Môtô Trung Quốc công suất 150 mã lực, khung carbon, giá gần 540 triệu đồng

ZX Motor 820RR-RS 2027 có giá niêm yết 138.000 Nhân dân tệ (tương đương 536,44 triệu đồng), hướng tới nhóm khách hàng muốn sở hữu một mẫu superbike hiệu suất cao với nhiều công nghệ lấy cảm hứng từ đường đua.

ZX Motor 820RR-RS 2027.

Bên cạnh 820RR-RS, ZX Motor còn giới thiệu phiên bản 820RR-RC dành riêng cho đường đua với giá 128.000 Nhân dân tệ (497,57 triệu đồng). Do được phát triển thuần túy cho đường đua, phiên bản RC không được đăng ký lưu hành trên đường phố. Theo kế hoạch, ZX Motor sẽ bắt đầu giao 820RR-RC từ tháng 11, trong khi bản 820RR-RS dành cho đường phố dự kiến được bàn giao từ tháng 12.

ZX Motor, thương hiệu mới được thành lập vào năm 2024, đang muốn tạo dấu ấn trong phân khúc mô tô thể thao hiệu năng cao thông qua việc đưa nhiều công nghệ từ đường đua vào xe thương mại. Hãng cho biết mẫu 820RR-RS được phát triển với định hướng kế thừa kinh nghiệm từ chương trình thi đấu WSBK, nơi thương hiệu này đã đạt được một số thành tích đáng chú ý. Chính vì vậy, 820RR-RS được định vị như một mẫu xe thương mại mang nhiều đặc tính của mô tô đua chuyên nghiệp.

“Trái tim” của ZX Motor 820RR-RS là động cơ ba xi lanh thẳng hàng, dung tích 818,8 cc, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực. Công suất cực đại đạt được ở vòng tua 13.500 vòng/phút, trong khi giới hạn vòng tua được đặt ở mức 14.750 vòng/phút. Động cơ có tỷ số nén 14:1, cho thấy mẫu xe được thiết kế thiên về khả năng vận hành ở dải tua cao và hiệu suất thể thao.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên 820RR-RS là việc ZX Motor sử dụng rất nhiều vật liệu titan nhằm giảm khối lượng và tăng độ bền cho các chi tiết bên trong động cơ. Thanh truyền, van, vòng piston và thậm chí nhiều bu-lông đều được chế tạo từ titan, với tổng số chi tiết sử dụng vật liệu này lên tới hơn 300. Cách tiếp cận này góp phần giảm trọng lượng đồng thời nâng cao khả năng chịu tải của động cơ khi hoạt động ở vòng tua rất cao.

Khung xe cũng được tối ưu mạnh về trọng lượng. ZX Motor sử dụng khung chính bằng nhôm đúc kết hợp khung phụ bằng hợp kim magie, trong khi toàn bộ phần vỏ bên ngoài được chế tạo từ sợi carbon. Nhờ đó, trọng lượng khô của 820RR-RS chỉ ở mức 182 kg. Với công suất khoảng 150 mã lực, mẫu xe đạt tỷ lệ công suất trên trọng lượng khoảng 0,82 mã lực/kg, một con số rất đáng chú ý trong phân khúc mô tô thể thao hiệu suất cao.

Hệ thống phanh trên ZX Motor 820RR-RS cũng được đầu tư theo hướng thể thao. Phía trước sử dụng cặp kẹp phanh Brembo 4 piston kết hợp đĩa phanh đôi dạng nổi đường kính 330 mm, đi kèm xi lanh phanh chính RCS. Phía sau là kẹp phanh 2 piston và đĩa phanh đường kính 220 mm. Hệ thống treo sử dụng giảm xóc KYB có khả năng điều chỉnh hoàn toàn, trong đó phuộc trước được phủ lớp DLC nhằm giảm ma sát và tăng độ bền bề mặt.

Gói công nghệ điện tử trên 820RR-RS cũng thuộc diện khá toàn diện. Xe được trang bị bướm ga điện tử, cảm biến quán tính 6 trục IMU, ABS hỗ trợ khi vào cua, sang số nhanh hai chiều và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS với nhiều cấp độ. Bên cạnh đó là hệ thống hỗ trợ khởi động, ly hợp thủy lực và nhiều chế độ hỗ trợ người lái, giúp mẫu mô tô có thể khai thác hiệu quả sức mạnh của động cơ trong cả điều kiện đường phố lẫn vận hành thể thao.

Các trang bị tiện nghi cũng không bị bỏ quên. ZX Motor 820RR-RS sở hữu hệ thống khởi động không cần chìa khóa, kiểm soát hành trình, cảm biến giám sát áp suất lốp, màn hình màu 6,2 inch và khả năng kết nối Internet. Hệ thống ống xả bằng titan kết hợp với ống pô Termignoni không chỉ giúp giảm trọng lượng mà còn tạo ra âm thanh đặc trưng của một mẫu mô tô thể thao hiệu suất cao.

Mẫu xe sử dụng lốp Pirelli V4SP, trong đó lốp sau có kích thước lên tới 200 mm. Kích thước lốp lớn cùng thiết kế thân xe thấp, rộng và nhiều chi tiết khí động học giúp 820RR-RS mang diện mạo đậm chất superbike. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp mẫu xe tạo ấn tượng mạnh về mặt thị giác ngay từ cái nhìn đầu tiên.