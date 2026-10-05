Một xã ở Nghệ An tiêu hủy 6,5 tấn lợn do nhiễm dịch tả châu Phi

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở các thôn Phúc Sơn 2, Phúc Sơn 3, Phúc Sơn 5 và bản Kim Tiến, xã Anh Sơn.

Theo ghi nhận, các trường hợp lợn chết được phát hiện tại các thôn Phúc Sơn 2, Phúc Sơn 3, Phúc Sơn 5 và bản Kim Tiến. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đang tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng, chống dịch, đồng thời thực hiện việc khai báo khi phát hiện gia súc có dấu hiệu mắc bệnh hoặc chết bất thường.

Ông Đặng Đình Thuyết, trưởng thôn Phúc Sơn 2 cho biết, những ngày gần đây, ban cán sự thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

“Ban cán sự thôn vận động bà con chủ động phòng ngừa, khi phát hiện lợn có biểu hiện bất thường hoặc chết thì báo ngay cho thôn để có biện pháp xử lý, chôn lấp theo quy định, nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan rộng sang các hộ chăn nuôi và địa bàn khác”, ông Thuyết cho hay.

Người dân tự giác khai báo, tiêu hủy lợn mắc bệnh theo quy định.

Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Anh Sơn Nguyễn Sỹ Thắng thông tin, hiện lợn chết được ghi nhận rải rác tại các thôn Phúc Sơn 2, Phúc Sơn 3, Phúc Sơn 5 và bản Kim Tiến, với tổng trọng lượng hơn 6,5 tấn.

Trước tình hình trên, Phòng Kinh tế xã đã chỉ đạo các thôn rà soát, lập danh sách các hộ có lợn chết để nắm chính xác tình hình, đồng thời có phương án hỗ trợ người dân theo quy định sau này.

Cùng với việc thống kê, địa phương cũng khuyến cáo các hộ chăn nuôi tuyệt đối không giấu dịch, không tự ý vận chuyển, mua bán, giết mổ hoặc vứt xác lợn chết ra môi trường. Khi phát hiện lợn có biểu hiện nghi mắc bệnh hoặc chết bất thường, người dân cần báo ngay cho trưởng thôn và cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn xử lý.

Việc tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh cần được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm vệ sinh môi trường và hạn chế tối đa nguy cơ phát tán mầm bệnh. Các hộ chăn nuôi cũng được khuyến cáo tăng cường vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi, không sử dụng thức ăn, con giống không rõ nguồn gốc.

Xã Anh Sơn đã tiêu hủy hơn 6,5 tấn lợn nhiễm bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh lây lan dịch bệnh.

Dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn lợn, có khả năng lây lan nhanh và gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Trong bối cảnh tại xã Anh Sơn đã xuất hiện nhiều trường hợp lợn chết với tổng trọng lượng lớn, việc phát hiện sớm, khai báo kịp thời và xử lý đúng quy định được xem là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế dịch bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan.

Chính quyền xã Anh Sơn đang tiếp tục theo dõi sát tình hình tại các thôn, bản có lợn chết, tăng cường tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Người dân được khuyến cáo không chủ quan, chủ động phối hợp với chính quyền và cơ quan chuyên môn để bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại và ngăn nguy cơ dịch bệnh lan rộng trên địa bàn.