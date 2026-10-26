Môtô thể thao công suất 128 mã lực, giá hơn 710 triệu đồng

Được phân phối tại thị trường này bởi Eurotech Group (ETG), KTM 990 RC R đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của thương hiệu Áo trong phân khúc môtô thể thao phân khối lớn với thiết kế dàn quây toàn thân, động cơ xi lanh đôi song song dung tích 947 cc và nhiều công nghệ hỗ trợ vận hành lấy cảm hứng từ đường đua. Mẫu xe được phát triển để đáp ứng nhu cầu sử dụng trên đường phố, đồng thời hướng đến những người đam mê trải nghiệm tốc độ tại đường đua.

KTM 990 RC R 2026.

KTM 990 RC R 2026 sở hữu kiểu dáng khí động học với những đường nét góc cạnh đặc trưng của thương hiệu KTM. Điểm nhấn đáng chú ý là các cánh gió được tích hợp trên thân xe, lấy cảm hứng từ mẫu xe đua MotoGP KTM RC16. Những chi tiết này có nhiệm vụ tạo lực ép xuống khi xe vận hành ở tốc độ cao, đồng thời hỗ trợ kiểm soát luồng không khí và cải thiện khả năng làm mát động cơ.

Sự kết hợp giữa dàn quây thể thao và cấu hình khung gầm hướng đến hiệu suất cao giúp 990 RC R trở thành một trong những mẫu xe đáng chú ý trong danh mục sản phẩm của KTM. Sự xuất hiện của mẫu xe cũng gợi nhớ đến dòng môtô thể thao phân khối lớn RC8 từng được thương hiệu Áo giới thiệu trước đây, dù hai mẫu xe sử dụng cấu hình động cơ khác nhau.

Cung cấp sức mạnh cho KTM 990 RC R 2026 là động cơ LC8c dung tích 947cc, làm mát bằng chất lỏng, sử dụng cấu hình hai xi lanh song song và hệ thống phân phối khí DOHC. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 128 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 103 Nm tại 6.750 vòng/phút, kết hợp với hộp số sáu cấp.

Động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+, cho thấy mẫu môtô thể thao này được phát triển để cân bằng giữa hiệu suất vận hành và yêu cầu kiểm soát khí thải. Khác với động cơ V-twin trên KTM RC8, cấu hình xi lanh đôi song song của 990 RC R có chung nền tảng kiến trúc với KTM 990 Duke, nhưng được tinh chỉnh để phù hợp hơn với đặc tính vận hành của một mẫu xe thể thao có dàn quây đầy đủ.

Hệ thống treo là một trong những thành phần quan trọng trên KTM 990 RC R 2026, với phuộc trước WP APEX dạng ống lồng hở đường kính 48 mm và giảm xóc sau WP APEX. Cả hai đều có khả năng điều chỉnh, cho phép người lái thiết lập hệ thống treo phù hợp với điều kiện đường sá hoặc nhu cầu vận hành thể thao. Phuộc trước có hành trình 147 mm, trong khi hành trình giảm xóc sau đạt 134 mm.

Ở hệ thống phanh, mẫu môtô sử dụng hai đĩa phanh trước đường kính 320 mm, đi kèm cùm phanh Brembo HyPure bốn piston lắp hướng tâm. Phía sau là đĩa phanh đường kính 240 mm. Bộ vành hợp kim nhôm đúc kích thước 17 inch được trang bị lốp Michelin Power Cup 2, với thông số 120/70 ZR17 ở bánh trước và 180/55 ZR17 ở bánh sau.

KTM 990 RC R 2026 cũng được trang bị hệ thống điện tử hỗ trợ người lái với các chế độ Rain, Street, Sport và Custom. Tùy theo cấu hình cũng như các gói trang bị tùy chọn, người dùng có thể bổ sung gói Track và Tech để mở rộng khả năng vận hành trên đường đua. Các tính năng có thể bao gồm hỗ trợ khởi hành, kiểm soát chống bốc đầu, bấm giờ vòng đua, hiển thị dữ liệu đo từ xa và điều chỉnh hệ thống kiểm soát lực kéo.

Trong khi đó, gói Tech bổ sung những tiện ích như kiểm soát hành trình, sang số nhanh và điều chỉnh độ trượt của động cơ. Việc phân chia các chức năng theo gói trang bị giúp người dùng lựa chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu sử dụng, từ đi lại trên đường phố đến trải nghiệm lái thể thao chuyên sâu.

Thông tin vận hành được hiển thị trên màn hình cảm ứng TFT màu kích thước 8,8 inch, tích hợp các chức năng kết nối, định vị và theo dõi dữ liệu hiệu suất. Ngoài những thông số cơ bản, màn hình còn có thể hiển thị góc nghiêng, gia tốc, giảm tốc và vị trí bướm ga, cung cấp thêm dữ liệu để người lái theo dõi cách chiếc xe vận hành. Đây là trang bị phù hợp với định hướng thể thao của 990 RC R, đặc biệt đối với những người muốn theo dõi chi tiết thông số khi luyện tập hoặc chạy xe trên đường đua.

Tư thế lái của KTM 990 RC R 2026 được thiết kế theo phong cách môtô thể thao chuyên dụng, với tay lái clip-on và gác chân có thể điều chỉnh. Chiều cao yên đạt 845 mm, trong khi bình xăng có dung tích 15,7 lít. Xe sở hữu chiều dài cơ sở 1.481 mm và trọng lượng khoảng 195 kg theo thông tin được công bố.

- Video cận cảnh KTM 990 RC R 2026. Nguồn: KTM.