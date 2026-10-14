Môtô thể thao 4 xi lanh công suất 124 mã lực, giá hơn 130 triệu đồng

Mẫu sportbike này được mở bán từ ngày 13/9 với giá 33.977 Nhân dân tệ (tương đương 131,56 triệu đồng). Khách hàng tại Trung Quốc có thể lựa chọn phiên bản tiêu chuẩn hoặc bản đặc biệt sơn màu xanh lam, được sản xuất giới hạn 777 chiếc. Với cấu hình động cơ dung tích 645 cc cùng hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái, Kove 650RR được định vị là đối thủ tiềm năng của Honda CBR650R, Kawasaki Ninja ZX-6R…

Kove 650RR 2027.

Về hiệu suất vận hành, Kove 650RR 2027 sử dụng động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch, dung tích 645cc, có khả năng đạt vòng tua tối đa 15.000 vòng/phút. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 124 mã lực và mô-men xoắn cực đại 69 Nm, kết hợp hộp số 6 cấp cùng bộ ly hợp chống trượt, hỗ trợ kiểm soát xe khi giảm số trong quá trình phanh hoặc vào cua.

Theo thông tin được công bố, mẫu sportbike Trung Quốc có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,4 giây và đạt tốc độ tối đa 260 km/h. Đây là những thông số đáng chú ý trong phân khúc mô tô thể thao tầm trung, dù khả năng vận hành thực tế còn phụ thuộc điều kiện đường sá, thời tiết và kỹ năng người lái.

Kove cho biết 650RR có trọng lượng khô 188 kg, trong khi động cơ được đặt trong bộ khung nhôm có khối lượng khoảng 11 kg. Việc sử dụng vật liệu nhẹ nhằm giảm trọng lượng tổng thể, hỗ trợ khả năng đổi hướng và tăng tính linh hoạt khi vận hành ở tốc độ cao.

Bên cạnh kết cấu khung gầm, mẫu xe còn được trang bị hệ thống treo có thể điều chỉnh toàn diện, cho phép người lái tinh chỉnh thiết lập theo điều kiện đường chạy và phong cách lái. Hệ thống phanh gồm hai đĩa phanh phía trước kết hợp cùm phanh 4 piston và một đĩa phanh phía sau, tạo nền tảng cho khả năng giảm tốc khi vận hành ở tốc độ cao.

Điểm nổi bật khác của Kove 650RR 2027 là gói công nghệ hỗ trợ lái khá phong phú. Xe được trang bị bộ đo lường quán tính 6 trục (IMU), làm cơ sở cho các tính năng như kiểm soát lực kéo nhạy theo góc nghiêng, kiểm soát chống bốc đầu và hệ thống chống bó cứng phanh ABS khi vào cua.

Những công nghệ này giúp hệ thống điện tử điều chỉnh hoạt động phù hợp hơn với trạng thái vận hành của xe, qua đó hỗ trợ người lái duy trì độ ổn định trong những tình huống phanh hoặc tăng tốc khi xe đang nghiêng. Ngoài ra, Kove 650RR còn có hệ thống sang số nhanh, kiểm soát hành trình, giám sát áp suất lốp và màn hình TFT hiển thị thông tin vận hành.

Các trang bị hỗ trợ an toàn khác gồm hệ thống giám sát điểm mù và hỗ trợ chuyển làn, những tính năng thường xuất hiện trên các dòng mô tô được đầu tư mạnh về công nghệ. Sự kết hợp giữa IMU, các hệ thống kiểm soát điện tử và hệ thống treo điều chỉnh được cho thấy Kove hướng 650RR đến nhóm người dùng muốn có một mẫu xe thể thao mạnh mẽ nhưng vẫn được hỗ trợ bởi nhiều công nghệ hiện đại.