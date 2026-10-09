Môtô 4 xi lanh dung tích 470cc, trang bị tiên tiến, giá gần 120 triệu đồng

Mẫu naked bike này được trang bị động cơ 4 xi lanh dung tích 470cc, hệ thống phanh ABS và TCS. Giá niêm yết của nó là 30.580 Nhân dân tệ (tương đương 118,15 triệu đồng), tăng 600 Nhân dân tệ (2,32 triệu đồng) so với đời cũ.

ZXMoto 500F 2027.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên ZXMoto 500F 2027 nằm ở hệ thống điều khiển động cơ. Trong khi phiên bản cũ sử dụng tay ga điều khiển bằng dây cáp, mẫu xe đời mới được nâng cấp lên bướm ga điện tử nhằm cải thiện khả năng phản hồi và phân phối công suất, đặc biệt ở dải tốc độ thấp.

Bên cạnh bướm ga điện tử, ZXMoto 500F 2027 còn được bổ sung sang số nhanh hai chiều và hệ thống kiểm soát hành trình. Bộ sang số nhanh cho phép người lái thực hiện thao tác lên và xuống số mà không cần sử dụng tay côn, qua đó mang đến trải nghiệm vận hành thể thao hơn và giảm thao tác khi tăng tốc. Trong khi đó, kiểm soát hành trình là trang bị hữu ích khi xe di chuyển trên đường trường, giúp duy trì tốc độ ổn định và giảm áp lực cho tay phải trong những hành trình dài.

Hệ truyền động trên ZXMoto 500F 2027 vẫn được giữ nguyên so với thế hệ trước. Xe sử dụng động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 470cc, sản sinh công suất tối đa 73,4 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 48 Nm. Đáng chú ý, động cơ có thể đạt khoảng 85% mô-men xoắn cực đại ngay từ 3.000 vòng/phút, qua đó tạo ra lực kéo tương đối dồi dào ở dải vòng tua thấp và trung bình. Đặc tính này giúp mẫu naked bike 4 xi lanh đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày thay vì chỉ tập trung vào khả năng vận hành ở vòng tua cao.

Hệ thống khung gầm và phanh của ZXMoto 500F 2027 không có thay đổi đáng kể. Phía trước sử dụng cặp phanh đĩa nổi đường kính 300 mm kết hợp kẹp phanh 4 piston dạng hướng tâm, trong khi bánh sau được trang bị đĩa đơn 220 mm cùng kẹp phanh 1 piston. Hệ thống phanh kết hợp công nghệ ABS nhằm tăng độ an toàn khi giảm tốc, đặc biệt trên mặt đường có độ bám không đồng đều.

Hệ thống treo của ZXMoto 500F 2027 gồm phuộc trước dạng hành trình ngược và giảm xóc đơn phía sau. Giảm xóc sau hỗ trợ điều chỉnh tải trọng và độ giảm chấn, cho phép người dùng tinh chỉnh khả năng vận hành tùy theo điều kiện sử dụng hoặc tải trọng. Xe sử dụng lốp Cheng Shin S1 với kích thước 120/70 ZR17 ở bánh trước và 180/55 ZR17 ở bánh sau, phù hợp với cấu hình naked bike thiên về khả năng vận hành linh hoạt trên đường phố nhưng vẫn có khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển ở tốc độ cao.

Một cải tiến khác trên ZXMoto 500F 2027 nằm ở khả năng kiểm soát nhiệt. Nhà sản xuất đã tối ưu hóa luồng khí làm mát nhằm giảm lượng nhiệt tỏa về khu vực chân người lái khi xe vận hành ở tốc độ thấp hoặc dừng chờ trong thời gian dài. Đây là thay đổi có ý nghĩa thực tế đối với một mẫu xe sử dụng động cơ 4 xi lanh, vốn thường tạo ra lượng nhiệt đáng kể khi di chuyển trong điều kiện đô thị, đặc biệt vào mùa hè.

500F 2027 có kích thước lần lượt là 2.015x805x1.090 mm, chiều dài cơ sở đạt 1.395 mm. Chiều cao yên ở mức 795 mm, dung tích bình nhiên liệu 15,5 lít và trọng lượng không tải 175 kg, trong khi trọng lượng khô là 165 kg. Xe có góc đánh lái 33,5 độ và góc nghiêng phuộc trước 24,5 độ, những thông số góp phần tạo nên khả năng xoay trở tương đối linh hoạt trong điều kiện sử dụng hàng ngày.

- Video cận cảnh ZXMoto 500F 2027. Nguồn: ZXMoto.