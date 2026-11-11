[Motion Graphic] Xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam - bồi đắp sức mạnh nội sinh, lan tỏa giá trị dân tộc

Không dựa vào tích truyện có sẵn, Hồn Mường thức giấc chọn câu chuyện cha con để kể về sự trao truyền di sản qua 60 phút thực cảnh với 3 chương, 9 cảnh bên hồ Suối Chiếu (Mường Cơi, Sơn La) trong hai ngày 11 và 12/12. Trước giờ diễn, du khách sẽ đi qua cánh đồng hoa hàng chục héc-ta và bước vào không gian Nhập Mường huyền bí.