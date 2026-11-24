Đây là mẫu môtô crossover hoàn toàn mới sử dụng động cơ V-Twin dung tích 645cc, kết hợp khả năng vận hành thể thao với tư thế lái thẳng đứng và những trang bị hướng đến nhu cầu di chuyển đường dài. Không chỉ sở hữu thiết kế đa dụng, Suzuki SV-7GX 2027 còn được trang bị hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái như hệ thống kiểm soát lực kéo, lựa chọn chế độ lái, sang số nhanh hai chiều và màn hình TFT màu kết nối điện thoại thông minh. Mẫu xe có 4 tùy chọn màu sắc gồm trắng ngọc trai phối xanh kim loại triton, xám ngọc trai mờ, đen ánh kim và trắng ngọc trai.

Suzuki SV-7GX 2027.

Về khả năng vận hành, Suzuki SV-7GX 2027 sử dụng động cơ V-Twin góc nghiêng 90 độ, dung tích 645cc, DOHC, làm mát bằng dung dịch. Đây là khối động cơ quen thuộc từng được trang bị trên dòng Suzuki SV650, vốn được đánh giá cao nhờ đặc tính vận hành linh hoạt và khả năng cung cấp sức kéo ở nhiều dải vòng tua. Động cơ được đặt trong bộ khung sườn dạng ống thép có trọng lượng nhẹ, kết hợp hệ thống treo hành trình dài nhằm mang lại sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát khi vận hành thể thao và sự thoải mái trên những hành trình dài.

Hệ thống phanh trên Suzuki SV-7GX cũng được chú trọng nhằm đảm bảo khả năng kiểm soát và an toàn. Phía trước, xe sử dụng hai đĩa phanh nổi đường kính 290 mm, kết hợp cùm phanh bốn piston. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị tiêu chuẩn, hỗ trợ người lái kiểm soát lực phanh và hạn chế nguy cơ khóa bánh trong những tình huống phanh gấp hoặc khi di chuyển trên mặt đường có độ bám thấp.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Suzuki SV-7GX 2027 là hệ thống Suzuki Intelligent Ride System (SIRS), tập hợp nhiều công nghệ điện tử hỗ trợ vận hành. Trong đó, Suzuki Drive Mode Selector (SDMS) cho phép người lái lựa chọn các chế độ vận hành khác nhau để phù hợp với điều kiện đường sá và phong cách lái. Hệ thống Suzuki Traction Control System (STCS) cung cấp ba chế độ kiểm soát lực kéo, đồng thời cho phép người dùng tắt hệ thống khi cần thiết. Trang bị này giúp hạn chế tình trạng bánh sau mất độ bám khi tăng tốc, đặc biệt trên những bề mặt đường trơn trượt.

Bên cạnh đó, mẫu crossover 645cc còn được trang bị hệ thống sang số nhanh hai chiều, cho phép người lái lên số và về số mà không cần sử dụng tay côn. Công nghệ này giúp thao tác chuyển số nhanh chóng, thuận tiện hơn khi tăng tốc hoặc giảm tốc liên tục.

Suzuki Easy Start System hỗ trợ khởi động động cơ chỉ bằng một lần nhấn nút, trong khi Low RPM Assist giúp hạn chế tình trạng hụt vòng tua hoặc chết máy khi khởi hành ở tốc độ thấp. Đây là những công nghệ góp phần giúp SV-7GX dễ điều khiển hơn trong điều kiện giao thông đô thị cũng như khi di chuyển trên các cung đường dài.

Ở khu vực bảng điều khiển, Suzuki SV-7GX 2027 sở hữu màn hình TFT màu kích thước 4,2 inch, tích hợp hệ thống kết nối điện thoại thông minh Suzuki Ride Connect+. Thông qua kết nối này, người lái có thể tiếp cận nhiều thông tin hữu ích như hướng dẫn chỉ đường từng chặng, thông báo cuộc gọi đến, tin nhắn, tình hình thời tiết và giao thông. Xe còn được trang bị cổng sạc USB Type-C, cho phép sạc điện thoại hoặc các thiết bị điện tử cá nhân trong quá trình di chuyển, đáp ứng nhu cầu sử dụng của những người thường xuyên đi tour.

Đúng với định hướng crossover phục vụ cả nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn du lịch đường dài, Suzuki SV-7GX được trang bị nhiều chi tiết hỗ trợ sự thoải mái và tính thực dụng. Kính chắn gió phía trước có thể điều chỉnh ba cấp độ, giúp người lái chủ động thay đổi khả năng bảo vệ trước gió tùy theo tốc độ và điều kiện vận hành. Yên xe được thiết kế với lớp đệm dày hơn nhằm cải thiện sự thoải mái khi ngồi lâu, trong khi tay nắm bảo vệ tích hợp góp phần tăng tính tiện dụng. Bình xăng dung tích 17,4 lít cũng là một lợi thế đối với những hành trình dài, giúp người dùng giảm tần suất dừng lại để tiếp nhiên liệu.

Khả năng chuyên chở hành lý trên Suzuki SV-7GX được cải thiện nhờ giá chở đồ phía sau và tay vịn kích thước lớn dành cho hành khách. Những trang bị này không chỉ tăng tính tiện dụng khi lắp thêm thùng hành lý mà còn hỗ trợ người ngồi sau có vị trí bám chắc chắn hơn. Hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng công nghệ LED hoàn toàn, bao gồm cụm đèn pha chiếu kép, giúp tăng khả năng nhận diện và cải thiện tầm quan sát khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng.

Ngoài những trang bị tiêu chuẩn, Suzuki còn cung cấp danh mục phụ kiện chính hãng dành cho SV-7GX tại Malaysia. Các tùy chọn đáng chú ý gồm yên xe cao cấp mang lại sự thoải mái hơn, kính chắn gió chuyên dụng cho những chuyến du lịch, thùng hành lý phía sau, bộ thùng mềm hai bên và tay nắm có sưởi.