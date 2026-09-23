Motorola Signature 27 ra mắt với chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, camera tele periscope 200MP

Sự xuất hiện của Motorola Signature 27 không chỉ đánh dấu bước tiến về phần cứng mà còn mở ra cách đặt tên mới cho dòng điện thoại siêu cao cấp của Motorola, trong đó hai chữ số cuối tên máy đại diện cho năm kế tiếp. Đây được xem là quy ước đặt tên mới mà hãng có thể tiếp tục áp dụng trên các mẫu flagship trong tương lai.

Motorola Signature 27.

Motorola Signature 27 được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cao cấp mới của Qualcomm. Bộ xử lý này được thiết kế để đáp ứng đồng thời các nhu cầu về trí tuệ nhân tạo trên thiết bị, xử lý hình ảnh và hiệu năng chơi game. Chip tích hợp các thành phần xử lý AI, đường dẫn tính toán camera chuyên dụng cùng kiến trúc hướng tới khả năng giảm độ trễ khi chơi game. Motorola cũng trang bị cho máy hệ thống sáu ăng-ten nhằm tối ưu kết nối, hỗ trợ truyền dữ liệu và các tác vụ AI trên nền tảng đám mây.

Hiệu năng cao cũng đặt ra yêu cầu lớn về khả năng kiểm soát nhiệt độ. Vì vậy, Motorola phát triển hệ thống tản nhiệt ArcticMesh dành cho Signature 27, với kích thước lớn hơn 40% so với giải pháp làm mát trên thế hệ trước. Hệ thống này sử dụng kiến trúc đa lớp, kết hợp buồng hơi 3D được thiết kế lại, vật liệu giao diện kim loại lỏng, tấm tản nhiệt dạng lưới bằng đồng và gel nhiệt chứa kim cương. Cấu hình này hướng tới việc duy trì hiệu suất ổn định khi điện thoại phải xử lý các tác vụ nặng liên tục như chơi game, quay video độ phân giải cao hoặc chạy các ứng dụng AI.

Bên cạnh phần cứng, Motorola Signature 27 cũng được chú trọng về khả năng hỗ trợ phần mềm lâu dài. Motorola xác nhận mẫu flagship này sẽ nhận được 7 năm cập nhật hệ điều hành, qua đó kéo dài đáng kể vòng đời phần mềm của thiết bị và đưa Signature 27 vào nhóm smartphone cao cấp được hỗ trợ trong thời gian dài.

Khả năng AI trên Motorola Signature 27 được mở rộng thông qua hệ sinh thái Google Gemini. Điện thoại có thể sử dụng Gemini để xử lý các tác vụ theo ngữ cảnh, hỗ trợ tự động hóa công việc hằng ngày và tạo nội dung đa phương tiện. Đáng chú ý, tính năng Gemini Omni cho phép kết hợp video, hình ảnh và văn bản do người dùng cung cấp để tạo thành các sản phẩm video đã qua chỉnh sửa. Bên cạnh đó, mô hình Lyria của Google được tích hợp để hỗ trợ tạo nhạc trên thiết bị, cho phép người dùng tạo các bản nhạc nền hoặc bản ghi âm tùy chỉnh.

Hệ thống camera cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Motorola Signature 27. Camera chính sử dụng cảm biến Sony LYTIA 910 độ phân giải 50MP, trong khi camera tele dạng kính tiềm vọng có độ phân giải lên tới 200MP. Camera tele periscope 200MP được thiết kế để phục vụ khả năng chụp các chủ thể ở khoảng cách xa, đặc biệt phù hợp với những tình huống như chụp kiến trúc, phong cảnh hoặc các chủ thể cần khả năng phóng đại hình ảnh.

Đối với quay video, Motorola tích hợp Video Enhancement Engine, công nghệ có khả năng phân tích cảnh quay trước và trong quá trình ghi hình để điều chỉnh tông màu và màu sắc theo thời gian thực. Hệ thống chống rung kết hợp giữa thuật toán ổn định điện tử của Qualcomm và cơ chế chống rung quang học OIS trên phần cứng. Motorola cho biết hệ thống OIS có khả năng bù trừ tới 3,5 độ, qua đó giảm hiện tượng rung lắc khi người dùng quay video trong lúc di chuyển.

Motorola Signature 27 cũng đánh dấu lần đầu tiên Motorola đưa hợp tác với thương hiệu âm thanh Đan Mạch Bang & Olufsen vào một sản phẩm thương mại. Thiết bị được điều chỉnh âm thanh theo thỏa thuận hợp tác mang tên “Audio by B&O”, cho thấy hãng đang muốn nâng cấp trải nghiệm giải trí trên mẫu flagship mới không chỉ thông qua màn hình và camera mà còn ở chất lượng âm thanh.

Về thiết kế, Motorola Signature 27 sử dụng khung nhôm với những đường nét uốn lượn, kết hợp cụm camera được hoàn thiện từ gốm và nhôm phay xước. Motorola công bố hai tùy chọn màu sắc và vật liệu được chứng nhận bởi Pantone. Phiên bản Pantone Coal Smoke sở hữu bề mặt nhám theo phong cách “Tactical Weave”, hướng tới khả năng tăng độ bám tay và hạn chế hao mòn trong quá trình sử dụng. Trong khi đó, Pantone Capulet Olive sử dụng kỹ thuật xử lý bề mặt dạng dệt, tập trung vào cảm giác mềm mại khi cầm nắm.

Sau màn giới thiệu tại Hội nghị thượng đỉnh Snapdragon, Motorola Signature 27 dự kiến được ra mắt rộng rãi trên thị trường toàn cầu trong năm 2026. Tuy nhiên, Motorola chưa công bố ngày bán cụ thể tại từng thị trường, cấu hình chi tiết của từng phiên bản cũng như giá bán chính thức. Những thông tin này dự kiến sẽ được hãng công bố khi thời điểm mở bán Motorola Signature 27 đến gần.

- Video trên tay Motorola Signature 27. Nguồn: NextGen Unbox.