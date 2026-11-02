Motorola ra mắt thế hệ máy tính bảng Moto Pad 60, Pad 70 Series đầu tiên tại Việt Nam

Với định hướng nâng tầm trải nghiệm số một cách tự nhiên và thông minh hơn, dòng Moto Pad mới được tích hợp các tính năng AI giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc. Từ khả năng ghi chú thông minh, bộ công cụ sáng tạo hỗ trợ bởi bút Moto Pen, cho đến sự kết nối đa thiết bị liền mạch qua PC Mode và Smart Connect, người dùng có thể dễ dàng đọc, viết, tra cứu và sáng tạo linh hoạt trong mọi tác vụ thường nhật.

Điểm nhấn nổi bật trên thế hệ Moto Pad mới là hệ thống màn hình bảo vệ mắt toàn diện đạt chuẩn TÜV Rheinland với 3 tiêu chí:

- TÜV Rheinland Low Blue Light: Giảm thiểu ánh sáng xanh có hại trực tiếp từ phần cứng, hạn chế tình trạng mỏi mắt và rối loạn chu kỳ giấc ngủ mà vẫn duy trì độ chính xác của màu sắc.

- TÜV Rheinland Flicker Free: Công nghệ khử nhấp nháy ở mọi mức độ sáng, giảm thiểu áp lực điều tiết cho mắt.

- TÜV Rheinland Full Care Display: Đạt tiêu chuẩn đánh giá toàn diện về độ an toàn thị giác, độ tương phản và cảm giác dễ chịu cho mắt trong nhiều môi trường ánh sáng khác nhau.

Bà Đỗ Huyền Anh, Giám đốc Sản phẩm Ngành hàng Máy tính bảng, Lenovo Việt Nam, chia sẻ: “Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng tìm kiếm những thiết bị đa năng, vừa là người bạn đồng hành trong học tập, trung tâm giải trí cho cả gia đình, vừa là công cụ làm việc đắc lực mọi lúc mọi nơi. Dòng Moto Pad 60 | Pad 70 Series không chỉ chú trọng sức mạnh phần cứng mà còn đặt trọng tâm vào việc chăm sóc thị giác người dùng thông qua các tiêu chuẩn khắt khe từ TÜV Rheinland. Bên cạnh đó, việc tích hợp AI cùng bút Moto Pen sẽ mở ra những trải nghiệm tiện lợi và trực quan hơn. Chúng tôi kỳ vọng dải sản phẩm lần này – từ Moto Pad 60 Neo dễ tiếp cận, Moto Pad 70 cân bằng hiệu năng, đến Moto Pad 70 Pro cao cấp – sẽ đáp ứng trọn vẹn từng phân khúc người dùng.”

Moto Pad 70 Pro: Máy tính bảng cao cấp - Nâng tầm hiệu suất như PC

Ở phân khúc cao cấp, Moto Pad 70 Pro được chế tác dành cho những người dùng đòi hỏi hiệu năng đỉnh cao, chất lượng hiển thị vượt trội cùng khả năng đa nhiệm mạnh mẽ. Máy trang bị màn hình LTPS IPS 13-inch độ phân giải 3.5K, hỗ trợ tần số quét 144 Hz và độ phủ màu 99% DCI-P3, mang lại độ chi tiết sắc nét, thao tác mượt mà cùng khả năng tái tạo màu sống động cho mọi tác vụ giải trí, đồ họa và làm việc. Bên cạnh đó, màn hình đạt chứng nhận Low Blue Light và Flicker Free từ TÜV Rheinland, giúp giảm ánh sáng xanh và triệt tiêu hiện tượng nhấp nháy, bảo vệ tối đa thị giác khi sử dụng lâu dài.

Sở hữu vi xử lý 8 nhân Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, Moto Pad 70 Pro xử lý mượt mà các ứng dụng nặng, đa nhiệm phức tạp cũng như những tựa game đòi hỏi đồ họa cao. Viên pin dung lượng lớn 10.200 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45 W mang lại thời gian sử dụng bền bỉ, giúp người dùng an tâm làm việc và giải trí xuyên suốt cả ngày.

Trải nghiệm nghe nhìn được hoàn thiện với hệ thống bốn loa tinh chỉnh bởi JBL kết hợp công nghệ Dolby Atmos, mang đến không gian âm thanh đa chiều sống động. Camera trước 8 MP và camera sau 13 MP đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét, đáp ứng tốt nhu cầu gọi video, hội họp trực tuyến lẫn quay chụp tài liệu.

Đặc biệt, Moto Pad 70 Pro tối ưu hóa trải nghiệm tương tác thông minh nhờ tích hợp AI cùng bút Moto Pen Pro, hỗ trợ các tác vụ đọc hiểu tài liệu, ghi chú nhanh, phác thảo biến thành hình ảnh và chuyển đổi giọng nói thành văn bản theo thời gian thực. Các tính năng AI tích hợp sâu ở cấp hệ thống như Smart Capture, Smart Erase và Smart AI Input góp phần nâng cao hiệu suất sáng tạo; kết hợp cùng tính năng Circle to Search từ Google giúp tra cứu thông tin nhanh chóng và trực quan. Khi gắn cùng phụ kiện bao da tích hợp bàn phím (Folio Keyboard Case), Moto Pad 70 Pro biến hóa linh hoạt thành một trạm làm việc di động thực thụ.

