Tại triển lãm EICMA, thương hiệu Italy Moto Morini đã giới thiệu mẫu mô tô Coguaro hoàn toàn mới, đánh dấu sự trở lại của tên gọi từng xuất hiện trên những mẫu enduro 350cc và 500cc của hãng trong thập niên 1980. Thay vì hướng đến nhóm khách hàng chuyên nghiệp, Coguaro thế hệ mới được phát triển theo hướng thực dụng, dễ điều khiển và phù hợp cả nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn khám phá địa hình.

Sự xuất hiện của Coguaro cũng giúp Moto Morini có thêm lựa chọn trong phân khúc adventure dung tích nhỏ, vốn chưa có nhiều đại diện đến từ các thương hiệu Italy. Hãng định hướng mẫu xe tới những thị trường quốc tế có nhu cầu cao đối với mô tô đa dụng, trong đó Nam Mỹ và châu Á là hai khu vực trọng điểm.

Về nền tảng kỹ thuật, Coguaro được phát triển từ mẫu Kanguro 300 ra mắt trước đó, nhưng được điều chỉnh theo hướng thực dụng hơn. Xe sử dụng khung chính dạng nôi kín với hai dầm trên bằng thép Cr-Mo. Phần khung phụ phía sau cũng được gia cố nhằm tăng khả năng chịu tải khi chở thêm người hoặc hành lý.

Bình xăng dung tích 14 lít được bố trí về phía trước để tối ưu phân bổ trọng lượng, đồng thời cải thiện sự thoải mái và khả năng chống chịu khi vận hành trên địa hình phức tạp. Xe có kích thước tổng thể dài 2.240 mm, rộng 905 mm và cao 1.405 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.465 mm, khoảng sáng gầm 255 mm, chiều cao yên 845 mm và trọng lượng khô 160 kg.

Cung cấp sức mạnh cho Coguaro là động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, DOHC, làm mát bằng dung dịch, dung tích 292,4cc. Khối động cơ có đường kính và hành trình piston 78 x 61,2 mm, tỷ số nén 11,5:1, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+.

Động cơ sản sinh công suất tối đa 34 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 27 Nm tại 8.500 vòng/phút. Theo Moto Morini, xe có thể đạt vận tốc tối đa 145 km/h, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển trên đường trường bên cạnh khả năng vận hành địa hình.

Hệ thống treo được thiết kế theo hướng đơn giản, ưu tiên độ bền và khả năng bảo dưỡng. Phía trước là phuộc ống lồng đường kính 37 mm, trong khi phía sau sử dụng giảm xóc đơn Pro-Link dạng liên kết đa điểm kết hợp gắp thép tiết diện chữ nhật. Cả hai đều có hành trình 230 mm, hỗ trợ xe vượt qua các đoạn đường gồ ghề.

Để tăng khả năng vận hành địa hình, Moto Morini trang bị cho Coguaro bộ vành nan hoa với kích thước 21 inch phía trước và 18 inch phía sau, đi kèm lốp lần lượt là 80/100-21 và 120/80-18. Đây là cấu hình thường thấy trên các mẫu enduro và adventure thiên về off-road, giúp xe dễ dàng vượt chướng ngại vật và duy trì độ ổn định trên đường đất đá.

Hệ thống phanh gồm đĩa đơn 295 mm với kẹp phanh 2 piston phía trước và đĩa đơn 255 mm phía sau. Xe cũng được trang bị ABS, có thể ngắt kết nối khi chuyển sang chế độ vận hành địa hình, cho phép người lái chủ động kiểm soát bánh xe trên những bề mặt có độ bám thấp.

Hiện Moto Morini chưa công bố giá bán chính thức của Coguaro. Tuy nhiên, với động cơ dung tích nhỏ, kết cấu tương đối đơn giản và định hướng phục vụ khách hàng phổ thông, mẫu xe được kỳ vọng có mức giá dễ tiếp cận. Đây có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý cho những người muốn bắt đầu trải nghiệm dòng adventure địa hình mà không cần đầu tư vào các mẫu xe phân khối lớn đắt tiền.