Môtô 452cc, thiết kế cổ điển, giá gần 180 triệu đồng

Cùng với sự xuất hiện của Apex, Royal Enfield cũng cập nhật một số trang bị và tùy chọn màu sắc cho hai phiên bản Dash và Flash hiện có. Khách hàng tại Malaysia đã có thể đặt mua trước Guerrilla 450 Apex thông qua hệ thống gồm tám đại lý ủy quyền của hãng trên toàn quốc. Tất cả các phiên bản Royal Enfield Guerrilla 450 2026 đều được áp dụng chính sách bảo hành ba năm và hỗ trợ cứu hộ trên đường trong ba năm.

Royal Enfield Guerrilla 450 Apex 2026.

Royal Enfield Guerrilla 450 2026 có giá khởi điểm 28.000 Ringgit (177,45 triệu đồng) đối với phiên bản base màu bạc khói. Phiên bản Apex mới cũng được niêm yết ở mức 28.000 Ringgit (177,45 triệu đồng), trong khi phiên bản Dash có giá 28.300 Ringgit (179,36 triệu đồng) với các tùy chọn màu tro bóng tối, xanh hoàng hôn và đồng Peix. Ở vị trí cao nhất trong dòng sản phẩm, phiên bản Flash màu xanh Brava có giá 28.700 Ringgit (181,89 triệu đồng). Riêng phiên bản Apex được cung cấp ba màu sơn gồm đỏ Apex, đen Apex và xanh Apex.

Điểm khác biệt đáng chú ý của Royal Enfield Guerrilla 450 Apex 2026 nằm ở tư thế lái được điều chỉnh theo hướng chồm về phía trước. Xe sử dụng ghi-đông bằng nhôm được bố trí lại và hạ thấp hơn, giúp người lái có tư thế phù hợp với phong cách vận hành thể thao.

Bên cạnh đó, phiên bản Apex được trang bị bộ lốp Vredestein Centuro ST kích thước 17 inch, hướng đến khả năng sử dụng trên đường nhựa. Theo Royal Enfield, loại lốp này giúp cải thiện độ bám trên mặt đường ướt và giảm lực cản lăn. Ngoại hình xe cũng được tinh chỉnh bằng các chi tiết như viền vành, ốp yên sau có thiết kế gọn gàng hơn và ốp trước đồng màu thân xe, tạo nên diện mạo khác biệt so với các phiên bản Guerrilla 450 còn lại.

Một nâng cấp đáng chú ý khác trên Guerrilla 450 Apex 2026 là hệ thống chế độ lái Street và Sport có chức năng ghi nhớ lựa chọn gần nhất. Nhờ đó, người lái có thể chuyển đổi giữa hai chế độ tùy theo điều kiện vận hành, trong khi hệ thống vẫn lưu lại chế độ đã chọn sau khi tắt động cơ.

Tính năng này không chỉ xuất hiện trên phiên bản Apex mà còn được trang bị cho các phiên bản Guerrilla 450 2026 khác. Royal Enfield đồng thời bổ sung màu xanh hoàng hôn cho phiên bản Dash, trong khi cả Dash và Flash đều được nâng cấp lốp với khả năng bám đường tốt hơn, góp phần cải thiện trải nghiệm lái trong điều kiện sử dụng hằng ngày.

Royal Enfield Guerrilla 450 2026 tiếp tục sử dụng động cơ Sherpa dung tích 452cc, làm mát bằng dung dịch, cấu hình xi lanh đơn. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 40 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 40 Nm tại 5.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số sáu cấp và hệ thống truyền động cuối bằng xích.

Royal Enfield Guerrilla 450 sử dụng khung sườn đôi bằng thép cùng bộ bánh xe 17 inch, tạo nền tảng cho khả năng vận hành trên đường nhựa. Tất cả các phiên bản đều được trang bị màn hình TFT tròn Tripper Dash kích thước 4 inch, tích hợp hệ thống định vị Google Maps và khả năng kết nối với điện thoại thông minh. Những trang bị này giúp người lái dễ dàng theo dõi thông tin vận hành, sử dụng chức năng dẫn đường và kết nối thiết bị cá nhân trong quá trình di chuyển.

- Video cận cảnh Royal Enfield Guerrilla 450 Apex 2026. Nguồn: AutoMotoVibes.