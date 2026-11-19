Đây là mẫu môtô adventure touring hướng đến những người yêu thích các hành trình dài, kết hợp khả năng vận hành trên đường nhựa với năng lực chinh phục những cung đường địa hình. Mức giá trên chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký. Khách hàng có thể lựa chọn hai màu sơn gồm đen Active Black và xanh Stealth Green. Đáng chú ý, Benelli cung cấp sẵn bộ hành lý ba món gồm một thùng phía sau và hai thùng bên hông, giúp tăng khả năng chuyên chở khi đi du lịch đường dài.

Benelli TRK 702X 2027.

Về khả năng vận hành, Benelli TRK 702X 2027 sử dụng động cơ DOHC hai xi lanh song song, dung tích 698cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 70 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 70 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số sàn 6 cấp và hệ thống truyền động cuối bằng xích. Với cấu hình động cơ này, TRK 702X hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trên đường trường, đồng thời duy trì lực kéo cần thiết khi di chuyển qua những đoạn đường gồ ghề hoặc địa hình phức tạp.

Mẫu adventure touring của Benelli sở hữu bình xăng dung tích 20 lít, phù hợp với những chuyến đi dài cần hạn chế số lần dừng tiếp nhiên liệu. Xe có trọng lượng 222 kg, chiều cao yên 830 mm và khoảng sáng gầm 210 mm. Đây là những thông số cho thấy TRK 702X được thiết kế để phục vụ khả năng di chuyển đa địa hình, dù chiều cao yên tương đối lớn có thể là yếu tố mà những người có vóc dáng khiêm tốn cần cân nhắc trước khi lựa chọn.

Hệ thống treo trên Benelli TRK 702X 2027 gồm phuộc trước hành trình ngược (upside-down) với hành trình 140 mm và giảm xóc đơn phía sau có hành trình 33 mm. Hệ thống này được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau. Về khả năng hãm tốc, xe sử dụng hai đĩa phanh trước đường kính 320 mm kết hợp cùm phanh 4 piston, trong khi bánh sau được trang bị đĩa phanh 260 mm cùng cùm phanh một piston.

Đáng chú ý, Benelli TRK 702X được trang bị tiêu chuẩn hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh của Bosch, hệ thống kiểm soát lực kéo có thể bật hoặc tắt và hai chế độ lái gồm đường trường (Road) và địa hình (Off-road). Những công nghệ này hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn khi điều kiện vận hành thay đổi, đặc biệt trên các bề mặt có độ bám thấp.

Xe sử dụng bộ vành nan hoa với kích thước 19 inch phía trước và 17 inch phía sau, kết hợp lốp Metzeler có thông số lần lượt 110/80 R19 và 150/70 R17. Cấu hình bánh xe này phù hợp với đặc trưng của dòng adventure touring, cân bằng giữa khả năng di chuyển trên đường nhựa và sự linh hoạt khi vượt qua những đoạn đường không bằng phẳng.

Về trang bị tiện nghi, Benelli TRK 702X 2027 sở hữu màn hình TFT màu kích thước 5 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth để tăng khả năng liên kết với điện thoại thông minh. Xe cũng được trang bị hai cổng sạc USB Type-A và Type-C, hệ thống chiếu sáng LED toàn diện cùng kính chắn gió phía trước.

Ngoài ra, các trang bị phục vụ hoạt động thám hiểm như bảo vệ tay lái và thanh bảo vệ chống va chạm cũng xuất hiện ngay trên xe. Điểm đáng chú ý nhất là bộ hành lý ba món được cung cấp tiêu chuẩn, bao gồm một thùng chứa đồ phía sau và hai thùng bên hông, giúp người dùng có thêm không gian mang theo hành lý, dụng cụ cá nhân hoặc vật dụng cần thiết trong những chuyến đi dài ngày.

Tại Malaysia, Benelli TRK 702X được áp dụng chính sách bảo hành hai năm hoặc 20.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Đặc biệt, sau khi xe vượt mốc 20.000 km, các bộ phận động cơ vẫn tiếp tục được bảo hành không giới hạn số km trong khoảng thời gian còn lại của thời hạn bảo hành. Chính sách này được xem là một điểm cộng đối với khách hàng thường xuyên sử dụng môtô cho những hành trình đường dài.