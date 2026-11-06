Motorola Signature 27: màn hình 12.000 nits, camera tiềm vọng 200MP, pin 7.000 mAh giá 1.599 USD

Motorola vừa ra mắt điện thoại thông minh Signature 27 với màn hình đạt độ sáng tối đa 12.000 nits, camera tiềm vọng 200MP và pin silicon-carbon 7.000 mAh. Giá niêm yết là 1.599 USD (hơn 41 triệu đồng) cho phiên bản 12GB RAM và 512GB bộ nhớ trong. Máy dự kiến mở đặt hàng trước từ ngày 19/11 và chính thức lên kệ vào ngày 26/11.

Signature 27 là phiên bản kế nhiệm của dòng điện thoại cao cấp Signature từng xuất hiện tại triển lãm CES 2026. Thiết bị có ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ nội thất xe hơi hạng sang, với mặt lưng xúc giác và hai tùy chọn màu là xám khói và olive.

Điện thoại Motorola Signature 27 bản màu xám. Ảnh: Motorola

Thiết kế và độ bền: chuẩn kháng nước kép cùng chứng nhận quân sự

Signature 27 đạt đồng thời hai chuẩn kháng nước và bụi IP68 lẫn IP69. Nhờ vậy, máy chịu được áp lực nước nóng và tia nước áp suất cao. Thiết bị còn có chứng nhận độ bền quân sự MIL-STD-810H.

Khung viền được làm từ nhôm hàng không, kết hợp kính cường lực gốm Corning Gorilla Glass Ceramic 3. Máy nặng 226 gram và dày 7,87mm.

Màn hình 12.000 nits: kỷ lục độ sáng và bài toán tiết kiệm điện

Motorola tuyên bố Signature 27 phá vỡ kỷ lục độ sáng màn hình trên smartphone, với thông số tối đa lên tới 12.000 nits. Máy dùng màn hình Extreme AMOLED Duo kích thước 6,8 inch, độ phân giải 1.272 x 2.772 pixel.

Màn hình ứng dụng công nghệ OLED xếp tầng, giúp tiết kiệm điện năng tới 34%. Bên cạnh đó, tấm nền hỗ trợ tần số quét thích ứng 120Hz, cùng định dạng Dolby Vision và HDR10+.

Máy trang bị cụm ba camera 50MP, 50MP và 200MP. Ảnh: Motorola

Camera: từ zoom 100x đến cảm biến theo dõi chuyển động EVS

Ở mặt sau, Signature 27 có cảm biến chính Sony LYTIA L910 độ phân giải 50MP, camera góc siêu rộng 50MP và camera tiềm vọng 200MP. Camera tiềm vọng hỗ trợ zoom quang học/kỹ thuật số 100x Super Zoom. Camera trước đạt độ phân giải 50MP và hỗ trợ quay video 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một cảm biến chuyên dụng theo dõi chuyển động EVS xuất hiện trên smartphone. Cảm biến này kết hợp cùng tính năng Action Shot để bắt nét chính xác các chủ thể di chuyển tốc độ cao mà không bị nhòe mờ.

Motorola Signature 27 trang bị cảm biến chuyên dụng theo dõi chuyển động EVS. Ảnh: Motorola

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và Android 17: nền tảng cho tác vụ AI

Về phần cứng, Signature 27 nằm trong nhóm thiết bị thương mại đầu tiên trang bị vi xử lý cao cấp Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Chip này được tối ưu riêng cho các tác vụ AI tự hành.

Máy chạy Android 17 tích hợp sâu mô hình Gemini Intelligence của Google. Người dùng có thể thực hiện các tác vụ phức tạp ngoài đời thực như gọi xe hay đặt chỗ bằng câu lệnh tự nhiên.

Hệ thống còn có tính năng nhận diện giọng nói Rambler, tự động hiểu chính xác ý định người dùng ngay cả khi nói vấp hoặc ngập ngừng. Ngoài ra, công cụ Create My Widget cho phép tạo widget màn hình chính bằng câu lệnh.

Phiên bản màu xanh olive. Ảnh: Motorola

Tản nhiệt buồng hơi và pin 7.000 mAh: giữ hiệu năng ổn định

Để kiểm soát nhiệt lượng, máy dùng tản nhiệt buồng hơi ArcticMesh với diện tích tản nhiệt lớn hơn 40%. Bên trong là viên pin công nghệ silicon-carbon (Si/C) dung lượng 7.000 mAh.

Theo Motorola, pin cho thời lượng sử dụng hỗn hợp lên tới 66 giờ hoặc phát video liên tục 47 giờ. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W, sạc không dây 50W và sạc ngược không dây 5W.

Thông số chính của Motorola Signature 27

Điểm cần lưu ý trước khi cân nhắc mua

Phần lớn thông số nổi bật, như kỷ lục độ sáng 12.000 nits hay thời lượng pin 66 giờ, là công bố từ nhà sản xuất. Các số liệu này chưa có kết quả kiểm chứng độc lập trong nguồn tin. Mức giá 1.599 USD mới được nêu cho phiên bản 12GB RAM và 512GB bộ nhớ trong.

Nhìn chung, Signature 27 thể hiện rõ định hướng cao cấp của Motorola với độ bền cao, màn hình sáng, hệ camera đa dạng và nền tảng AI. Máy sẽ mở đặt trước từ ngày 19/11 và lên kệ vào ngày 26/11.