Dù sở hữu màn hình lớn, thiết bị vẫn giữ được ngôn ngữ thiết kế kim loại siêu mỏng nhẹ với độ dày chỉ 6,2 mm cùng trọng lượng 598 g, thuận tiện mang theo mọi nơi. Tùy chọn màu sắc PANTONE Titan cao cấp càng tôn lên vẻ ngoài sang trọng và hiện đại cho thiết bị.

Moto Pad 70: Trợ lý thông minh đa năng cho học tập và làm việc

Hướng tới học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng – những người tìm kiếm sự cân bằng giữa hiệu suất công việc và nhu cầu giải trí, Moto Pad 70 mang đến trải nghiệm thường nhật linh hoạt và toàn diện. Thiết bị sở hữu màn hình IPS 12-inch độ phân giải 2.5K, tần số quét 90 Hz cùng độ phủ màu 96% DCI-P3, mang lại chất lượng hiển thị sắc nét, sống động. Với độ sáng tiêu chuẩn 600 nits và đạt mức tối đa 800 nits ở chế độ độ sáng cao (HBM), màn hình vẫn hiển thị rõ ràng ngay cả dưới nguồn sáng mạnh.

Hệ thống 4 loa Dolby Atmos lan tỏa âm thanh vòm sống động, giúp trải nghiệm giải trí trở nên lôi cuốn hơn. Sức mạnh từ vi xử lý 8 nhân MediaTek Dimensity 6400 kết hợp cùng viên pin dung lượng 10.200 mAh và sạc nhanh 45 W đảm bảo vận hành mượt mà, bền bỉ qua từng buổi học, ca làm việc hay những giờ phút thư giãn.

Moto Pad 70 tương thích với bút Moto Pen, mở ra không gian sáng tạo được tối ưu hóa bởi AI. Từ ghi chú thông minh, chuyển đổi giọng nói thành văn bản theo thời gian thực cho đến tính năng tra cứu tức thì cùng Google, thiết bị đóng vai trò như một trợ lý trực quan đắc lực. Đi kèm phụ kiện Folio Keyboard Case (bao da tích hợp bàn phím), Moto Pad 70 vừa được bảo vệ an toàn, vừa mang lại trải nghiệm nhập liệu thuận tiện, hỗ trợ tối đa khả năng làm việc đa nhiệm. Thiết bị nổi bật với phiên bản màu PANTONE Xanh Băng Thanh thời thượng, mang đến diện mạo tươi mới và hiện đại.

Moto Pad 60 Neo: Giải trí và học tập hằng ngày trong tầm tay

Sở hữu thiết kế kim loại mỏng nhẹ cùng gam màu PANTONE Xanh Biển Cả trẻ trung, Moto Pad 60 Neo gói trọn các tính năng thiết yếu trong một kiểu dáng gọn gàng, tiện lợi mang theo bên mình. Màn hình 11-inch độ phân giải 2.5K tần số quét 90 Hz mang lại thao tác cuộn lướt mượt mà, kết hợp cùng hệ thống 4 loa Dolby Atmos cho chất âm đắm chìm khi xem phim, nghe nhạc và chơi game.

Màn hình của máy đạt bộ đôi chứng nhận Low Blue Light và Flicker Free từ TÜV Rheinland, giảm thiểu ánh sáng xanh và hiện tượng nhấp nháy, bảo vệ thị lực tối ưu khi sử dụng liên tục nhiều giờ. Nhờ vi xử lý 8 nhân MediaTek Dimensity 6300, thiết bị xử lý mượt mà các tác vụ thường nhật như lướt web, học trực tuyến hay gọi video cùng người thân.

Moto Pad 60 Neo được trang bị viên pin 7.040 mAh cho thời lượng sử dụng thực tế lên đến 12 giờ. Bộ sản phẩm tặng kèm sẵn củ sạc tiêu chuẩn trong hộp, cho phép người dùng sử dụng ngay mà không cần trang bị thêm phụ kiện. Bên cạnh đó, thiết bị hỗ trợ mượt mà các trợ lý AI phổ biến như Google Gemini và Copilot, cung cấp thêm công cụ đắc lực cho việc tra cứu thông tin và nâng cao hiệu quả học tập.

Giá bán lẻ dự kiến & Thời điểm ra mắt

Cả ba mẫu Moto Pad 70 Pro, Moto Pad 70 và Moto Pad 60 Neo sẽ chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam từ ngày 30 tháng 10 năm 2026 thông qua các đại lý bán lẻ và đối tác phân phối ủy quyền, với mức giá bán lẻ dự kiến khởi điểm lần lượt là:

- Moto Pad 70 Pro: 18.990.000 VND

- Moto Pad 70: 10.990.000 VND

- Moto Pad 60 Neo: 6.590.000 VND

Chính sách bảo hành được áp dụng theo các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn từ nhà sản xuất cùng các đơn vị cung cấp dịch vụ ủy quyền.