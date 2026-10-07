Motorola cũng gập xu hướng với Razr Flex, dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5

Theo thông tin 9to5Google, mẫu smartphone gập mới của Motorola có thể được gọi là Razr Flex, với tên mã nội bộ là Parker. Tuy nhiên, tên thương mại chính thức của thiết bị vẫn chưa được xác nhận.

Điểm đáng chú ý nằm ở kích thước khá nhỏ so với nhóm smartphone màn hình gập kiểu quyển sách. Khi mở, máy được cho là có kích thước 110 x 149 x 5.8 mm, trong khi khi gập lại là 110 x 76 x 12.6 mm và trọng lượng khoảng 215 g.

Motorola Razr Flex sở hữu màn hình gập tỷ lệ rộng xu hướng.

Nếu thông tin này chính xác, Razr Flex sẽ hướng đến người dùng muốn trải nghiệm màn hình gập rộng nhưng không muốn một thiết bị quá cồng kềnh.

Màn hình trong 6.92 inch, màn hình ngoài gần 5 inch

Motorola Razr Flex được đồn đoán trang bị màn hình ngoài 4.97 inch, độ phân giải 1.736 x 1.140 pixel. Trong khi đó, màn hình chính bên trong có kích thước 6.92 inch, độ phân giải 2.364 x 1.728 pixel.

Chi tiết kích thước màn hình của Motorola Razr Flex.

Kích thước này nhỏ hơn đáng kể so với một số mẫu điện thoại gập dạng quyển sách hiện nay. Theo nguồn tin, màn hình ngoài của Galaxy Z Fold 8 là 5.5 inch, trong khi một số mẫu máy gập khác cũng có màn hình trong lớn hơn 7 inch.

Việc sử dụng màn hình 6.92 inch có thể giúp Motorola tạo ra một mẫu máy gập dễ cầm và di chuyển hơn, đồng thời vẫn đủ không gian để xem nội dung, làm việc hoặc giải trí khi mở máy.

Cấu hình mạnh với Snapdragon 8 Gen 5, RAM 12 GB và pin 5.000 mAh

Về cấu hình, Motorola Razr Flex được cho là sử dụng Snapdragon 8 Gen 5, kết hợp RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB.

Cung cấp năng lượng cho thiết bị có thể là viên pin 5.000 mAh, hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2. Tuy nhiên, thông tin về việc máy có tích hợp nam châm hay không vẫn chưa được xác nhận.

Đây là mức pin đáng chú ý đối với một mẫu smartphone màn hình gập có kích thước tương đối nhỏ. Nếu được tối ưu tốt, Razr Flex có thể mang đến thời lượng sử dụng phù hợp cho nhu cầu làm việc, giải trí và sử dụng hằng ngày.

Sở hữu mức pin lên đến 5000 mAh trên thân hình gập nhỏ gọn là điểm mạnh của Razr Flex.

Hệ thống camera sau của Motorola Razr Flex được cho là gồm camera chính 50 MP và camera góc siêu rộng 50 MP. Phía trước máy có camera selfie 32 MP.

Bên cạnh đó, thiết bị được đồn đoán đạt chuẩn bảo vệ IP48/IP49, giúp tăng khả năng chống bụi và nước trong quá trình sử dụng.

Motorola có thể cung cấp Razr Flex với hai tùy chọn màu PANTONE Coriander và PANTONE Dark Botanical Garden, tạo thêm điểm nhấn cho thiết kế của mẫu máy gập mới.

Razr Flex đáng chú ý ở cách Motorola thu gọn một chiếc smartphone màn hình gập dạng quyển sách, khi máy được cho là chỉ nặng 215 g nhưng vẫn có màn hình trong 6.92 inch và pin 5.000 mAh. Đây có thể là hướng tiếp cận thú vị dành cho người dùng thích màn hình gập nhưng ưu tiên thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo.

Video: Motorola Signature với hàng loạt trang bị nhiếp ảnh cao cấp.