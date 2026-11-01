Motorola G47 Power với viên pin 7.000 mAh và cụm camera 108MP

Motorola vừa chính thức bổ sung vào bộ sưu tập sản phẩm của mình mẫu điện thoại Moto G47 Power. Đây là biến thể hoàn toàn mới của dòng Moto G47 quen thuộc với sự cải tiến vượt bậc về dung lượng pin và khả năng chụp ảnh để mang lại trải nghiệm sử dụng trọn vẹn và dài lâu hơn.

Moto G47 Power được trang bị màn hình kích thước 6,67 inch công nghệ LCD với độ phân giải HD+ đạt 1.604 x 720 pixel. Tốc độ làm mới 120Hz giúp các chuyển động hình ảnh trở nên vô cùng mượt mà.

Độ sáng màn hình lên đến 1.050 nit hỗ trợ quan sát dễ dàng ngay cả dưới ánh nắng gay gắt. Hãng còn tích hợp tính năng Water Touch giúp thao tác chính xác khi màn hình bị bám nước, kết hợp cùng kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i bảo vệ tối đa trước những va đập không mong muốn.

Về hiệu năng, thiết bị hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android 16. Sức mạnh xử lý đến từ con chip 6nm MediaTek Dimensity 6300 đi kèm bộ nhớ RAM LPDDR4X dung lượng 4GB và bộ nhớ trong UFS 2.2 dung lượng 128GB.

Nếu nhu cầu lưu trữ tăng cao, bạn hoàn toàn có thể mở rộng không gian bằng thẻ nhớ microSD lên tới 1TB. Tính năng RAM Boost cũng sẵn sàng phân bổ bộ nhớ ảo khi người dùng cần xử lý tác vụ nặng.

Khả năng nhiếp ảnh trên máy được đảm nhận bởi cụm camera kép phía sau với cảm biến chính lên đến 108 megapixel. Ống kính này sở hữu khẩu độ f/1.7 hỗ trợ thu phóng quang học 3x không giảm chất lượng.

Ống kính zoom 3x cùng cảm biến độ phân giải 108MP khá hiếm trong phân khúc 10 triệu đồng.

Đi kèm với đó là ống kính macro 2 megapixel chuyên dụng cho nhu cầu chụp cận cảnh. Mặt trước máy bố trí một camera 8 megapixel phục vụ cho việc chụp ảnh selfie cũng như thực hiện các cuộc gọi video.

Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin dung lượng khổng lồ 7.000 mAh hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 30W TurboPower giúp rút ngắn thời gian nạp pin.

Máy còn trang bị khả năng sạc ngược có dây với công suất 6W cho các thiết bị ngoại vi. Những trang bị đáng chú ý khác bao gồm hệ thống loa kép âm thanh vòm Dolby Atmos, cổng cắm tai nghe 3,5mm truyền thống, kết nối NFC tiện lợi, tiêu chuẩn kháng bụi nước IP64 và chứng nhận độ bền chuẩn quân đội MIL-STD-810H.

Dù có ngoại hình rất mỏng và nhẹ, Moto G47 Power vẫn có độ bền đạt chuẩn quân đội MIL-STD-810H.

Trang web chính thức của Motorola niêm yết Moto G47 Power với mức giá quy đổi khoảng 10,3 triệu đồng cho lựa chọn cấu hình 4GB RAM kèm 128GB bộ nhớ trong.

Khách hàng có thể lựa chọn các phiên bản màu sắc gồm Xanh Nautical, Xanh Capri và Đen Impenetrable theo bảng màu Pantone.

Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại, giao diện đặt mua vẫn đang ở trạng thái đăng ký nhận thông báo thay vì cho phép người dùng thanh toán trực tiếp để sở hữu sản phẩm.

Video: Smartphone Moto G47 Power - Bản nâng cấp đáng tiền cho một chiếc smartphone giá hời.