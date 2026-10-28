Môtô công suất 158 mã lực, hệ thống treo tự hạ thấp, radar hỗ trợ lái, giá gần 630 triệu đồng

Dòng môtô adventure đường trường của thương hiệu Anh tiếp tục được phân phối với 4 phiên bản gồm GT Pro, Rally Pro, GT Explorer và Rally Explorer, có giá niêm yết tại Anh lần lượt là 18.295 bảng (tương đương 628,80 triệu đồng), 18.995 bảng (652,85 triệu đồng), 19.875 bảng (683,10 triệu đồng) và 20.575 bảng (707,16 triệu đồng).

Triumph Tiger 1200 2027.

Những thay đổi trên Triumph Tiger 1200 2027 tập trung vào hiệu suất vận hành, khả năng kiểm soát ở tốc độ thấp, sự thoải mái khi di chuyển đường dài và mức độ an toàn trong nhiều điều kiện giao thông.

“Trái tim” của Triumph Tiger 1200 2027 là động cơ T-Plane 3 xi lanh dung tích 1.160cc đã được cải tiến. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 158 mã lực tại 9.250 vòng/phút, tăng 8 mã lực so với phiên bản trước. Triumph nâng cấp nhiều bộ phận quan trọng, bao gồm đầu xi lanh, piston, van, hệ thống phun nhiên liệu và hệ thống ống xả nhằm cải thiện hiệu suất động cơ.

Bên cạnh mức công suất cao hơn, tỷ số truyền cũng được điều chỉnh để giúp xe vận hành linh hoạt và dễ kiểm soát hơn ở tốc độ thấp, đặc biệt trong điều kiện giao thông đông đúc hoặc khi di chuyển trên những cung đường kỹ thuật. Hộp số 6 cấp và hệ truyền động trục cũng được tinh chỉnh nhằm cải thiện độ mượt mà, qua đó nâng cao trải nghiệm sử dụng trên những hành trình dài.

Cả bốn phiên bản Tiger 1200 2027 đều sử dụng bánh trước 19 inch và bánh sau 17 inch, kết hợp hệ thống treo có hành trình 200 mm ở cả bánh trước lẫn bánh sau. Sự khác biệt nằm ở cấu hình bánh xe. Phiên bản GT Pro và GT Explorer sử dụng mâm hợp kim nhôm đúc, trong khi phiên bản Rally Pro và Rally Explorer được trang bị bánh nan hoa, phù hợp hơn với định hướng vận hành đa địa hình.

Điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống treo bán chủ động Showa EERA Heightflex được nâng cấp, cung cấp các thiết lập giảm chấn Cứng, Trung bình và Mềm, đồng thời tự động điều chỉnh tải trước để duy trì chiều cao xe phù hợp khi chở thêm người hoặc hành lý. Đặc biệt, chức năng tự hạ thấp sẽ giảm chiều cao yên khoảng 30 mm khi xe dừng lại, giúp người lái dễ chống chân và kiểm soát xe hơn khi đứng yên.

Khi kết hợp cơ chế tự hạ thấp với yên xe có thể điều chỉnh hai vị trí và tùy chọn yên thấp, chiều cao yên của Triumph Tiger 1200 2027 có thể giảm xuống còn khoảng 790 mm khi xe đứng yên. Khi xe bắt đầu di chuyển, hệ thống sẽ tự động khôi phục chiều cao vận hành thông thường. Triumph cũng bổ sung tính năng hỗ trợ dựng xe lên chân chống giữa, giúp giảm sức lực cần thiết khi đỗ xe, đặc biệt trong trường hợp mô tô chở đầy hành lý hoặc sử dụng bình nhiên liệu dung tích lớn.

Công nghệ hỗ trợ người lái là một trong những điểm nâng cấp quan trọng nhất trên Triumph Tiger 1200 2027. Hệ thống radar Bosch bố trí ở phía trước và phía sau cho phép triển khai nhiều tính năng hỗ trợ an toàn, gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái xe theo nhóm, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ phát hiện điểm mù và cảnh báo phương tiện tiếp cận từ phía sau.

Các hệ thống này được thiết kế để tăng khả năng nhận biết tình huống xung quanh và hỗ trợ người lái trong quá trình di chuyển, nhưng không thay thế việc quan sát và kiểm soát xe chủ động. Bên cạnh đó, ABS khi vào cua và hệ thống kiểm soát lực kéo tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn. Tùy phiên bản, xe có thể cung cấp tối đa tám chế độ lái, cho phép điều chỉnh phản ứng động cơ và các hệ thống điện tử theo điều kiện đường sá cũng như phong cách vận hành.

Khu vực điều khiển của Triumph Tiger 1200 2027 được trang bị màn hình cảm ứng TFT Bosch kích thước 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, giúp người lái truy cập các chức năng kết nối và định vị thuận tiện hơn. Xe còn có ngăn chứa điện thoại chống nước tích hợp cổng sạc USB Type-C, đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị điện tử trong những chuyến đi dài.

Hệ thống đèn pha LED chiếu sáng thích ứng mới có khả năng tự bổ sung ánh sáng khi xe nghiêng vào cua, hỗ trợ cải thiện tầm nhìn trên những đoạn đường quanh co hoặc thiếu sáng. Những trang bị này kết hợp với các công nghệ hỗ trợ lái bằng radar giúp Tiger 1200 tiếp tục củng cố định hướng là dòng mô tô adventure cao cấp dành cho cả nhu cầu đi tour đường dài lẫn di chuyển trên nhiều dạng địa hình.

Khả năng di chuyển đường trường tiếp tục là điểm khác biệt giữa các phiên bản. Triumph Tiger 1200 GT Pro và Rally Pro được trang bị bình nhiên liệu dung tích 20 lít, trong khi GT Explorer và Rally Explorer sử dụng bình xăng lớn hơn, đạt 30 lít, phù hợp với những hành trình dài cần giảm số lần tiếp nhiên liệu.

Tất cả các phiên bản đều có yên xe trước và sau được thiết kế lại với lớp đệm mút dày hơn nhằm tăng sự thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách. Ghế sưởi dành cho hai vị trí và tay nắm có ba mức sưởi cũng được trang bị, giúp cải thiện trải nghiệm khi di chuyển trong thời tiết lạnh.

- Video giới thiệu Triumph Tiger 1200 2027. Nguồn: Official Triumph Motorcycles.