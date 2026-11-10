Môtô 449cc, phanh ABS 2 kênh, giá 167 triệu đồng tại Việt Nam

Thay vì sử dụng bộ ly hợp và tay côn truyền thống như phần lớn môtô phân khối lớn, CFMoto 450CL-C cho phép người lái vận hành mà không cần bóp côn, đồng thời vẫn có thể chủ động lựa chọn cấp số khi cần. Với mức giá thấp hơn một số đối thủ Nhật Bản cùng phân khúc, mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng muốn trải nghiệm dòng cruiser tầm trung nhưng ưu tiên sự thuận tiện khi sử dụng hằng ngày.

CFMoto 450CL-C.

Về thiết kế, CFMoto 450CL-C sở hữu phong cách cruiser cổ điển với bình xăng hình giọt nước thuôn dài, những mảng thân xe cơ bắp kết hợp các đường nét bo tròn mềm mại. Hệ thống chiếu sáng LED được trang bị toàn bộ, trong khi bảng đồng hồ TFT kích thước 3,6 inch hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng riêng của hãng.

CFMoto 450CL-C có trọng lượng khoảng 185 kg, kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 2.205 x 825 x 1.110 mm và chiều dài cơ sở 1.485 mm. Chiều cao yên chỉ 705 mm, giúp người lái dễ chống chân khi dừng xe. Kết hợp với bình xăng thiết kế kéo dài, tư thế ngồi trên 450CL-C mang đặc trưng của dòng cruiser, với phần lưng tương đối thẳng và hai chân duỗi nhẹ về phía trước.

Hệ thống treo trên CFMoto 450CL-C gồm phuộc trước hành trình ngược và giảm xóc sau dạng lò xo trụ đơn. Xe sử dụng bộ vành 16 inch ở cả hai bánh, đi cùng lốp trước kích thước 130/90 và lốp sau 150/80. Cấu hình này góp phần tạo nên dáng vẻ thấp, đậm chất cruiser, đồng thời hướng đến sự ổn định khi vận hành. Ngoài ra, mẫu môtô Trung Quốc còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và kiểm soát lực kéo, hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn trong những tình huống phanh gấp hoặc tăng tốc trên bề mặt đường có độ bám hạn chế.

Cung cấp sức mạnh cho CFMoto 450CL-C là động cơ DOHC 2 xi lanh, dung tích 449cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 40,2 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 42 Nm tại 6.250 vòng/phút. Điểm khác biệt lớn nhất của mẫu cruiser nằm ở hộp số AMT (Automated Manual Transmission) 6 cấp.

Đây là hệ thống hộp số sàn tự động, có khả năng tự tính toán thời điểm chuyển số mà không yêu cầu người lái thao tác côn như trên môtô truyền thống. Thay cho tay côn bên trái, xe bố trí tay phanh điều khiển bánh sau, trong khi tay phanh bên phải tiếp tục đảm nhiệm chức năng phanh bánh trước. Cách bố trí này giúp người mới làm quen với môtô phân khối lớn giảm bớt thao tác khi vận hành.

Hộp số AMT trên CFMoto 450CL-C cung cấp hai chế độ vận hành chính là D và M. Ở chế độ D, hệ thống tự động lựa chọn cấp số dựa trên điều kiện vận hành, ưu tiên sự êm ái và thuận tiện. Đây là lựa chọn phù hợp khi di chuyển trong đô thị, đi làm hằng ngày hoặc thường xuyên gặp tình trạng giao thông đông đúc. Chế độ D còn có mức S, trong đó hộp số vẫn tự động chuyển số nhưng điều chỉnh thuật toán để duy trì vòng tua động cơ cao hơn.

Nhờ vậy, xe có phản ứng nhanh hơn khi người lái tăng tốc và mang lại cảm giác vận hành thể thao hơn. Trong khi đó, chế độ M cho phép người điều khiển chủ động lựa chọn từng cấp số thông qua cụm nút bấm trên tay lái mà không cần sử dụng côn. Các cấp số từ 1 đến 6 được hiển thị trực tiếp trên màn hình TFT, giúp người lái dễ dàng theo dõi trạng thái vận hành.

- Video giới thiệu CFMoto 450CL-C. Nguồn: CFMoto.