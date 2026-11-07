Motorola tuyên bố phá kỷ lục độ sáng màn hình smartphone

Điểm nhấn kỹ thuật trung tâm trên Motorola Signature 27 là màn hình kích thước 6,8 inch, độ phân giải 1.272 x 2.772 pixel, mang tên Extreme AMOLED Duo. Tấm nền này ứng dụng cấu trúc hai lớp phát quang xếp chồng (tandem OLED), giúp nâng cao hiệu quả tiết kiệm điện năng lên 34% nhằm giảm bớt áp lực tiêu hao pin khi kích hoạt các mức độ sáng cao.

Màn hình hỗ trợ tần số quét thích ứng 120 Hz cùng hai tiêu chuẩn hiển thị dải tương phản động mở rộng là Dolby Vision và HDR10+. Với độ sáng lên tới 12.000 nit, Motorola tuyên bố phá vỡ kỷ lục hiện có trên thị trường smartphone.

Màn hình của Motorola Signature 27 đạt độ sáng cao nhất thị trường.

Để “nuôi” được tấm nền này và đảm bảo thời lượng sử dụng, Signature 27 sở hữu khối pin silicon-carbon dung lượng 7.000 mAh, cung cấp thời lượng vận hành theo công bố đạt 66 giờ sử dụng hỗn hợp và 47 giờ xem video liên tục. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W, sạc không dây 50W và sạc ngược 5W.

Ngoài ra, Signature 27 cũng là một trong những sản phẩm đầu tiên trên thị trường tích hợp chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 từ Qualcomm. Bộ xử lý này tập trung tối ưu hóa các tác vụ trí tuệ nhân tạo dạng tác tử (agentic AI) dựa trên nền tảng Gemini Intelligence của Google, hỗ trợ người dùng tự động thực hiện chuỗi tác vụ thực tế như đặt chỗ dịch vụ hay gọi xe thông qua câu lệnh thoại.

Nhằm kiểm soát nhiệt độ của chip, Motorola mở rộng diện tích buồng hơi tản nhiệt ArcticMesh thêm 40%. Thiết bị cài sẵn hệ điều hành Android 17 với bộ nhớ RAM 12 GB và dung lượng lưu trữ 512 GB.

Về độ bền, máy sử dụng khung viền nhôm hàng không kết hợp mặt kính bảo vệ Corning Gorilla Glass Ceramic 3. Thiết bị vượt qua các bài kiểm tra va đập theo tiêu chuẩn quân sự MIL-STD-810H, đồng thời đạt hai chứng nhận kháng nước và bụi chuẩn công nghiệp gồm IP68 và IP69, cho phép chịu được áp lực nước phun ở nhiệt độ cao và ngâm nước liên tục ở độ sâu 1,5 mét trong 30 phút.

Mặt lưng máy được hoàn thiện từ chất liệu dệt sợi theo phong cách nội thất ô tô với hai tông màu đen xám và xanh rêu do Pantone chứng nhận.

Signature 27 sở hữu camera thị giác EVS, loa ngoài B&O.

Hệ thống quang học phía sau gồm ba ống kính: cảm biến chính Sony LYTIA L910 50 MP, camera góc siêu rộng 50 MP và ống kính tiềm vọng tele 200 MP hỗ trợ thu phóng 100x Super Zoom. Đây cũng là smartphone đầu tiên tích hợp cảm biến thị giác dựa trên sự kiện (EVS) chuyên dụng, kết hợp với thuật toán Action Shot để bám nét và ghi lại các chuyển động tốc độ cao mà không bị nhòe hình.

Hệ thống loa ngoài của máy được tinh chỉnh bởi Bang & Olufsen (B&O) với cấu trúc loa đồng trục, phân tách riêng driver trầm và driver bổng ở cạnh dưới.

Motorola sẽ mở cổng nhận đặt hàng trước ở thị trường quốc tế từ ngày 19/11 trước khi chính thức phân phối thiết bị tới tay người dùng từ ngày 26/11 tới. Hiện chưa có thông tin về việc hãng đưa thiết bị này về Việt Nam.