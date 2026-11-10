Một website của Việt Nam vượt Thái Lan, vươn lên thứ 2 Đông Nam Á, thu hút hơn 90% lượt truy cập từ nước ngoài

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, dữ liệu của nền tảng phân tích website Similarweb cho thấy Vietnam.travel đạt 367.050 lượt truy cập trên phạm vi toàn cầu trong tháng 10/2026, tăng 19,4% so với tháng 9. Kết quả này giúp website quảng bá du lịch quốc gia Việt Nam vượt qua Tourismthailand.org của Thái Lan để vươn lên vị trí thứ 2 khu vực Đông Nam Á.

Trong cùng kỳ, website du lịch Thái Lan ghi nhận 338.308 lượt truy cập, giảm 20,02% so với tháng trước. Trong khi đó, Visitsingapore.com của Singapore tiếp tục dẫn đầu khu vực với 423.953 lượt truy cập, tăng 5,57%.

Như vậy, lượng truy cập website quảng bá du lịch Việt Nam cao hơn Thái Lan 28.742 lượt trong tháng 10. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong hoạt động quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam trên môi trường số, khi các quốc gia trong khu vực ngày càng đẩy mạnh cạnh tranh thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế.

Giao diện website vietnam.travel - Ảnh chụp màn hình

Vượt Thái Lan về lượt truy cập, Việt Nam còn dẫn đầu ở một số chỉ số tương tác

Không chỉ ghi nhận mức tăng trưởng về lượt truy cập, Vietnam.travel còn có những chỉ số tương tác đáng chú ý so với hai website quảng bá du lịch hàng đầu khu vực.

Cụ thể, thời gian truy cập trung bình của người dùng trên Vietnam.travel đạt 53 giây/lượt, cao hơn mức 44 giây của Singapore và 43 giây của Thái Lan. Số trang được xem trung bình mỗi lượt truy cập cũng đạt 1,92 trang, trong khi Singapore là 1,63 trang và Thái Lan là 1,76 trang.

Đặc biệt, tỷ lệ truy cập từ nước ngoài của Vietnam.travel đạt 90,6%, cao hơn Singapore với 86% và Thái Lan với 62%. Đây là chỉ số đáng chú ý đối với một website có nhiệm vụ quảng bá hình ảnh du lịch quốc gia đến khách quốc tế.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, những kết quả này phản ánh sức hút ngày càng lớn của Vietnam.travel đối với người dùng quốc tế, đồng thời cho thấy hiệu quả bước đầu của quá trình đổi mới, nâng cấp website theo hướng hiện đại và tăng khả năng tương tác.

Trong bối cảnh du khách ngày càng có xu hướng tìm kiếm thông tin, lựa chọn điểm đến và lên kế hoạch du lịch qua internet, các nền tảng quảng bá trực tuyến đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận thị trường. Việc website du lịch Việt Nam cải thiện thứ hạng về lượng truy cập được kỳ vọng góp phần nâng cao mức độ nhận diện điểm đến trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, số liệu từ Similarweb phản ánh lượng truy cập website trong một tháng, không đồng nghĩa với số lượt khách quốc tế thực tế đến Việt Nam hay thứ hạng tổng thể của ngành du lịch giữa các quốc gia.

Ảnh chụp màn hình

Mở rộng lên 11 ngôn ngữ, dự kiến tích hợp AI và dịch vụ đặt tour, khách sạn

Bên cạnh kết quả về lượng truy cập, Vietnam.travel đang được định hướng nâng cấp toàn diện về giao diện, nội dung và công nghệ. Mục tiêu là chuyển đổi từ một website chủ yếu giới thiệu điểm đến thành nền tảng tương tác, kết nối và hỗ trợ du khách trong suốt hành trình khám phá Việt Nam.

Một trong những thay đổi nổi bật là việc mở rộng từ website chủ yếu sử dụng tiếng Anh lên 11 ngôn ngữ, gồm tiếng Anh, Nhật, Trung, Hàn, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hindi và Thái. Việc bổ sung 10 ngôn ngữ nhằm giảm rào cản tiếp cận thông tin, giúp du khách từ nhiều thị trường quốc tế thuận tiện hơn khi tìm hiểu về Việt Nam.

Nội dung trên nền tảng cũng được phát triển theo hướng đa dạng, kết hợp hình ảnh, video và các hình thức thuyết minh đa phương tiện. Những chủ đề trọng tâm bao gồm thiên nhiên, văn hóa, di sản, biển đảo, ẩm thực, nghỉ dưỡng và các trải nghiệm du lịch đặc sắc tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Vietnam.travel được định hướng tích hợp thêm nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu thực tế của du khách. Trong tương lai, người dùng có thể tìm kiếm tour du lịch, vé máy bay, khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng, vé tham quan, eSIM, sân golf và các phương tiện vận chuyển. Nền tảng cũng hướng tới khả năng gửi yêu cầu đặt dịch vụ và thanh toán trực tuyến thông qua các hệ thống được kết nối.

Ngoài ra, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến được ứng dụng để hỗ trợ dịch hội thoại trực tiếp, tìm kiếm thông tin, tư vấn và gợi ý lịch trình phù hợp với nhu cầu từng du khách. Các công cụ này được kỳ vọng giúp người dùng chủ động hơn trong quá trình tìm hiểu, lựa chọn và chuẩn bị chuyến đi.

Theo định hướng phát triển, Vietnam.travel sẽ từng bước trở thành cầu nối giữa khách du lịch quốc tế với các địa phương, doanh nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Việc nâng cấp được triển khai theo từng giai đoạn, ưu tiên những chức năng đã hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu kiểm thử, kết nối, vận hành.

Với 367.050 lượt truy cập trong tháng 10/2026 và vị trí thứ 2 Đông Nam Á trong nhóm website được so sánh, Vietnam.travel đang ghi nhận bước tiến đáng chú ý trong hoạt động quảng bá du lịch trực tuyến. Việc tiếp tục mở rộng ngôn ngữ, cải thiện trải nghiệm người dùng và tích hợp các dịch vụ số được kỳ vọng sẽ tăng khả năng tiếp cận du khách quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trên thị trường du lịch toàn cầu.