Một xe máy vi phạm 43 lần trong 9 tháng

Hơn 18.500 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Trong đó có hơn 16.500 trường hợp liên quan đến xe máy, hơn 2.000 trường hợp vi phạm của ô tô.

Hơn 16.500 trường hợp liên quan đến xe máy, hơn 2.000 trường hợp vi phạm của ô tô. (Ảnh minh hoạ: Dương Dũng).

Các hành vi vi phạm gồm: vượt đèn đỏ; dừng, đỗ xe sai quy định; đi không đúng làn đường, phần đường; đi vào đường cấm; đi ngược chiều; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; không đội mũ bảo hiểm; không thắt dây an toàn…

Đáng chú ý, qua tra cứu lịch sử vi phạm năm 2026 (tính tới hết tháng 9), camera AI đã ghi nhận một số phương tiện vi phạm nhiều lần, điển hình như xe máy mang BKS 29E2-362.xx có đến 43 lần vi phạm, xe máy mang BKS 29B1-285.xx có 39 lần vi phạm, xe máy mang BKS 29C1-184.xx có 33 lần vi phạm.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Chỉ riêng trong tháng 9 vừa qua, xe máy mang BKS 29C1-184.xx vi phạm 9 lần, trong đó có 8 lần đi ngược chiều và một lần không đội mũ bảo hiểm.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng làn đường, phần đường, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển xe máy đi ngược chiều bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy tham gia giao thông, mức phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.