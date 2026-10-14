Một xã ở Quảng Ngãi nghi có hàng trăm liệt sĩ tại các hố chôn tập thể

Hơn 370 liệt sĩ nghi còn nằm dưới lòng đất Đăk Pék

Tại Quảng Ngãi, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sỹ, địa phương đã đẩy mạnh công tác tìm kiếm, khoanh vùng các điểm nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ (HCLS) được chôn cất trước đó. Đồng thời, phát động trong nhân dân, cựu chiến binh và nhiều nguồn tin khác để sớm xác định các vị trí chính xác, phục vụ công tác tìm kiếm hiệu quả hơn.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pék.

Trên cơ sở danh sách 9 thông tin về mộ liệt sĩ do Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS cung cấp, cơ quan chuyên môn của Quân đoàn 34 và địa phương đã nghiên cứu, rà soát.

Theo Quân đoàn 34, thông tin từ các nhân chứng cho thấy, địa bàn xã Đăk Pắk có nhiều liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, trong đó có cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trong đó, có thông tin về mộ tập thể với số lượng liệt sĩ lớn, được nhân chứng từ cả hai phía cung cấp, tạo thuận lợi cho việc xác minh, tìm kiếm và quy tập HCLS.

Cơ quan chức năng đánh giá, tại xã Đăk Pék (tỉnh Quảng Ngãi) khả năng còn khu vực hố chôn cất tập thể cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong quá trình chiến đấu trong các năm 1969 - 1972 và năm 1974.

Theo UBND xã Đăk Pék, từ năm 2018 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék đã tiếp nhận 4 đợt danh sách từ các đơn vị với tổng số 1.126 liệt sĩ. Qua rà soát, chuẩn hóa và lập bản đồ tìm kiếm, xác định có 798 liệt sĩ hy sinh trên địa bàn huyện Đăk Glei cũ, trong đó 740 trường hợp có thông tin đến cấp xã.

Riêng xã Đăk Pék có tổng số 478 liệt sĩ được xác định chôn cất ban đầu. Trong số này có hơn 370 trường hợp chưa rõ thông tin quy tập.

Sơ đồ khu vực vị trí nghi có hố chôn tập thể các liệt sĩ hi sinh tại xã Đăk Pék.

Theo đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, để công tác khoanh vùng, xác định vị trí phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hiệu quả, đề nghị Quân đoàn 34 cung cấp hồ sơ an táng liệt sĩ trong chiến đấu và hồ sơ tìm kiếm, quy tập HCLS sau hòa bình. Qua đó, các đơn vị có cơ sở đối chiếu, rà soát thông tin, tránh trùng lặp trong quá trình tìm kiếm, góp phần sử dụng hiệu quả nhân lực và nguồn lực.

Đại tá Sơn mong muốn các nhân chứng, người dân cần cung cấp tọa độ, địa điểm nghi có hài cốt liệt sỹ, giúp cơ quan chức năng có thêm căn cứ để tiếp tục rà soát, đối chiếu thông tin và xác định khu vực tìm kiếm.

Chuẩn hóa hồ sơ, xác định vị trí tập trung tìm kiếm

Theo báo cáo của UBND xã Đăk Pék, địa bàn huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cũ (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi) từng diễn ra nhiều trận đánh lớn trong các chiến dịch Đông - Xuân 1953-1954, Xuân Mậu Thân 1968 và Xuân - Hè 1972. Do chiến sự ác liệt, nhiều cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh nhưng đến nay vẫn chưa được tìm thấy, quy tập.

Được biết, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, tại xã Đăk Pắk, địa phương đã tìm thấy và quy tập 10 HCLS đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ. Đây là địa phương tìm thấy HCLS nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kể từ khi triển khai chiến dịch tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh lắng nghe thông tin từ nhân chứng trong việc cung cấp thông tin, vị trí nghi có phần mộ liệt sĩ.

Để đảm bảo công tác tìm kiếm, quy tập HCLS tại các khu vực ở xã Đăk Pắk mà nhân chứng thông tin nghi có mộ tập thể, Quân đoàn 34 và tỉnh Quảng Ngãi tiến hành rà soát, chuẩn hóa hồ sơ, danh sách liệt sĩ và dữ liệu về đơn vị, thời gian, địa bàn chiến đấu tại khu vực trên.

Theo Ban chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi, những thông tin được cung cấp góp phần bổ sung căn cứ phục vụ quá trình xác minh, nhất là đối với các trường hợp cần làm rõ vị trí phần mộ và địa điểm có khả năng còn HCLS. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp kiểm tra, xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập HCLS với tinh thần chặt chẽ, thận trọng và đúng quy định.

Theo UBND xã Đăk Pék, địa phương đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nguồn tin để tiếp tục khoanh vùng, rà soát và tìm kiếm. Đồng thời, vận động, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về việc cung cấp thông tin, hỗ trợ công tác tìm kiếm, nhất là các khu vực trong vườn nhà dân, khu rẫy... để đảm bảo việc tìm kiếm và mở rộng phạm vi tìm kiếm được triển khai hiệu quả.