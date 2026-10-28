Môtô 648cc, giới hạn 625 chiếc, giá hơn 230 triệu đồng

Mẫu xe có giá 8.090 euro (tương đương 232,89 triệu đồng) tại Đức với số lượng phân bổ tối đa 125 chiếc tại mỗi khu vực ở châu Âu. Trên phạm vi toàn cầu, Royal Enfield chỉ sản xuất 625 chiếc Classic 650 Hypershift, biến mẫu môtô này thành phiên bản sưu tầm dành cho những người yêu thích thương hiệu và dòng Classic 650.

Royal Enfield Classic 650 Hypershift.

Điểm nhấn nổi bật nhất trên Royal Enfield Classic 650 Hypershift là lớp sơn ngoại thất đổi màu độc đáo, có khả năng chuyển sắc giữa đỏ, xanh lá cây và vàng tùy thuộc vào góc nhìn cũng như điều kiện ánh sáng. Hiệu ứng sơn đặc biệt tạo nên diện mạo khác biệt so với phiên bản Classic 650 tiêu chuẩn, đồng thời nhấn mạnh tính độc quyền của mẫu xe kỷ niệm.

Ngoài lớp sơn Hypershift, Royal Enfield Classic 650 Hypershift còn sở hữu các chi tiết trang trí màu vàng, huy hiệu đánh dấu cột mốc 125 năm thành lập Royal Enfield, huy hiệu riêng trên thân xe và những đường sọc được vẽ thủ công. Các chi tiết hoàn thiện này mang đến vẻ ngoài nổi bật nhưng vẫn giữ phong cách cổ điển vốn là đặc trưng của dòng Royal Enfield Classic.

Phiên bản kỷ niệm được phát triển dựa trên nền tảng Classic 650 hiện hành và không có thay đổi đáng kể về động cơ hay hệ thống cơ khí. Xe tiếp tục sử dụng động cơ hai xi lanh song song, dung tích 648cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 47 mã lực và mô-men xoắn cực đại 52,3 Nm.

Cấu hình động cơ này được giữ nguyên nhằm duy trì đặc tính vận hành quen thuộc của Classic 650, trong khi những khác biệt chủ yếu tập trung vào màu sơn, các chi tiết trang trí và dấu ấn kỷ niệm. Khung gầm cùng các thành phần cơ khí khác cũng không thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn, do đó giá trị nổi bật của Classic 650 Hypershift nằm ở thiết kế độc đáo và số lượng sản xuất hạn chế hơn là việc nâng cấp hiệu suất.

Theo kế hoạch được công bố, quá trình đăng ký mua Royal Enfield Classic 650 Hypershift bắt đầu từ ngày 16/10 và kết thúc ngày 29/10/2026, trong khi việc giao xe dự kiến khởi động từ tháng 11/2026.