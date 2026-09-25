Một xã ở Vĩnh Long gây chú ý với đoàn rước đèn 'khổng lồ' đêm Trung thu

Tối 25/9, không khí đón Tết Trung thu tại xã Đôn Châu (tỉnh Vĩnh Long) náo nhiệt với lễ hội rước đèn quy mô lớn. Ngay từ chập tối, đông đảo người dân cùng trẻ nhỏ đã háo hức đổ ra đường ngóng đợi những cỗ đèn lồng khổng lồ mô phỏng rồng, phượng, voi, cá chép...

Với kích thước bề thế cao vượt đầu người và màu sắc rực rỡ, đoàn rước nối dài qua từng nẻo đường, thắp sáng bừng cả vùng quê trong đêm hội trăng rằm.

Ngay khi màn đêm buông xuống, những chiếc đèn Trung thu "khổng lồ" bắt đầu xuất hiện trên các tuyến đường. Các mô hình được tạo hình thành nhiều con vật quen thuộc, trở thành tâm điểm thu hút trẻ nhỏ và người dân.

Những chiếc đèn mang hình dáng khác nhau nối tiếp nhau trong đoàn rước. Mỗi mô hình có màu sắc và cách trang trí riêng, tạo nên một “bộ sưu tập” linh vật rực rỡ trong đêm Trung thu.

Đèn tạo hình chú bọ ngựa xanh khổng lồ.

Các bạn trẻ trong xã đã khéo léo sáng tạo nên những chiếc đèn độc đáo, gửi gắm vào đó nét văn hóa truyền thống và niềm tự hào quê hương. "Chúng tôi muốn mang đến cho các em nhỏ một mùa Trung thu thật vui và đáng nhớ, đồng thời để thế hệ trẻ thêm yêu và tự hào về truyền thống quê hương", chị Thanh Lam (thứ hai từ trái sang) đoàn viên thanh niên xã Đôn Châu tâm sự.

Khác với những chiếc lồng đèn nhỏ thường được trẻ em cầm trên tay, các mô hình tại đây có kích thước lớn và được trang trí công phu, tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho đoàn rước.

Khi đoàn rước di chuyển, ánh sáng từ những chiếc đèn nhiều màu sắc phủ dọc tuyến đường. Không gian làng quê vốn yên bình trở nên náo nhiệt hơn trong đêm hội.