Môtô 3 xi lanh mạnh 134 mã lực, trang bị tiên tiến, giá hơn 250 triệu đồng

ZXMoto 820RR 2027 sử dụng động cơ DOHC 12 van, 3 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 134,6 mã lực tại 12.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 80 Nm tại 9.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số kết hợp ly hợp chống trượt và hệ thống sang số nhanh hai chiều, cho phép người lái lên số hoặc về số mà không cần thao tác côn theo cách thông thường. Xe sở hữu bình xăng dung tích 18 lít, đáp ứng nhu cầu di chuyển trên những hành trình dài cũng như khai thác hiệu suất của một mẫu môtô thể thao.

ZXMoto 820RR 2027.

Hệ thống khung gầm và phanh trên ZXMoto 820RR cũng được chú trọng nhằm đáp ứng khả năng vận hành ở tốc độ cao. Phía trước xe sử dụng phuộc có thể điều chỉnh hoàn toàn, trong khi phía sau là giảm xóc đơn. Hệ thống phanh gồm hai đĩa đường kính 320 mm ở bánh trước và một đĩa 220 mm ở bánh sau. ABS hai kênh cùng hệ thống kiểm soát lực kéo có thể tùy chỉnh được trang bị tiêu chuẩn, hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn trong những tình huống phanh gấp hoặc khi độ bám đường thay đổi.

Mẫu môtô thể thao này cung cấp năm chế độ lái gồm mưa, đường trường, thể thao, tùy chỉnh 1 và tùy chỉnh 2. Trong đó, hai chế độ tùy chỉnh cho phép người lái thiết lập các thông số vận hành theo nhu cầu cá nhân. ZXMoto 820RR còn được trang bị các cánh gió khí động học nhằm tăng tính thể thao cho thiết kế, đồng thời hỗ trợ khả năng ổn định khi xe di chuyển ở tốc độ cao. Xe sử dụng bộ vành 17 inch, đi kèm lốp trước kích thước 120/70 và lốp sau 190/55.

Về kích thước, ZXMoto 820RR 2027 có trọng lượng không tải 193 kg, chiều cao yên 825 mm và chiều dài cơ sở có thể điều chỉnh trong khoảng 1.419,5-1.423 mm. Những thông số này cho thấy xe hướng đến nhóm khách hàng yêu thích môtô phân khối lớn và có kinh nghiệm điều khiển các mẫu xe thể thao. Chiều cao yên tương đối lớn cũng là yếu tố người mua cần cân nhắc khi lựa chọn, đặc biệt với những người có vóc dáng khiêm tốn.

820RR 2027 được trang bị màn hình TFT màu toàn phần, tích hợp kết nối điện thoại thông minh thông qua hệ thống EYLink. Tính năng này hỗ trợ định vị và phản chiếu màn hình điện thoại, đồng thời cung cấp kết nối Bluetooth và cổng sạc USB. Danh sách tiện ích trên xe còn có hệ thống điều khiển hành trình, khởi động không cần chìa khóa với công nghệ NFC, hệ thống giám sát áp suất lốp và công tắc an toàn chân chống. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, góp phần tạo diện mạo hiện đại và tăng khả năng nhận diện khi lưu thông.

Một điểm đáng chú ý khác là chính sách bảo hành dành cho ZXMoto 820RR. Xe được bảo hành hai năm, áp dụng cho 20.000 km đầu tiên. Trong trường hợp người dùng vượt quá giới hạn quãng đường này trước khi kết thúc thời hạn hai năm, các bộ phận động cơ vẫn tiếp tục được bảo hành trong khoảng thời gian còn lại mà không bị giới hạn số km.

- Video cận cảnh ZXMoto 820RR 2027. Nguồn: NIK'S AUTOMOTIVE.