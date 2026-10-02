Môtô phân khối lớn giá 167 triệu, có thể chạy như xe tay ga

Một đơn vị tư nhân chuyên kinh doanh môtô, xe gắn máy nhập khẩu vừa giới thiệu mẫu môtô cruiser CFMoto 450CL-C AMT tại thị trường Việt Nam. Điểm nhấn của xe nằm ở cách vận hành có phần đặc biệt, ở chế độ mặc định chỉ cần vặn ga để chạy tương tự xe tay ga.

CFMoto 450CL-C AMT sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt 2.205 x 825 x 1.110 mm, chiều dài cơ sở 1.485 mm. Khối lượng bản thân khoảng 185 kg.

Xe trang bị yên đôi, ưu tiên khu vực người lái. Chiều cao yên chỉ 705 mm, phù hợp vóc dáng người Việt, vừa vặn cho cả khách hàng nam lẫn nữ.

Cụm đèn pha LED tạo hình tròn, mang lại nét cổ điển cho CFMoto 450CL-C AMT. Các đèn xi-nhan đặt tách rời, tích hợp chức năng cảnh báo hazard.

Cụm đèn hậu ở đuôi xe có thiết kế đơn giản, các đèn xi-nhan tròn đặt tách rời trên chắn bùn sau.

Bánh trước cỡ lớn, trang bị phanh đĩa 320 mm, dùng mâm đa chấu đường kính 16 inch, lốp xe thông số 130/90. Treo trước là phuộc hành trình ngược USD.

Bánh sau cũng trang bị phanh đĩa kích thước 240 mm và mâm đa chấu đường kính 16 inch, tuy nhiên dùng bộ lốp thông số 150/80.

Bình xăng hình giọt nước kiểu cổ điển, dung tích 12 lít. Theo thông tin ghi trên nhãn, CFMoto 450CL-C AMT tương thích xăng sinh học E5 và E10.

CFMoto 450CL-C AMT được trang bị ghi-đông rộng, hướng về phía người lái, cung cấp tư thế ngồi thoải mái đặc trưng của dòng cruiser.

Màn hình TFT kích thước 3,6 inch tạo hình tròn, hiển thị màu các thông số vận hành.

Cận cảnh cùm công tắc trên CFMoto 450CL-C AMT.

Sở hữu kiểu dáng của một mẫu môtô phân khối lớn nhưng việc điều khiển CFMoto 450CL-C AMT không cần đến thao tác bóp côn, móc số. Nhờ hệ thống AMT tự động sang số, người lái chỉ việc khởi động xe để vào chế độ D, bấm nút "+" ở cùm công tắc bên trái và vặn tay ga, điều khiển như một mẫu xe tay ga thông thường.

Nếu muốn tăng cảm giác "kiểm soát" chiếc xe, người lái có thể chọn chế độ M, sau đó sử dụng các phím +/- ở cùm công tắc bên trái để chủ động thay đổi cấp số cho phù hợp. CFMoto 450CL-C AMT còn có chế độ S, vẫn tự động sang số nhưng vòng tua máy ở mức cao hơn, tạo phản hồi nhanh và cảm giác vận hành thể thao hơn.

"Trái tim" của xe là khối động cơ 2 xy-lanh thẳng hàng, DOHC, 4 thì, làm mát bằng dung dịch, dung tích 449 cc. Thiết lập này sản sinh công suất tối đa khoảng 40 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 42 Nm tại 6.250 vòng/phút.

Xe sử dụng dây đai để truyền động từ động cơ đến bánh sau.

Đơn vị nhập khẩu cho biết CFMoto 450CL-C AMT đạt chuẩn khí thải Euro 4.

CFMoto 450CL-C AMT sẽ được phân phối tại Việt Nam với 3 tùy chọn màu sắc, gồm Teal Green - xanh mòng két phối trắng, Ivory White - trắng ngà và Nebula Black - đen.

Đơn vị kinh doanh cho biết CFMoto 450CL-C AMT có giá bán 167 triệu đồng. Trong phân khúc môtô cruiser 400-500 cc, mẫu xe của thương hiệu Trung Quốc sẽ cạnh tranh Honda Rebel 500 (181,3 triệu đồng) hay Kawasaki Eliminator 500 (182,8 triệu đồng).