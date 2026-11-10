Môtô địa hình hai thì 327cc, phun xăng điện tử, giá hơn 230 triệu đồng

Kawasaki KX327 2027 được phát triển chủ yếu phục vụ các cuộc thi motocross chuyên nghiệp, với nền tảng khung gầm kế thừa từ dòng KX450F. Mẫu xe lần đầu được giới thiệu tại thị trường Mỹ vào tháng 6/2026 và dự kiến mở rộng sang Nhật Bản vào mùa đông năm 2026. Đây được xem là bước đi đáng chú ý của Kawasaki trong bối cảnh những mẫu mô tô địa hình sử dụng động cơ hai thì vẫn có chỗ đứng riêng nhờ trọng lượng, khả năng tăng tốc và đặc tính vận hành thể thao.

Kawasaki KX327 2027.

Điểm nhấn lớn nhất trên Kawasaki KX327 2027 nằm ở khối động cơ hai thì dung tích 327cc, xi lanh đơn, làm mát bằng dung dịch và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử. Đây là động cơ hai thì phun nhiên liệu điện tử đầu tiên do Kawasaki phát triển, kết hợp với hệ thống van xả hoàn toàn mới nhằm mang lại khả năng phân phối sức mạnh tuyến tính hơn trên toàn dải vòng tua. Nhờ đó, người lái có thể kiểm soát tay ga chính xác hơn, đồng thời cải thiện độ bám đường và khả năng xử lý xe trong những điều kiện địa hình phức tạp.

Việc chuyển sang sử dụng hệ thống phun xăng điện tử cũng giúp Kawasaki KX327 khắc phục một trong những hạn chế quen thuộc của động cơ hai thì sử dụng bộ chế hòa khí. Người dùng không còn phải điều chỉnh kim phun và các thông số của bộ chế hòa khí theo cách thủ công để thích ứng với sự thay đổi độ cao hoặc điều kiện thời tiết.

Tuy nhiên, hệ thống bôi trơn của xe vẫn sử dụng phương pháp pha nhớt vào nhiên liệu truyền thống. Những trang bị đáng chú ý khác bao gồm hệ thống khởi động điện, ly hợp thủy lực và hai chế độ vận hành động cơ có thể lựa chọn, kết hợp hộp số 5 cấp với các tỷ số truyền gần nhau nhằm tối ưu khả năng tăng tốc trên đường đua.

Ở phần khung gầm, Kawasaki KX327 2027 sử dụng khung sườn nhôm dạng hình chữ nhật, hướng đến sự cân bằng giữa độ cứng vững, trọng lượng và khả năng kiểm soát khi vận hành ở tốc độ cao. Hệ thống treo gồm phuộc trước KYB dạng lò xo xoắn ngược đường kính 48 mm và giảm xóc sau KYB kết hợp hệ thống liên kết Uni-Trak đặc trưng của Kawasaki. Đây là cấu hình được thiết kế để đáp ứng những cú nhảy, pha tiếp đất mạnh cũng như khả năng hấp thụ rung chấn khi xe di chuyển trên những đoạn đường đất gồ ghề.

Hệ thống phanh trên Kawasaki KX327 sử dụng cùm phanh Nissin, đi kèm đĩa phanh trước đường kính 270 mm và đĩa phanh sau 240 mm. Xe được trang bị bộ bánh kích thước 21 inch ở phía trước và 19 inch phía sau, cấu hình phổ biến trên các mẫu mô tô motocross chuyên nghiệp. Ngoài ra, Kawasaki còn chú trọng khả năng tùy chỉnh tư thế lái với tay lái và gác chân có thể điều chỉnh, giúp người điều khiển dễ dàng tìm được vị trí phù hợp với vóc dáng cũng như phong cách thi đấu.

Một số trang bị thực dụng khác cũng xuất hiện trên mẫu xe địa hình hai thì này, bao gồm tay nắm ODI Lock-On và thiết kế cho phép tiếp cận bộ lọc gió mà không cần sử dụng dụng cụ. Đáng chú ý, Kawasaki KX327 2027 còn hỗ trợ ứng dụng điện thoại thông minh Kawasaki Radiology The App KX2. Thông qua kết nối GPS, ứng dụng có thể ghi lại dữ liệu hành trình, thời gian hoàn thành từng vòng đua, theo dõi nhiệt độ động cơ và đưa ra các thông báo nhắc nhở bảo dưỡng. Đây là những tính năng hữu ích đối với các tay đua cũng như người thường xuyên sử dụng xe trong môi trường địa hình khắc nghiệt.

Tại Mỹ, Kawasaki KX327 phiên bản 2027 có giá bán 9.099 USD (tương đương 232,95 triệu đồng). Mẫu môtô địa hình này dự kiến bắt đầu được phân phối vào cuối năm 2026.

- Video giới thiệu Kawasaki KX327 2027. Nguồn: Kawasaki USA.