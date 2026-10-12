Môtô địa hình 798cc, trang bị tiên tiến, gá hơn 250 triệu đồng

Mẫu môtô adventure này từng được trưng bày tại sự kiện Mforce MotoXperience, diễn ra cùng Triển lãm Xe máy Malaysia, trước khi được giới thiệu chính thức đến khách hàng. Xe có ba lựa chọn màu sắc gồm đen Onyx, trắng Zenith và vàng Flash, hướng đến nhóm người dùng yêu thích những chuyến đi đường dài kết hợp khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình.

Voge DS800X Rally 2027.

Voge DS800X Rally 2027 sử dụng động cơ xi lanh đôi song song, dung tích 798cc, làm mát bằng dung dịch và có cấu hình 8 van. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 95 mã lực tại 9.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 81 Nm tại 6.500 vòng/phút. Hệ thống phun nhiên liệu điện tử đảm nhiệm việc cung cấp nhiên liệu, trong khi hộp số 6 cấp truyền sức mạnh tới bánh sau thông qua bộ truyền động bằng xích.

Xe còn được trang bị ly hợp chống trượt, hỗ trợ kiểm soát lực truyền động khi giảm số trong quá trình vận hành. Với cấu hình động cơ gần 800cc, DS800X Rally hướng đến khả năng đáp ứng cả nhu cầu di chuyển trên đường trường lẫn những hành trình khám phá địa hình, nơi người lái cần sức kéo và khả năng kiểm soát linh hoạt.

Hệ thống khung gầm của Voge DS800X Rally được thiết kế để phục vụ nhu cầu vận hành đa địa hình. Phía trước là phuộc hành trình ngược có thể điều chỉnh, trong khi hệ thống treo sau cũng cho phép người dùng tùy chỉnh theo điều kiện sử dụng. Hệ thống phanh gồm đĩa trước đường kính 310 mm và đĩa sau 240 mm, kết hợp ABS có thể bật hoặc tắt, mang lại sự linh hoạt khi di chuyển trên những bề mặt khác nhau.

DS800X Rally sử dụng bộ vành nan hoa với kích thước 21 inch ở bánh trước và 18 inch ở bánh sau, đi cùng lốp 90/90-R21 phía trước và 150/70-R18 phía sau. Đây là cấu hình thường thấy trên các mẫu adventure thiên về địa hình, giúp xe thích ứng với nhiều điều kiện mặt đường hơn so với những mẫu mô tô chủ yếu sử dụng bánh đúc và lốp thiên về đường nhựa.

Về kích thước, Voge DS800X Rally 2027 có khoảng sáng gầm 220 mm, chiều cao yên 850 mm và trọng lượng khô 213 kg. Bình xăng dung tích 24 lít là một trong những yếu tố đáng chú ý đối với mẫu xe được định hướng cho các chuyến đi dài, giúp người lái có thêm sự chủ động trong việc lên kế hoạch tiếp nhiên liệu.

Tuy nhiên, chiều cao yên 850 mm có thể là thách thức đối với những người có vóc dáng thấp, đặc biệt khi dừng xe trên địa hình không bằng phẳng. Trọng lượng khô 213 kg cũng đòi hỏi người lái có kinh nghiệm nhất định khi xoay trở ở tốc độ thấp hoặc điều khiển xe trên những đoạn đường khó.

Danh sách trang bị điện tử và tiện nghi trên Voge DS800X Rally khá phong phú. Các thông tin vận hành được hiển thị trên màn hình TFT, trong khi hệ thống chiếu sáng LED, cổng sạc USB Type-A và Type-C, hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS cùng camera hành trình phía trước đều được trang bị tiêu chuẩn.

Đồng thời, Voge DS800X Rally còn có hệ thống kiểm soát lực kéo có thể chuyển đổi, hai chế độ lái Eco và Sport, kính chắn gió điều chỉnh bằng tay, tay nắm sưởi ấm ba cấp độ và yên xe có chức năng sưởi. Ngoài ra, ứng dụng Carbit Ride hỗ trợ kết nối với các thiết bị tương thích, trong khi công tắc an toàn chân chống góp phần hạn chế rủi ro khi vận hành.

Một điểm cộng của Voge DS800X Rally 2027 là bộ phụ kiện phục vụ hành trình được cung cấp sẵn theo thông tin giới thiệu tại Malaysia. Xe có đèn pha, bảo vệ tay lái, thanh bảo vệ chống va chạm, một thùng hành lý phía trên và hai thùng hành lý hai bên. Bộ phụ kiện này giúp người dùng có thêm không gian chứa đồ và bảo vệ một số khu vực quan trọng của xe khi di chuyển trên những cung đường dài.

Khách hàng mua Voge DS800X Rally tại Malaysia được hưởng chế độ bảo hành 2 năm với phạm vi bảo hiểm toàn diện tối đa 20.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Nếu xe vượt mốc 20.000 km trong thời hạn bảo hành hai năm, các bộ phận động cơ vẫn được bảo hành không giới hạn số km trong khoảng thời gian còn lại, theo điều kiện do nhà phân phối quy định. Chính sách này là yếu tố đáng cân nhắc đối với nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng mô tô cho những chuyến đi dài.