Môtô Kawasaki 649cc, thiết kế cổ điển, giá hơn 180 triệu đồng

Mẫu môtô tầm trung mang phong cách retro này tiếp tục kết hợp thiết kế cổ điển đặc trưng của dòng Kawasaki Z-series với động cơ 649cc làm mát bằng dung dịch và hệ thống kiểm soát lực kéo KTRC. Xe được giới thiệu tại sự kiện Kawasaki Heritage Family Meeting tổ chức ở Petchaburi, Thái Lan vào ngày 18/10, với tùy chọn màu Xanh Dương ánh kim cùng chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua xe trong tháng 10.

Kawasaki Z650RS 2026.

Kawasaki Z650RS 2026 tiếp tục theo đuổi phong cách cổ điển lấy cảm hứng từ những mẫu xe thuộc dòng Z-series của hãng. Phần đầu xe nổi bật với đèn pha tròn truyền thống, kết hợp cụm đồng hồ đôi tạo hình riêng biệt, gợi nhớ đến những mẫu mô tô đường phố thế hệ trước.

Tổng thể thân xe có tỷ lệ gọn gàng, kết hợp các đường nét tối giản nhằm duy trì vẻ ngoài hoài cổ nhưng vẫn phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện đại. Phiên bản mới được giới thiệu tại Thái Lan sử dụng màu xanh dương ánh kim góp phần tạo điểm nhấn cho thiết kế đặc trưng của dòng Z650RS.

Sức mạnh của Kawasaki Z650RS 2026 đến từ động cơ hai xi lanh song song, dung tích 649cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 68 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 64 Nm tại 6.700 vòng/phút, kết hợp hộp số sáu cấp và bộ ly hợp hỗ trợ chống trượt.

Cấu hình này hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị, đồng thời đáp ứng nhu cầu di chuyển trên những cung đường dài. Xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo Kawasaki Traction Control (KTRC), cung cấp hai chế độ hoạt động để phù hợp với những điều kiện vận hành khác nhau, đồng thời cho phép người lái tắt hệ thống khi cần thiết.

Hệ thống khung gầm và phanh của Kawasaki Z650RS cũng được thiết kế nhằm cân bằng giữa khả năng điều khiển và sự ổn định. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim đúc đa chấu kích thước 17 inch, đi cùng lốp trước 120/70 và lốp sau 160/60. Hệ thống phanh trước gồm hai đĩa đường kính 300 mm với kẹp phanh hai piston, trong khi bánh sau sử dụng đĩa phanh 220 mm và kẹp phanh một piston. Phía trước là phuộc ống lồng đường kính 41 mm, còn phía sau được trang bị giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trọng, cho phép người dùng tùy chỉnh theo điều kiện sử dụng và tải trọng thực tế.

Theo thông số được công bố, Kawasaki Z650RS có trọng lượng 187 kg khi đổ đầy nhiên liệu, bình xăng dung tích 13 lít và chiều cao yên 820 mm. Những thông số này là yếu tố người dùng cần cân nhắc khi lựa chọn mô tô phân khối trung bình, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển trong đô thị hoặc có chiều cao khiêm tốn.

- Video cận cảnh Kawasaki Z650RS 2026. Nguồn: SCchannelBG.