Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 29 ngày 17/11 ở Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất ba trọng tâm hợp tác nhằm giúp Đông Á ứng phó tốt hơn với các cú sốc từ bên ngoài và định hướng phát triển lâu dài. Việt Nam đề nghị tăng cường phối hợp bảo đảm nguồn cung, xây dựng tầm nhìn mới cho ASEAN+3 gắn với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và kết nối các khuôn khổ hợp tác hiện có. Những đề xuất này được đưa ra khi ASEAN+3 chuẩn bị bước sang năm thứ 30, trong bối cảnh an ninh lương thực, năng lượng và sự ổn định của chuỗi cung ứng trở thành mối quan tâm chung của các nước thành viên.