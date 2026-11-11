[Motion Graphic] Xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam - bồi đắp sức mạnh nội sinh, lan tỏa giá trị dân tộc
Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời thúc đẩy bảo tồn bản sắc văn hóa, khuyến khích sáng tạo và tạo điều kiện để Nhân dân tham gia, thụ hưởng các giá trị văn hóa.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/motion-graphic-xac-lap-ngay-van-hoa-viet-nam-boi-dap-suc-manh-noi-sinh-lan-toa-gia-tri-dan-toc-post320138.html