Môtô địa hình động cơ 2 xi lanh, trang bị ấn tượng, giá hơn 200 triệu đồng

Lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua rally, dòng môtô adventure này tiếp tục được cung cấp với hai phiên bản tiêu chuẩn và SE, đồng thời có ba gói phụ kiện chính hãng dành cho những nhu cầu sử dụng khác nhau.

Tại Malaysia, Kawasaki KLE500 2026 có giá bán 32.900 Ringgit (tương đương 208,62 triệu đồng), chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký. Giá bán chính thức cũng như thời điểm phân phối các phiên bản đời 2027 tại thị trường này vẫn chưa được xác nhận nhưng nhiều khả năng, nó cũng không tăng giá quá nhiều.

Kawasaki KLE500 2027.

Điểm mới đáng chú ý nhất trên Kawasaki KLE500 SE Smartride 2027 là hệ thống ly hợp tự động cơ khí được tích hợp vào cụm ly hợp truyền thống. Cơ cấu ly hợp ly tâm cho phép người lái khởi hành từ trạng thái đứng yên hoặc dừng xe mà không cần bóp cần ly hợp, qua đó giảm thao tác và hạn chế mệt mỏi khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc.

Khác với các hệ thống điều khiển ly hợp điện tử, giải pháp Smartride hoạt động dựa trên cơ cấu cơ khí, không cần đến hệ thống điện tử để tự động đóng và ngắt ly hợp. Người lái vẫn có thể sử dụng cần ly hợp và bàn đạp số để chuyển số theo cách thông thường khi xe đang vận hành, mang lại sự linh hoạt giữa trải nghiệm lái truyền thống và tính tiện dụng của ly hợp tự động.

Bên cạnh hệ thống ly hợp mới, Kawasaki KLE500 SE Smartride 2027 còn được trang bị bộ bánh xe sử dụng lốp không săm. Bánh trước có kích thước 21 inch, kết hợp lốp 90/90, trong khi bánh sau sử dụng lốp 150/70-17. Đây là điểm khác biệt so với phiên bản KLE500 tiêu chuẩn, vốn sử dụng lốp sau kích thước 140/70-17.

Bánh trước 21 inch cùng thiết kế hướng đến khả năng vận hành đa địa hình giúp mẫu môtô adventure phù hợp hơn với những cung đường hỗn hợp, từ đường nhựa đến các đoạn đường đất và sỏi đá. Lốp không săm cũng mang lại lợi thế về khả năng xử lý một số tình huống thủng lốp, bởi người dùng có thể sửa chữa mà không cần tháo săm như trên các loại lốp có săm truyền thống.

Cung cấp sức mạnh cho Kawasaki KLE500 2027 là động cơ hai xi lanh song song, dung tích 451cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 45 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 42,6 Nm tại 6.000 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp.

Hệ thống treo cũng là một trong những thành phần quan trọng trên Kawasaki KLE500 SE Smartride 2027. Phía trước, xe sử dụng phuộc ngược đường kính 43 mm với hành trình 210 mm, hỗ trợ hấp thụ dao động khi di chuyển qua các bề mặt gồ ghề. Phía sau là hệ thống treo Kawasaki Uni Trak kết hợp giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trọng lò xo, với hành trình 196 mm.

Cấu hình này được thiết kế để đáp ứng nhiều điều kiện vận hành khác nhau, từ đường đô thị đến những cung đường khám phá ngoài đường nhựa. Ngoài ra, xe được trang bị phanh đĩa đơn đường kính 300 mm ở bánh trước, đi cùng kẹp phanh hai piston; bánh sau sử dụng đĩa phanh 230 mm và kẹp phanh hai piston. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh của Nissin có khả năng chuyển đổi, giúp người lái chủ động lựa chọn thiết lập phù hợp với điều kiện sử dụng.

KLE500 2027 sở hữu kính chắn gió cao có thể điều chỉnh, tư thế lái thẳng đứng và tấm chắn gầm nhằm tăng khả năng bảo vệ khi di chuyển trên địa hình phức tạp. Xe sử dụng bình xăng dung tích 16 lít, trọng lượng 194 kg, chiều cao yên 870 mm và khoảng sáng gầm 185 mm. Những thông số này cho thấy KLE500 được phát triển theo định hướng adventure thực dụng, ưu tiên khả năng di chuyển trên nhiều loại địa hình. Tuy nhiên, chiều cao yên 870 mm có thể là yếu tố người dùng cần cân nhắc nếu có vóc dáng thấp hoặc thường xuyên phải chống chân khi dừng xe trên đường không bằng phẳng.

Khu vực điều khiển được trang bị màn hình LCD đặt ở vị trí dễ quan sát, hiển thị các thông tin vận hành cần thiết cho người lái. Phía trên màn hình là thanh đa năng, cho phép lắp thêm các phụ kiện hỗ trợ như thiết bị dẫn đường hoặc máy đọc bản đồ. Đây là trang bị hữu ích đối với những người thường xuyên đi tour dài ngày, bởi việc bố trí thiết bị dẫn đường ở vị trí thuận tiện giúp người lái dễ theo dõi hành trình hơn.

Ngoài các phiên bản tiêu chuẩn, Kawasaki còn cung cấp ba gói phụ kiện chính hãng dành cho KLE500 gồm Rally Edition, Adventure Tourer Edition và Top Case Edition. Gói Rally Edition tập trung vào phong cách thể thao với ống xả titan Akrapovič, tấm chắn bảo vệ két tản nhiệt, yên sau thấp và cổng sạc USB Type-C. Trong khi đó, Adventure Tourer Edition hướng đến những chuyến đi dài với tấm bảo vệ động cơ và hai thùng chứa đồ dung tích 21 lít.

Gói Top Case Edition được trang bị giá chở đồ phía sau, thùng chứa đồ lắp phía trên và cổng sạc USB-C, phù hợp với người dùng cần tăng khả năng chuyên chở hành lý. Ba gói phụ kiện giúp khách hàng tùy biến chiếc adventure theo nhu cầu sử dụng, từ chạy xe theo phong cách rally đến đi tour đường dài.

Kawasaki KLE500 SE Smartride 2027 có tùy chọn màu trắng ngọc trai Blizzard. Phiên bản SE thông thường được cung cấp với ba màu gồm xanh lam ánh kim, xám bão ngọc trai và trắng ngọc trai Blizzard, trong khi phiên bản tiêu chuẩn có màu xám Carbon kết hợp đen ánh kim.