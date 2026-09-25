Một xã ở Vĩnh Long gây chú ý với đoàn rước đèn 'khổng lồ' đêm Trung thu
Không chỉ là những chiếc đèn cầm tay quen thuộc, đêm Trung thu tại xã Đôn Châu (tỉnh Vĩnh Long) còn có cả những “linh vật” khổng lồ đủ màu sắc xuống phố, khiến những con đường làng bừng sáng trong tiếng trống lân và tiếng reo hò.
Tối 25/9, không khí đón Tết Trung thu tại xã Đôn Châu (tỉnh Vĩnh Long) náo nhiệt với lễ hội rước đèn quy mô lớn. Ngay từ chập tối, đông đảo người dân cùng trẻ nhỏ đã háo hức đổ ra đường ngóng đợi những cỗ đèn lồng khổng lồ mô phỏng rồng, phượng, voi, cá chép...
Với kích thước bề thế cao vượt đầu người và màu sắc rực rỡ, đoàn rước nối dài qua từng nẻo đường, thắp sáng bừng cả vùng quê trong đêm hội trăng rằm.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/mot-xa-o-vinh-long-gay-chu-y-voi-doan-ruoc-den-khong-lo-dem-trung-thu-post361910.html