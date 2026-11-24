Các danh sách bán hàng trên Amazon UK và Amazon Italy cho thấy thiết bị định vị Moto Tag 3 đã được đưa ra thị trường với hai tùy chọn màu sắc mới.

Mẫu danh sách ở Anh ghi giá £24,96 và thời gian giao hàng từ một đến bốn tháng, cho thấy sản phẩm có thể sẽ ra mắt trong vài tuần tới.

Moto Tag3 lộ diện trên các trang thương mại điện tử Châu Âu. Ảnh: Digital Trends

Theo thông tin từ người dùng X @Matteventu, trang sản phẩm mô tả Moto Tag 3 có tính năng Ultra‑Wideband (UWB) và Bluetooth, hỗ trợ mạng Find Hub của Google để định vị các vật dụng ở gần và xa. Thiết bị sử dụng pin CR2032 thay thế, được công bố có thời lượng hơn 500 ngày và đạt chuẩn bảo vệ IP68 chống bụi, nước.

Các trang thương mại điện tử ở Ý, InItPC, cũng liệt kê Moto Tag 3 với màu Indigo Blue và tùy chọn gói bốn chiếc. Hình ảnh sản phẩm mang số model XT2561‑1, cùng model mà Motorola đã dùng cho Moto Tag 2, khiến một số chuyên gia cho rằng đây có thể chỉ là phiên bản màu mới của Tag 2 chứ không phải thế hệ mới.

Moto Tag 2 được ra mắt vào tháng 1 và bắt đầu bán tại Mỹ vào tháng 6, với hai màu Pantone Arabesque (cam) và Pantone Laurel Oak (xanh‑xám).

Nếu Moto Tag 3 thực sự là một thế hệ mới, nó sẽ tiếp tục duy trì các tính năng cốt lõi như UWB, pin CR2032 và hỗ trợ Find Hub, đồng thời bổ sung các biện pháp bảo mật như mã hoá dữ liệu vị trí và cảnh báo khi có thiết bị theo dõi không xác định.

Các thông số của mẫu Tag mới xuất hiện trên Amazon.

Motorola chưa đưa ra bình luận chính thức về các danh sách này, vì vậy vẫn chưa rõ liệu Moto Tag 3 có phải là sản phẩm mới hay chỉ là phiên bản màu của Moto Tag 2. Người tiêu dùng sẽ phải chờ thông báo chính thức để xác nhận.

Việc xuất hiện sớm các danh sách bán hàng của Moto Tag 3 cho thấy Motorola có thể đang chuẩn bị mở rộng dòng sản phẩm định vị với màu sắc mới nhằm thu hút người dùng quan tâm đến bảo mật và tiện ích theo dõi.

Nếu thiết bị thực sự là phiên bản mới, khả năng tích hợp UWB và hỗ trợ Find Hub sẽ giữ vị thế cạnh tranh so với các giải pháp tương tự từ Apple và Samsung. Đối với thị trường Việt Nam, nếu Motorola quyết định nhập khẩu, mức giá khoảng £24,96 (khoảng 970.000 đồng) có thể đặt sản phẩm ở mức trung cấp, phù hợp với người dùng muốn một thiết bị định vị độc lập nhưng không quá đắt đỏ.

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