole Dimitrievski và mở tỷ số cho Real Madrid.

Từ miễn cưỡng đến không thể thay thế

Bàn thắng ấy không chỉ giúp đội của Jose Mourinho giải tỏa thế trận mà còn tiếp tục một câu chuyện khá đặc biệt của Valverde mùa này. Anh đá chính ở vị trí hậu vệ phải, nhưng hơn 60% số đường chuyền được thực hiện bên phần sân đối phương, cho thấy phạm vi hoạt động vượt xa vai trò của một hậu vệ biên thông thường.

Trước khi ghi bàn, Valverde tung ra hai trong bốn cú dứt điểm đầu tiên của Real. Đến cuối trận, anh vẫn xuất hiện ở khu vực phòng ngự để phá những tình huống Valencia đưa bóng vào vùng cấm, khiến AS mô tả màn trình diễn của anh như hình ảnh một cầu thủ “sống bên phần sân đối thủ nhưng không bỏ quên phần sân nhà”.

Khả năng sút xa cũng khiến Valverde khác phần lớn những hậu vệ phải khác. Theo MisterChip, kể từ khi cầu thủ Uruguay ra mắt La Liga năm 2017, anh đã ghi 16 bàn từ ngoài vùng cấm, chỉ kém Lionel Messi với 34 bàn và Iago Aspas với 20 bàn trong cùng giai đoạn.

Hơn 60% số đường chuyền của Valverde tại Mestalla được thực hiện bên phần sân Valencia, dù anh xuất phát ở vị trí hậu vệ phải.

Mestalla cũng không phải lần đầu Valverde tạo khác biệt theo cách này. Ba ngày trước, khi vào sân trong trận gặp AEK Athens tại Champions League, anh chỉ cần chưa đầy 30 phút để tạo ra ba cơ hội, hỗ trợ pressing và ghi bàn bằng cú sút từ khoảng 25 m, đồng thời trở thành cầu thủ Real tạo nhiều cơ hội nhất trận dù thi đấu trong thời gian ngắn.

Sự thay đổi càng đáng chú ý khi Valverde từng không thích vị trí này. Tháng 9/2025, anh thẳng thắn nói: “Tôi không sinh ra để đá hậu vệ”, trong khi trước Mourinho, Zidane, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa đều từng đưa anh ra cánh phải.

Trong 381 trận đầu tiên cho Real được AS thống kê hồi tháng 10, Valverde có 116 trận hoạt động ở cánh phải theo nhiều vai trò khác nhau, trong đó 35 lần chơi đúng nghĩa hậu vệ phải. Con số ấy cho thấy vị trí này không còn là giải pháp chữa cháy nhất thời, mà đã trở thành một phần quan trọng trong cách các HLV Real khai thác cầu thủ Uruguay.

Mourinho ban đầu cũng không xây dựng đội hình với Valverde ở đây. Real có Trent Alexander-Arnold và Denzel Dumfries, còn Valverde được dự kiến đá ở trung tâm, nhưng thực tế trên sân buộc HLV người Bồ Đào Nha phải điều chỉnh kế hoạch vì đội bóng vận hành tốt hơn khi anh đứng bên phải.

Hậu vệ phải nhưng tư duy vẫn là tiền vệ

Điểm Mourinho nhìn thấy ở Valverde không đơn thuần nằm ở tốc độ hay thể lực. Việc một tiền vệ lùi xuống đá hậu vệ giúp Real có thêm người trong quá trình luân chuyển bóng mà không cần thay đổi cấu trúc đội hình, đồng thời mở ra nhiều phương án phối hợp ở hành lang phải.

Mourinho thừa nhận Real vận hành tốt bên cánh phải nhờ khả năng phối hợp giữa Valverde và Arda Güler.

Khi phòng ngự, Valverde đứng trong hàng thủ bốn người cùng Konate, Huijsen và Cucurella. Nhưng khi Real có bóng, anh liên tục dâng lên, bó vào trong hoặc phối hợp với Arda Güler ở nửa không gian bên phải, biến hệ thống của Mourinho từ bốn hậu vệ thành cấu trúc linh hoạt hơn khi triển khai.

Ngay từ đầu trận gặp Valencia, AS nhận xét hành lang Valverde - Güler là hướng tấn công được Real sử dụng nhiều nhất. Cách bố trí ấy giúp Güler có thể di chuyển tự do hơn, trong khi Valverde vừa đảm bảo chiều rộng, vừa có thể lao vào trung lộ khi khoảng trống xuất hiện.

Mourinho cũng công khai thừa nhận đội bóng chơi tốt hơn khi Valverde đứng bên phải. Trước trận đấu ở Mestalla, ông cho rằng cách kết hợp giữa Valverde và Güler giúp Real triển khai bóng bên cánh này hiệu quả hơn, đồng thời khẳng định mình “rất hài lòng” với những gì đội trưởng Uruguay thể hiện ở hậu vệ phải.

Hiệu quả của Valverde không chỉ thể hiện trong tấn công. Ở lần đầu đá chính tại hậu vệ phải dưới thời Mourinho trước Sevilla, anh có 6 lần thu hồi bóng, thắng 5 pha tranh chấp - nhiều nhất Real, thực hiện 3 pha tắc bóng, 2 lần phá bóng, một lần chặn cú sút và đạt tỷ lệ chuyền chính xác khoảng 90%.

Những con số ấy khiến tranh luận về vị trí tốt nhất của Valverde ngày càng thú vị. Guti cho rằng cầu thủ Uruguay ít nổi bật nhất khi chơi tiền vệ phòng ngự, bởi việc đá rộng, dù ở hàng tiền vệ hay hậu vệ, phù hợp hơn với sức mạnh, thể lực và khả năng tạo ra đường chuyền quyết định của anh.

Miguel Torres còn đi xa hơn khi cho rằng Valverde nên cân nhắc hướng đi dài hạn cho sự nghiệp. Theo cựu hậu vệ Real, với những phẩm chất hiện tại, cầu thủ Uruguay có thể trở thành “một trong những hậu vệ hoặc wing-back phải hay nhất thế giới”.

Không phải tất cả đều đồng tình với cách nhìn ấy. Iván Campo vẫn đánh giá cao vai trò của Valverde ở tuyến giữa, còn Rafael Alkorta nghi ngờ việc sử dụng một cầu thủ không trưởng thành ở hàng thủ thay cho Trent hay Dumfries, qua đó cho thấy câu chuyện về vị trí của Valverde vẫn còn nhiều góc tranh luận.

Real thắng Valencia 3-0 nhờ các bàn của Valverde, Güler và Mbappe, qua đó nối dài chuỗi thắng lên tám trận trên mọi đấu trường. Trong hệ thống đang dần định hình của Mourinho, Valverde không còn đơn giản là một tiền vệ bị kéo xuống chữa cháy mà trở thành mắt xích giúp Real cân bằng giữa kiểm soát bóng, pressing và khả năng tạo đột biến.

Anh vẫn chạy như một tiền vệ box-to-box, vẫn sút xa như một cầu thủ tuyến hai và vẫn pressing với cường độ quen thuộc, chỉ khác ở chỗ điểm xuất phát bây giờ nằm thấp hơn. Valverde có thể nói đúng khi khẳng định mình không sinh ra cho vị trí hậu vệ phải, nhưng Real Madrid hiện tại lại đang chơi hay hơn khi anh đứng ở đó.