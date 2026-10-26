Mourinho ăn mừng phong cách khi Real Madrid hạ Barca

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Kylian Mbappe ở phút 88 khiến băng ghế huấn luyện Real Madrid như vỡ òa. Nổi bật nhất là khoảnh khắc ăn mừng của HLV Jose Mourinho.

Một phong cách thực sự đặc biệt và được truyền hình trực tiếp đến toàn thế giới. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha quỳ trượt xuống dưới sân, thè lưỡi, liên tục vung tay đấm gió ăn mừng.

Khoảnh khắc Mourinho ăn mừng bàn thắng thứ hai của Mbappe. Ảnh chụp màn hình

Sau đó, cậu học trò Arda Guler - người có trận đấu hay - cũng lao đến bên ông thầy cùng chia sẻ niềm vui.

Ngay trước khi bóng lăn ở trận Siêu kinh điển, Mourinho nhận tin xấu với việc Thibaut Courtois bị cúm và không thể di chuyển đến Barcelona.

Bất chấp tổn thất, ông vẫn có cách riêng để chiến thắng. Chiến thuật mà Mourinho xây dựng đã làm nên trận El Clasico rất hay. Ông khiến Barcelona không có nhiều đất diễn trong ngày trở lại Camp Nou sau 13 năm.

Có thể nói, “Người đặc biệt” hoàn toàn chiến thắng Hansi Flick về mặt chiến thuật. Việc xếp Bernardo Silva đá chính và tung Camavinga vào sân ở những phút cuối đã được chứng minh là quyết định đúng đắn.

Chính Camavinga, với màn bứt tốc đánh bại Cubarsi - điều mà không ai làm được trong 87 phút trước đó, giúp Mbappe hoàn tất cú đúp.

Trước đó, Mbappe mở tỷ số ở những phút cuối hiệp 1 khá may mắn, khi Martin phá bóng bật trúng anh vào lưới. Raphinha gỡ hòa 1-1 cho Barca sau hơn một giờ đồng hồ.

Trong suốt trận đấu, Mourinho cũng nhiều lần rời băng ghế huấn luyện để phản đối các quyết định của trọng tài, lần đầu tiên ngay ở phút thứ 10.

Sau đó, ông cùng các trợ lý tiếp tục ra sát đường biên để phàn nàn với trọng tài. Những phản ứng này dẫn đến một vài màn lời qua tiếng lại với băng ghế huấn luyện Barcelona.

Real Madrid đã chấm dứt kỷ lục 9 trận toàn thắng tại La Liga của Barca. Khoảng cách giữa hai đội cũng được rút ngắn xuống còn 3 điểm.

“Đây là một trận đấu tuyệt vời”, Mourinho dành lời khen cho các học trò. “Một trận đấu đỉnh cao giữa hai đội bóng đều chơi để giành chiến thắng.

Các chàng trai của tôi đã chơi một trận đấu phi thường. Rất có tổ chức, rất tập trung, và rất dũng cảm khi triển khai bóng từ tuyến sau trước một đối thủ gây sức ép mạnh mẽ”.